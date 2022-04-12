WhatsApp теперь показывает, сколько времени требуется для загрузки и получения документа

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp добавила новую функцию, которая показывает пользователям бета-версии на Android, iOS, Web и Desktop предполагаемое время, необходимое для загрузки и получения документа, которым предоставлен общий доступ по сообщениям.

Новая опция WhatsApp позволяет узнать, когда документ будет полностью загружен на устройство получателя или загружен на серверы платформы для отправки в чате.

Этот новый инструмент появился в WhatsApp Desktop в марте прошлого года, и на этой неделе его развертывание происходит среди некоторых пользователей бета-версии как на Android (версия 2.22.8.11), так и на iOS (версия 22.8.0.74).

Чтобы предоставить эту информацию пользователю, чуть ниже соответствующего документа отображается процент, а справа от него в скобках — расчетное время выполнения операции до 100 процентов.

WabetaInfo, который продвигал эту новинку, подчеркивает, что это очень полезная функция, особенно для пользователей бета-версии в Аргентине, единственной стране, в которой WhatsApp позволяет обмениваться документами размером до 2 ГБ.

23 марта приложение увеличило для этой страны текущий лимит на размер файлов, которые можно отправлять через WhatsApp, со 100 МБ до 2 ГБ. Это альтернативный инструмент, которым могут пользоваться как классические пользователи WhatsApp, так и бизнес-версия.

Se presiona en el clip y se hace uso de la opción "documento" para tener el límite de 2GB de tamaño

Следует отметить, что это расширение лимита до 2 ГБ иногда используется для документов, но не для мультимедийных файлов. В этом случае фотографии, видео и голосовые сообщения, максимально допустимый размер которых составляет 16 МБ. На большинстве устройств это эквивалентно от 90 секунд до 3 минут видео, хотя продолжительность будет во многом зависеть от качества.

Важно знать, что если вы хотите отправить файлы этого типа, но которые превышают ограничение в 16 МБ, то хитрость будет заключаться в том, чтобы отправить их в виде вложения. Кроме того, таким образом видео или фото не теряют разрешение.

В случае очень больших файлов, которые превышают лимит даже в 2 ГБ, вы можете использовать сторонние облачные сервисы, такие как Google Drive или Dropbox.

В этом случае вам нужно будет загрузить материал в облако и создать ссылку для обмена. В случае с Drive вы также можете предоставить прямой доступ другим пользователям, создав профиль редактора или читателя. Пользователь получит уведомление по электронной почте для входа в общий документ.

Они предупреждают о мошенничестве, которое распространяется в WhatsApp

В эти дни через приложение стало распространяться мошенничество, которое пытается украсть пользовательские данные под предлогом того, что они участвуют в розыгрыше пасхального яйца и других связанных с этим преимуществ.

Поддельные сайты, ссылки на которые перенаправляются в сообщениях, поступающих в WhatsApp, обещают получить доступ к бесплатному пасхальному яйцу или gif-карте. По данным консалтинговой компании BTR Consulting, во всех случаях пользователей просят ответить на опрос, и в сообщении говорится, что контакт, отправивший сообщение в WhatsApp, уже получил свой приз, чтобы придать ему доверие.

В некоторых случаях преступники пытаются запутать пользователей с реальными маркетинговыми кампаниями шоколадных компаний, которые используют цифровые медиа для проведения кампаний, известных как Worldwide Hide (World Treasure Hunt), которые побуждают пользователей прятать виртуальное пасхальное яйцо в любой точке мира и отправлять кому-то подсказку кто может искать яйцо на карте виртуального мира.

Когда пользователи открывают ссылку, которая приходит вместе с сообщением, им предоставляется краткий список вопросов, на которые нужно ответить, а затем попросить ввести данные. Таким образом, они попадают на поддельный веб-сайт, который запрашивает личную информацию, и в некоторых случаях сообщение автоматически передается в список контактов потенциальной жертвы, чтобы вирализовать обман.

Эксперты советуют не вводить ссылки, связанные с такими предполагаемыми рекламными акциями, как эти, а также всегда проверять у компаний, которые якобы предлагают преимущества, если такие предложения реальны. В то же время важно поддерживать операционные системы в актуальном состоянии, включать второй фактор аутентификации и не использовать одинаковые пароли для всех учетных записей.

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