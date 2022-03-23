Twitter уже позволяет создавать GIF-файлы из операционной системы iOS

Приложение Twitter для iOS хочет, чтобы людям было проще делиться своими собственные гифки. Последняя версия приложения теперь позволяет анимировать с помощью камеры, не выходя из социальной сети. Несомненно, лояльные пользователи сталкиваются с дополнением, которое не является революционным, но оно представлено как очень полезное.

Следует помнить, что GIF-файлы стали очень популярным методом реакции в Twitter. Их можно использовать как в наших твитах, ответах, так и при цитировании постов третьих лиц. Фактически, платформа позволяет выбирать анимации из большого каталога, но она хочет пойти немного дальше.

Twitter знает, что во многих случаях для людей не будет лучшего способа выразить себя, чем через свои собственные GIF-файлы, и поэтому он решил интегрировать возможность их создания на iOS. И что самое приятное, это очень простой процесс.

Как создать GIF в Twitter

Как опубликовано в службе поддержки Twitter, для анимации вам просто нужно нажать значок камеры и получить доступ к опции GIF, которая отображается рядом с традиционным захватом и записью видео.

После создания пользователь может просмотреть его, чтобы убедиться, что конечный результат является желаемым; если да, его можно вставить непосредственно в твит или ответ. В противном случае, если вы не уверены в окончательной версии, это можно сделать снова.

Twitter продолжает добавлять функции в приложение

С появлением GIF-файлов на базе iOS Twitter делает новый шаг вперед в интеграции новых функций в свои мобильные приложения. Однако неизвестно, когда именно эта функция появится в версии для устройств Android; но не стоит беспокоиться, очень вероятно, что скоро появятся новые новости.

В последнее время социальная сеть интегрирует другие функции, чтобы еще больше улучшить взаимодействие с пользователем. Например, в феврале было объявлено о расширении кнопки «Не нравится»; она позволяет вам отказаться от ответов на наши твиты в лучшем стиле Reddit, чтобы Twitter знал, что они могут быть признаны оскорбительными или что пользователь делает. Не нравится.

Идея заключается в том, что он действует как обратная связь между пользователями и платформой, а не способом взаимодействия между людьми. Что касается последнего, следует иметь в виду, что компания работает над внедрением различных типов ответов, таких как те, которые используются в Facebook.

Кнопка «Не нравится» в Твиттере. (фото: WWЧто нового)

Еще одна функция, недавно выпущенная в Twitter, - это функция, которая позволяет обрезать клипы продолжительностью до 30 секунд из записанных пробелов. Как и при создании GIF-файлов, он ограничен пользователями приложений для iOS, по крайней мере, на данный момент.

«Социальная сеть представила эту новинку, которая пока доступна только «некоторым пользователям iOS», как сообщил один из представителей Twitter Дж. Джозеф Х. Нуньес в заявлении для СМИ The Verge.

Также важно отметить, что социальная сеть изменила изменения на временной шкале (Timeline) после негативных отзывов пользователей. По этой причине Twitter позволил нам перевыбрать классический хронологический режим после попытки разделить главный экран на два: один с твитами, отсортированными по алгоритму, а другой с последними сообщениями.

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