Агилилья: они обнаружили захороненную взрывчатку после вывода CJNG

Армейские агенты и полицейские из Мичоакана обнаружили захороненные взрывные устройства в районе Агилилья, где доминировал картель Халиско Нуэва Генерасьон (CJNG).

Согласно отчету министерства общественной безопасности образования, военнослужащие вмешались в работу Бонифачо Морено, эль-Агуахе, где они захватили по меньшей мере три устройства предполагаемого домашнего производства.

Произведения были на улице Эмилиано Сапата в районе Сентро. Не было подробно описано, как они обнаружили это место и были ли предупреждены сельскими жителями, но именно туда прибыла эскадрилья бомб, обезврежившая наземные мины.

Los explosivos estaban sepultados en una calle de terracería (Foto: SSP-Michoacán)

После использования вышеуказанного протокола взрывчатые вещества были переданы в распоряжение компетентного органа, который будет проводить соответствующие расследования. В то время как патрулирование продолжается в этом районе по трем распоряжениям правительства.

CJNG сохранила сильное присутствие в регионе Тьерра-Кальенте с помощью так называемых специальных сил Менчо, но с появлением Секретариата национальной обороны (Седена) они отступили к границам с Халиско. Однако споры продолжаются в других муниципалитетах, таких как Уруапан и Сьюдад-Идальго.

Агилилья — родина высшего лидера преступной организации Немесио Осегера Сервантеса, Эль Менчо. После прошлогодней Страстной недели картель из четырех букв укрепил свое доминирование в муниципалитете с целью расширения за счет подходов к Тепалькатепеку. Он возобновил Агуахе и развернут в Коалкомане.

Это было 5 мая 2021 года, когда операторы Mencho объявили о своем присутствии с наркомантой, которая обеспечила изгнание своих соперников из Объединенных картелей в дополнение к ячейке Revueltas. Сообщение о наркотиках было размещено в самом центре муниципального центра.

La Sedena replegó al CJNG de Aguililla (FOTO: CUARTOSCURO.COM) Fotógrafo Especial

Хотя источники, с которыми консультировалась Infobae Mexico, отметили, что ранее члены CJNG выступали перед людьми, они даже планировали созвать собрание, чтобы объявить народ свободным от местной группы, в дополнение к тому, чтобы рассказать им, как будет работать. Бонифачо Морено стал одним из криминальных рубежей.

После прихода морениста Альфредо Рамиреса Бедоллы в правительство Мичоакана в конце прошлого года федеральные власти объявили о плане восстановления территории, который косвенно пошел на пользу соперникам картеля нового поколения Халиско, потому что к ним больше не приставали наемными убийцами, превысившими огнеспособность и людские ресурсы.

С раннего утра 18 февраля 2022 года армия провела операцию с участием десятков транспортных средств, двух вертолетов и не менее тысячи солдат, чтобы восстановить контроль в муниципалитетах, в которых доминирует CJNG, в попытке ликвидировать Хуана Хосе Альвареса Фариаса, Абуэло , лидер «Тепалкатепек».

Так начались различные операции, чтобы обезопасить часть арсенала нарковойны. Только 18 марта власти изъяли тактическое снаряжение, сотни боеприпасов, взрывных устройств, оружия и транспортных средств из ячейки CJNG Delta.

Aguililla es la cuna del Mencho (Foto: SSP-Michoacán)

Действия были скоординированы в общине Ла-Калабаза в муниципалитете Агилилья. Агенты обнаружили район, где находились три единицы транспортных средств, поэтому был реализован периметр безопасности. Они предупредили о присутствии преступной группы, хотя гражданских лиц, которые могли бы стать причиной конфронтации, не было.

После проверки машины были изъяты, винтовка 7,62X39 мм, 328 патронов, 12 магазинов, 25 взрывных устройств, а также примерно 250 граммов марихуаны. А также три тактических жилета, семь баллистических пластин и пять камуфлированных предметов одежды.

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