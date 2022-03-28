Оскар 2022: Крис Рок выдвинул обвинения против Уилла Смита после нападения актера? Власти уже высказались

В это воскресенье, 27 марта, участники, собравшиеся в театре Долби в Лос-Анджелесе, стали свидетелями одного из самых неловких моментов в истории вручения премии «Оскар». Уилл Смит встал со своего места, подошел к сцене и перед ней весь сильно ударил Криса Рока, который осмелился издеваться над алопецией Джады Пинкетт. Как вы помните, актриса открыто говорила о своей болезни, но согласилась с тем, что это довольно деликатная тема для нее.

Хотя это правда, многие поддерживают отношение певца, другие отвергают насилие, которое Смит применял против Рока. Однако на этом это не заканчивается, так как агрессия была замечена всеми, и у комика достаточно оружия, чтобы выдвинуть обвинения против главного героя короля Ричарда и потребовать для него жестких санкций.

Что будет делать Крис Рок? На этот счет у нас уже есть ответ. Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что комик не будет выдвигать обвинения против победителя в номинации «Лучшая мужская роль» на этом последнем гала-концерте «Оскар».

«Причастное к этому лицо отказалось подать заявление в полицию», — говорится в заявлении ведомства.

«Исследовательским организациям полиции Лос-Анджелеса известно об инциденте между двумя людьми во время программы вручения наград Академии. Инцидент был связан с тем, что один человек ударял другого», - можно прочитать.

«Причастное лицо отказалось подать заявление в полицию. Если вовлеченная сторона хочет получить полицейский отчет позже, полиция Лос-Анджелеса будет доступна для завершения следственного отчета», - добавил он.

Со своей стороны, Рок не говорил об этом ни после церемонии, ни через социальные сети. Многое ожидание, связанное с этим инцидентом, шокировало поклонников Уилла Смита и любителей кино.

Как вы помните, Смит не просто дал Року пощечину, он еще и кричал на него: «Держите имя моей жены подальше от рта», заставив замолчать зрителей и ошеломил Криса, который продолжил свою презентацию, не ссылаясь больше на облысение Джады.

УИЛЛ СМИТ И ЕГО ИЗВИНЕНИЯ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ КРИСА РОКА

Уилл Смит извинился перед Академией во время своей благодарственной речи после «Оскара» за лучшую мужскую роль за фильм «Король Ричард». Хотя он не ссылался непосредственно на инцидент, в котором он снялся несколько минут назад, главный герой короля Ричарда произнес эмоциональную речь, которая во многом была бы связана с произошедшим.

Судя по всему, Смит и его семья не будут хорошо проводить время после болезни, с которой сталкивается Джада, поэтому затрагивать эту тему и больше как издевательство чувствительно для Смита Пинкеттс.

«Я знаю, что для того, чтобы делать то, что мы делаем, мы должны терпеть жестокое обращение. Вы должны заставить людей говорить о вас без ума. В этом бизнесе вы должны быть в состоянии заставить людей не уважать вас», - сказал актер в слезах.

«Вы должны улыбаться и притворяться, что все в порядке. Но Ричард Уильямс (его персонаж в «Короле Ричарде») и то, что я люблю, то, что Дензел [Вашингтон] сказал мне несколько минут назад: «В ваши лучшие моменты будьте осторожны, вот тогда дьявол приходит за вами», - добавил он.

В заключение Уилл Смит обратился к Академии. Извинившись, он сказал, что надеется, что его снова пригласят в следующем году.

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