Любовь, скандалы и конец 30-летнего брака Билли Рэя и Тиш Сайрус

«Брак - это тяжелая работа», - сказал Тиш Сайрус в мае 2017 года, когда он говорил для подкаста The Daily Dish о том, как трудно было поддерживать крепкие отношения - как те, которые у него были до этого момента с Билли Рэем Сайрусом - посреди общественного глаза. «Многие люди, когда проходят через борьбу и трудные времена, бросают в полотенце слишком легко», - добавила она, не зная, что через пять лет решит покончить со своей почти трехдесятилетней историей любви с Билли Рэем.
«Любые отношения, будь то брак или семья, не имеют значения, вы действительно должны заботиться о них, поддерживать их и действительно много работать. И это не всегда просто, особенно в бизнесе, в котором мы находимся», - объяснила мать Майли Сайрус о том, как она смогла справиться с их отношениями, не без взлетов и падений.
И дело в том, что до недавнего объявления о том, что Тиш подала на развод с Билли Рэем, пара уже несколько раз достигала дна. Сначала Билли попросил о расставании в 2010 году из-за «непримиримых разногласий», но через год сдался. Однако через три года Тиш сама обратилась в суд по той же причине.
Однако через некоторое время они оба заявили, что просто проснулись и поняли, что все еще любят друг друга, поэтому они решили очень постараться и пойти на консультацию пар, чтобы продолжить историю, которая казалась сказкой, одной из тех, которые любит Голливуд.
И как хорошая история любви, их роман начался не без определенных трудностей, через которые им удалось преодолеть. Они познакомились в начале 90-х, привлекательность была немедленной, но был один небольшой недостаток (на самом деле, два): у музыканта были постоянные отношения с Кристин Лакки, которая работала официанткой в отеле в Южной Каролине. Кроме того, он еще не законно расторг свой брак с Синди Смит, на которой женился в 1986 году.
Хотя отношения между Кристин и Билли, которые к тому времени имели определенную репутацию, не были полностью официальными, они зачали сына. Когда Кристин родила мальчика, которого назвала Кристофер, она и Билли Рэй уже разошлись. Кристин родила 8 апреля 1992 года, когда певица не только уже встречалась с Тиш, но и ждала свою первую дочь Майли.
В то время у Тиша тоже была своя история. В 19 лет она вышла замуж за барабанщика из Ашленда, штат Кентукки по имени Бакстер Нил Хелсон. Во время этого брака актриса родила своих первых двух детей, Брэнди и Трэйс, которых Билли позже усыновил.
Вскоре после начала романа Билли и Тиш американская актриса объявила о беременности с Майли Сайрус (родился в ноябре 1992 года), который впоследствии станет самым популярным членом семьи. Итак, со всем счастьем, которое принесла им эта новая глава в их жизни, они решили заключить помолвку свадьбой 28 декабря 1993 года в гостиной своего дома во Франклине, штат Теннесси.
Ходили слухи, что Билли гулял с обеими женщинами одновременно с тех пор, как Кристофер и Майли родились с разницей в восемь месяцев, однако певец ничего об этом не сказал.
Билли Рэй признался спустя годы, что его звукозаписывающая компания не приветствовала его роман с Тишем. Но он проигнорировал и последовал зову сердца, даже Тиш появился в качестве лишнего на съемках видеоклипа Achy Breaky Heart, сингла, выпущенного музыкантом в 1992 году. В этом материале она подчеркнула свою красоту длинными вьющимися светлыми волосами, кокетливым верхом из цветных страз, а в другой смене черной одежды выделила свои большие и красивые серо-голубые глаза.
После большой свадьбы пара задумала и поприветствовала Брайсона и Ноа Сайруса, которые станут братьями знаменитого певца Майли, также самый младший в семье. Он также пошел по стопам отца и сестры, когда пришел в музыкальную индустрию.
Кристоферу сегодня столько же лет, сколько Майли, однако он совсем не в шоу-бизнесе, хотя поклонники семьи ежедневно отмечают, насколько красив первый сын Билли Рэя, окончившего юридический факультет Техасского университета.
После 17 лет совместной жизни пара пережила несколько взлетов и падений в своем браке, поэтому в 2010 году Билли Рэй подал на развод, что удивило все СМИ. Однако никто из участников не дал никаких заявлений о причинах такого разделения.
Однако через пять месяцев художник отозвал свою просьбу, как он заявил в интервью для The View о своем желании продолжить брак.
«Я исключила развод. Я хочу снова собрать семью», — сказал музыкант в интервью в то время. «Все лучше, чем когда-либо», - сказала она, когда ее дети были маленькими и были центром ее жизни.
В свою очередь, певец попал в заголовки газет в то время, как он рассказал журналу GQ перед их предполагаемым расставанием, что диснеевское детское шоу Ханна Монтана, в котором снялась Майли Сайрус, разрушило ее семью и обвинило сериал в том, что ее дочь вышла из контроль.
Три года спустя ситуация пары снова стала напряженной, так как теперь именно Тиш попросил о разводе из-за предполагаемого «личного дела», как он подтвердил в журнале People причину, по которой отношения распались до такой степени, что еще раз задумались о разводе.
«Это личный вопрос, и мы работаем над тем, чтобы найти лучшее решение для нашей семьи. Я прошу вас уважать нашу частную жизнь в это время», - сказал он.
Кроме того, пара позже подтвердила, что спасла свой брак с помощью терапии для пары.
«Мы оба проснулись и поняли, что любим друг друга, и решили, что хотим остаться вместе», — говорится в заявлении в июле 2013 года. «Мы оба пошли на консультацию для пар, чего мы не делали за 22 года совместной жизни, и это сблизило нас и действительно открыло наше общение удивительными способами».
В 2016 году Билли Рэй Сайрус рассказал прессе, что, хотя он и Тиш испытывали различные препятствия на протяжении многих лет, так как они сосредоточились на том, чтобы делать вещи «шаг за шагом».
«Это как все в жизни», и добавил он: «Ты делаешь по одному шагу за раз. Один день за раз. Я думаю, что одна из самых важных вещей в жизни и отношениях — это внести коррективы».
После этих заявлений в последний раз пару видели с Майли Сайрус в 2019 году на красной дорожке знаменитой премии «Грэмми», потому что в рамках мероприятия они позировали вместе, держась за руки и даже видели ласковыми друг с другом.
6 апреля этого года 2022 года Тиш Сайрус в третий раз объявила о своем разводе с Билли Рэем, после 30 лет брака.
Продюсер подал заявление о раздельном проживании в округе Уильямсон, штат Теннесси, где в документах о разводе, полученных TMZ, оговаривалось, что пара не прожила вместе более 2 лет, и указала «непримиримые разногласия» в качестве причины развода. Поэтому он попросил суд справедливо распределить все супружеское имущество.
Кроме того, теперь бывшая пара опубликовала заявление, в котором они добавили, каково было решение о прекращении брака:
«После 30 лет, пяти замечательных детей и воспоминаний на всю жизнь, мы решили пойти разными путями, не с грустью, а с любовью в сердце».
Они отметили достижения, которых они добились всей семьей за время их отношений: «Мы выросли вместе, мы создали семью, которой можем очень гордиться, и теперь пришло время прокладывать свои собственные пути», — добавили они.
«Мы всегда будем семьей и с нетерпением ждем совместного, непрерывного и любящего опыта в качестве друзей и родителей. Мы не приняли это решение легко или быстро, но, учитывая, что в мире происходит так много всего, мы хотели внести ясность и завершенность, чтобы сосредоточиться на том, что важно», - написали знаменитости.
«С любовью и надеждой... Тиш и Билли Рэй Сайрус», закрыл сообщение уже бывшей пары.
Пока ни один из пятерых детей не сделал заявления на эту новость о разводе родителей, однако несколько пользователей сети сравнили отношения Тиша и Билли с отношениями их дочери Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в социальных сетях, поскольку обе пары пережили разлуку по-разному. во время их отношений, и они даже поженились в одном и том же месте.
Тиш Сайрус развивалась как американская актриса и теле- и видеопродюсер, в настоящее время ей 54 года. Он работал над продюсированием таких фильмов, как фильм «Последняя песня» с дочерью и Лиамом Хемсвортом в главных ролях, в которых оба главных героя пронзили свою любовь к экрану.
Билли Рэй Сайрус
Американскому актеру, певцу и автору песен кантри-музыки в настоящее время 60 лет, а его альбомы накопили девять мультиплатиновых рейтингов. Она делилась своим актёрским мастерством вместе с исполнительницей Party in the U.S.A. в знаменитом сериале «Ханна Монтана» с 2006 по 2011 год.
Хотя любовь заставила их обоих вернуться, только время покажет, будет ли эта разлука окончательной или оба будут твердо строить свою жизнь в одиночку.
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