«Бриджертон»: где можно увидеть другие выдумки Джонатана Бейли, актера, который играет Энтони в сериале?

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en fotograma de la primera temporada de Bridgerton. EFE/Nick Briggs/Netflix

В первом сезоне персонажу Реже-Жана Пейджа удалось завоевать сердца поклонников сериала. Его уход из фантастики породил много волнений среди любителей этой истории, которая теперь меняет свой центральный сюжет на персонажа Энтони Бриджертона, которого играет британский актер Джонатан Бейли. Но кто такой актер и где можно увидеть его работы до сериала, основанного на саге Джулии Куинн.

Джонатан Бейли родился в 1988 году, но прославился, когда его выбрали для роли Леонардо да Винчи в сериале CBBC (канале, принадлежащем конгломерату BBC) просто под названием Леонардо. Там Бейли был выбран для представления юности флорентийского художника в XV веке. Сериал длился два сезона и приобрел современный стиль, отмеченный языком и музыкой (использовалась песня группы Radiohead). Он транслировался в период с 2011 по 2012 год.

Джонатан Бейли снялся в комедии «Crashing», созданной Фиби Уоллер-Бридж, которую можно увидеть на Netflix. (@jbayleaf)

По данным нескольких СМИ, когда они спросили его, как возникла идея стать актером, Бейли заявил, что именно в юном возрасте, в 5 лет, он увидел пьесу Оливера. Выбор быть актером уже сделан, и его карьера начнет блистать в последующие десятилетия.

В 2013 году была частью Бродчерча, английского сериала с Оливией Колман и Дэвидом Теннантом в главных ролях. Там Бейли сыграл Олли Стивенса, молодого журналиста, который делал своего рода стажировку в газете Broadchurch Echo, где он стремился приобрести знания, чтобы совершить скачок к самым релевантным национальным СМИ.

Она также была частью комедии BBC под названием «Я и миссис Джонс», в которой он делил состав с Сарой Александер и Нилом Моррисси, которые сыграли Джемму и Джейсона Джонса соответственно. Здесь Джонатан дал жизнь Альфи, сыну Джонса. Сериал, вышедший в эфир в 2012 году, длился один сезон и включал шесть получасовых эпизодов, которые транслировались по английскому телевидению.

Бейли также был одним из многих английских актёров, участвовавших в ныне исторической фантастике «Доктор Кто», в которой он сыграл Пси в восьмом сезоне.

Некоторое время назад Джонатан Бейли свободно говорил о своей гомосексуальности, которую скрывал несколько лет. (@jbayleaf)

Но, пожалуй, одним из сериалов, который больше всего ознаменовал карьеру Бейли, был, без сомнения, Crashing. Эта фантастика, доступная на Netflix, содержит шестисерийный сезон и снялась Фиби Уоллер-Бридж, актриса, которая позже появилась во Fleabag. Действие происходит в Лондоне, и Бейли (которая носит светловолосого джентльмена) входит в группу из тридцати человек, которые живут в опекунах собственности (место, которое раньше было муниципальным зданием, а теперь арендуется). Постановка показывает, какова жизнь миллениалов, которые, как бы усердно ни работали, не покупают собственную недвижимость. Здесь Бейли играет Сэма, а Уоллер-Бридж — Луллу, а также автор этой комедии.

И по мере появления новых постановок и персонажей его поклонники могут продолжать наслаждаться им во втором сезоне «Бриджертона», знакомясь с его любовным треугольником с Эдвиной и Кейт.

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