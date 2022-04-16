Любовь, скандалы и конец 30-летнего брака Билли Рэя и Тиш Сайрус

«Брак - это тяжелая работа», - сказал Тиш Сайрус в мае 2017 года, когда он говорил для подкаста The Daily Dish о том, как трудно было поддерживать крепкие отношения - как те, которые у него были до этого момента с Билли Рэем Сайрусом - посреди общественного глаза. «Многие люди, когда проходят через борьбу и трудные времена, бросают в полотенце слишком легко», - добавила она, не зная, что через пять лет решит покончить со своей почти трехдесятилетней историей любви с Билли Рэем.

«Любые отношения, будь то брак или семья, не имеют значения, вы действительно должны заботиться о них, поддерживать их и действительно много работать. И это не всегда просто, особенно в бизнесе, в котором мы находимся», - объяснила мать Майли Сайрус о том, как она смогла справиться с их отношениями, не без взлетов и падений.

И дело в том, что до недавнего объявления о том, что Тиш подала на развод с Билли Рэем, пара уже несколько раз достигала дна. Сначала Билли попросил о расставании в 2010 году из-за «непримиримых разногласий», но через год сдался. Однако через три года Тиш сама обратилась в суд по той же причине.

Однако через некоторое время они оба заявили, что просто проснулись и поняли, что все еще любят друг друга, поэтому они решили очень постараться и пойти на консультацию пар, чтобы продолжить историю, которая казалась сказкой, одной из тех, которые любит Голливуд.

Tish apareció en el video "Achy Breaky Heart" que catapultó a la fama a Billy Ray, su disquera no quería que anunciara su relación con ella para no espantar a las fans pero el amor hizo que lo gritara a los cuatros vientos cuando ambos esperaba a su primer hija juntos: Miley Cyrus Fotos: Captura de pantalla video Achy Breaky Heart

И как хорошая история любви, их роман начался не без определенных трудностей, через которые им удалось преодолеть. Они познакомились в начале 90-х, привлекательность была немедленной, но был один небольшой недостаток (на самом деле, два): у музыканта были постоянные отношения с Кристин Лакки, которая работала официанткой в отеле в Южной Каролине. Кроме того, он еще не законно расторг свой брак с Синди Смит, на которой женился в 1986 году.

Хотя отношения между Кристин и Билли, которые к тому времени имели определенную репутацию, не были полностью официальными, они зачали сына. Когда Кристин родила мальчика, которого назвала Кристофер, она и Билли Рэй уже разошлись. Кристин родила 8 апреля 1992 года, когда певица не только уже встречалась с Тиш, но и ждала свою первую дочь Майли.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

В то время у Тиша тоже была своя история. В 19 лет она вышла замуж за барабанщика из Ашленда, штат Кентукки по имени Бакстер Нил Хелсон. Во время этого брака актриса родила своих первых двух детей, Брэнди и Трэйс, которых Билли позже усыновил.

Вскоре после начала романа Билли и Тиш американская актриса объявила о беременности с Майли Сайрус (родился в ноябре 1992 года), который впоследствии станет самым популярным членом семьи. Итак, со всем счастьем, которое принесла им эта новая глава в их жизни, они решили заключить помолвку свадьбой 28 декабря 1993 года в гостиной своего дома во Франклине, штат Теннесси.

Ходили слухи, что Билли гулял с обеими женщинами одновременно с тех пор, как Кристофер и Майли родились с разницей в восемь месяцев, однако певец ничего об этом не сказал.

Christhoper, el primer hijo de Billy Ray con Kristin Luckey, se lleva ocho meses con Miley Cyrus, es decir que él había nacido cuando el cantante de country ya había iniciado su relación con Tish, madre de la actriz protagonista de "Hanna Montana" Fotos: Instagram/@chriscodycyrus Gettyimages

Билли Рэй признался спустя годы, что его звукозаписывающая компания не приветствовала его роман с Тишем. Но он проигнорировал и последовал зову сердца, даже Тиш появился в качестве лишнего на съемках видеоклипа Achy Breaky Heart, сингла, выпущенного музыкантом в 1992 году. В этом материале она подчеркнула свою красоту длинными вьющимися светлыми волосами, кокетливым верхом из цветных страз, а в другой смене черной одежды выделила свои большие и красивые серо-голубые глаза.

После большой свадьбы пара задумала и поприветствовала Брайсона и Ноа Сайруса, которые станут братьями знаменитого певца Майли, также самый младший в семье. Он также пошел по стопам отца и сестры, когда пришел в музыкальную индустрию.

La familia Cyrus ha sido polémica (Foto de Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP) KEVIN MAZUR

Кристоферу сегодня столько же лет, сколько Майли, однако он совсем не в шоу-бизнесе, хотя поклонники семьи ежедневно отмечают, насколько красив первый сын Билли Рэя, окончившего юридический факультет Техасского университета.

После 17 лет совместной жизни пара пережила несколько взлетов и падений в своем браке, поэтому в 2010 году Билли Рэй подал на развод, что удивило все СМИ. Однако никто из участников не дал никаких заявлений о причинах такого разделения.

Однако через пять месяцев художник отозвал свою просьбу, как он заявил в интервью для The View о своем желании продолжить брак.

El cantante Billy Ray solicitó el divorcio a Tish Cyrus por situaciones aún inexplicables. Lil Nas X. REUTERS/Charles Pulliam REUTERS

«Я исключила развод. Я хочу снова собрать семью», — сказал музыкант в интервью в то время. «Все лучше, чем когда-либо», - сказала она, когда ее дети были маленькими и были центром ее жизни.

В свою очередь, певец попал в заголовки газет в то время, как он рассказал журналу GQ перед их предполагаемым расставанием, что диснеевское детское шоу Ханна Монтана, в котором снялась Майли Сайрус, разрушило ее семью и обвинило сериал в том, что ее дочь вышла из контроль.

Три года спустя ситуация пары снова стала напряженной, так как теперь именно Тиш попросил о разводе из-за предполагаемого «личного дела», как он подтвердил в журнале People причину, по которой отношения распались до такой степени, что еще раз задумались о разводе.

«Это личный вопрос, и мы работаем над тем, чтобы найти лучшее решение для нашей семьи. Я прошу вас уважать нашу частную жизнь в это время», - сказал он.

Кроме того, пара позже подтвердила, что спасла свой брак с помощью терапии для пары.

«Мы оба проснулись и поняли, что любим друг друга, и решили, что хотим остаться вместе», — говорится в заявлении в июле 2013 года. «Мы оба пошли на консультацию для пар, чего мы не делали за 22 года совместной жизни, и это сблизило нас и действительно открыло наше общение удивительными способами».

La pareja tomó terapia por lo que anularon su segundo intento de divorcio. (Gettyimages)

В 2016 году Билли Рэй Сайрус рассказал прессе, что, хотя он и Тиш испытывали различные препятствия на протяжении многих лет, так как они сосредоточились на том, чтобы делать вещи «шаг за шагом».

«Это как все в жизни», и добавил он: «Ты делаешь по одному шагу за раз. Один день за раз. Я думаю, что одна из самых важных вещей в жизни и отношениях — это внести коррективы».

После этих заявлений в последний раз пару видели с Майли Сайрус в 2019 году на красной дорожке знаменитой премии «Грэмми», потому что в рамках мероприятия они позировали вместе, держась за руки и даже видели ласковыми друг с другом.

6 апреля этого года 2022 года Тиш Сайрус в третий раз объявила о своем разводе с Билли Рэем, после 30 лет брака.

Продюсер подал заявление о раздельном проживании в округе Уильямсон, штат Теннесси, где в документах о разводе, полученных TMZ, оговаривалось, что пара не прожила вместе более 2 лет, и указала «непримиримые разногласия» в качестве причины развода. Поэтому он попросил суд справедливо распределить все супружеское имущество.

Los tres artistas posaron cariñosamente por última vez en la alfombra roja de los Grammy 2019. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson TPX IMAGES OF THE DAY) REUTERS

Кроме того, теперь бывшая пара опубликовала заявление, в котором они добавили, каково было решение о прекращении брака:

«После 30 лет, пяти замечательных детей и воспоминаний на всю жизнь, мы решили пойти разными путями, не с грустью, а с любовью в сердце».

Они отметили достижения, которых они добились всей семьей за время их отношений: «Мы выросли вместе, мы создали семью, которой можем очень гордиться, и теперь пришло время прокладывать свои собственные пути», — добавили они.

«Мы всегда будем семьей и с нетерпением ждем совместного, непрерывного и любящего опыта в качестве друзей и родителей. Мы не приняли это решение легко или быстро, но, учитывая, что в мире происходит так много всего, мы хотели внести ясность и завершенность, чтобы сосредоточиться на том, что важно», - написали знаменитости.

Los famosos han estado envueltos múltiples controversias (Foto: Gettyimages)

«С любовью и надеждой... Тиш и Билли Рэй Сайрус», закрыл сообщение уже бывшей пары.

Пока ни один из пятерых детей не сделал заявления на эту новость о разводе родителей, однако несколько пользователей сети сравнили отношения Тиша и Билли с отношениями их дочери Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в социальных сетях, поскольку обе пары пережили разлуку по-разному. во время их отношений, и они даже поженились в одном и том же месте.

Тиш Сайрус развивалась как американская актриса и теле- и видеопродюсер, в настоящее время ей 54 года. Он работал над продюсированием таких фильмов, как фильм «Последняя песня» с дочерью и Лиамом Хемсвортом в главных ролях, в которых оба главных героя пронзили свою любовь к экрану.

Miley Cyrus y su mamá Tish (Instagram: mileycyrus)

Билли Рэй Сайрус

Американскому актеру, певцу и автору песен кантри-музыки в настоящее время 60 лет, а его альбомы накопили девять мультиплатиновых рейтингов. Она делилась своим актёрским мастерством вместе с исполнительницей Party in the U.S.A. в знаменитом сериале «Ханна Монтана» с 2006 по 2011 год.

El artista Billy Ray Cyrus llega para la 31ª Gala anual MusiCares Person of the Year en honor a Joni Mitchell en las Vegas, Nevada, Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

Хотя любовь заставила их обоих вернуться, только время покажет, будет ли эта разлука окончательной или оба будут твердо строить свою жизнь в одиночку.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: