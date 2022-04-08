Шесть простых приемов, чтобы избавиться от долгоносиков из кухонного шкафа

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

Шкаф относится к типу мебель, которая используется для хранения различных предметов, используемых в течение дня. Как если бы это был шкаф с несколькими дверями, чтобы лучше распределять предметы, будь то еда или артефакты. Их в основном покупают для кухни, так как для распределения того, что вы собираетесь приготовить, требуется много места.

В этом смысле есть случаи, когда пищу нельзя долго хранить в шкафу, и это приводит к появлению насекомых, которые на первый взгляд остаются незамеченными. Например, есть долгоносики, которые входят в семейство жуков. Самки откладывают большое количество яиц, что приводит к большему появлению этих животных. Хуже того, личинки тоже появляются. Так как же вынуть их из шкафа?

Можно подумать, что это только выброс просроченных продуктов или репеллентов для поддержания гигиены имущества. Однако есть простые приемы, которые позволят вам исчезнуть долгоносиков, найденных в кухонном шкафу. Следуйте деталям, чтобы применить его, когда вернетесь на место для приготовления пищи.

ХИТРОСТИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДОЛГОНОСИКОВ

1. Первое, что нужно сделать, это полностью опустошить шкафы и удалить все долгоносики, которые находятся в поле зрения или в еде, чтобы они не распространились на другую сторону. Если вы можете использовать фонарик или яркость вашего мобильного телефона с первого взгляда, и если это место с большим количеством тени, это может быть трудно отличить их.

2. Еще одна рекомендация — собирать долгоносиков с помощью хорошо вымытой щетки. Для этого вы можете использовать пылесос для лучшей очистки. С его помощью вы можете всасывать насекомых и пролитую пищу, которая их привлекла.

Вы также можете высосать долгоносиков, которые застряли в трещине в предмете мебели или в местах, которые невозможно достать щеткой. Любой может работать, просто помните, что щетку нужно выбросить позже, потому что она даже не будет использоваться для стирки.

Una alacena, mayormente usada para guardar productos de comida y primera necesidad. Foto: Shutterstock.

3. Следующие советы являются практичными. Он тщательно очищает мебель воском, который необходим для ухода за домом, для мебели и, таким образом, удаляет все виды бактерий с поверхностей. Рекомендуется делать это два раза в неделю, особенно если вы знаете, что ваш дом - это место, где легко пылится.

4. Классическая рекомендация, но эффективная. Используйте инсектицид для долгоносиков, чтобы избавиться от них навсегда. Постарайтесь очистить область, чтобы не загрязнить другой продукт в шкафу.

5. Если долгоносики находятся в древесине, вам придется нанести какое-то химическое вещество, которое проникает в отверстия в древесине, а затем запечатать его, чтобы насекомые не вернулись. Или примените рабочие инструменты, чтобы удалить материал и начать пылесосить его или удалить с химическими компонентами. Очень важно очистить территорию, чтобы избежать несчастных случаев.

6. Наконец, используйте тот же метод, как удалить долгоносиков из шкафа для ваших приборов, поскольку эти насекомые перемещаются в поисках других мест, чтобы получить пищу. Помните, что они появляются не только в просроченных продуктах питания или шкафу. Не упускайте из виду и заботьтесь о своем доме.

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