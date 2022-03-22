Самые маленькие бомбы, которые могут превратить Украину в ядерную зону

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

С точки зрения разрушительной силы гиганты холодной войны затмили американскую атомную бомбу, уничтожившую Хиросиму. Крупнейший испытательный взрыв Вашингтона был в 1000 раз больше, чем взрыв, произведенный в японском городе, а в Москве — в 3000 раз. С обеих сторон идея заключалась в том, чтобы сдерживать вражеские атаки, угрожая крупными репрессиями, такими как взаимное гарантированное уничтожение, также называемое MAD. Психологическая планка была настолько высока, что ядерные атаки считались немыслимыми.

Сегодня и Россия, и Соединенные Штаты имеют гораздо менее разрушительное ядерное оружие: их мощь составляет лишь малую часть мощности хиросимской бомбы; но их применение, возможно, менее пугающе и более ассимилируемо.

Озабоченность по поводу этого более мелкого оружия резко возросла с тех пор, как Владимир Путин в контексте войны на Украине несколько раз предупреждал об их ядерной энергии, приводил свои ядерные силы в боевую готовность и заставлял свою армию совершать рискованные атаки на атомные электростанции на украинской территории. Опасение заключается в том, что если Путин почувствует себя загнанным в угол в любой момент конфликта, он предпочтет взорвать одно из своих незначительных ядерных вооружений, нарушив табу, установленное 76 лет назад, после Хиросимы и Нагасаки.

Аналитики отмечают, что российские войска уже давно пытаются перейти от обычной войны к ядерной, особенно как способ получить преимущество после потерь на поле боя. И они добавляют, что военные, которые управляют крупнейшим в мире ядерным арсеналом, изучили множество вариантов эскалации, из которых Путин мог выбрать.

«Шансы невелики, но увеличиваются», — заявил Ульрих Кюн, эксперт по ядерным вопросам Гамбургского университета и Фонда Карнеги за международный мир. «Война для русских идет не очень хорошо, — заметил он, — и давление со стороны Запада усиливается».

ФАЙЛ ФОТО - К-549 Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами «Князь Владимир» прибыла на парад ко Дню ВМФ в Кронштадте, Россия. 16 июля 2021 г. (REUTERS/Игорь Руссак)

По словам Куна, Путин мог бы стрелять из этого оружия в необитаемом районе, а не по войскам. В исследовании 2018 года он представил кризисный сценарий, при котором Москва взорвала бомбу над отдаленной частью Северного моря как способ сигнализировать о предстоящих более смертельных атаках.

«Ужасно говорить об этих вещах», — объяснил Кюн в интервью. «Но мы должны учитывать, что это становится возможностью», - добавил он.

Вашингтон ожидает от российского президента новых атомных движений в ближайшие дни. Москва, вероятно, будет «все больше полагаться на свое ядерное сдерживание, чтобы заложить основу для Запада и проецировать свою силу», поскольку война и ее последствия ослабляют Россию, заявил в четверг в Комитете по вооруженным службам Палаты представителей генерал-лейтенант Скотт Д. Берриер, директор разведывательного управления обороны.

Президент Джо Байден отправится на саммит НАТО в Брюсселе на этой неделе, чтобы обсудить вторжение России в Украину. Ожидается, что повестка дня будет включать оценку того, как альянс отреагирует в случае применения Россией химического, биологического, кибер-или ядерного оружия.

Джеймс Р. Клэппер-младший, генерал ВВС в отставке, занимавший пост директора национальной разведки президента Барака Обамы, заявил, что Москва снизила уровень использования атомной энергии после холодной войны, когда российская армия пришла в упадок. Сегодня, добавил он, Россия считает ядерное оружие чем-то утилитарным, а не чем-то немыслимым.

«Им было все равно», — сказал Клэппер о том времени, когда российские войска рисковали выбросом радиации в начале этого месяца, атакуя запорожский ядерный реактор (крупнейший не только в Украине, но и в Европе). «Они вышли вперед и застрелили его. Это свидетельствует о российской позиции невмешательства. Они не делают различий, которые мы проводим с ядерным оружием».

Пилот проверяет самолет МиГ-31 ВВС России (Министерство обороны России/раздаточный материал через REUTERS)

Путин объявил в прошлом месяце, что поставит российские ядерные силы в «особую боевую готовность». Павел Подвиг, давний исследователь российских ядерных сил, заявил, что оповещение, вероятно, подготовило российскую систему командования и управления к возможности получения ядерного заказа.

Непонятно, как Россия осуществляет контроль над своим арсеналом менее разрушительного оружия. Но некоторые американские политики и эксперты осудили, что меньшее оружие с обеих сторон угрожает нарушить глобальный баланс ядерного террора.

Для России, указывают военные аналитики, авангардные проявления наименее разрушительного оружия позволили Путину улучшить свою репутацию рискованного человека и расширить область запугивания, необходимую ему для ведения кровопролитной обычной войны.

«Путин использует ядерное сдерживание, чтобы избежать этого в Украине», — заявила Нина Танненвальд, политолог из Университета Брауна, которая недавно изучала менее мощные вооружения. «Их ядерное оружие препятствует вмешательству Запада».

Глобальная гонка за стрелковым оружием усиливается. Хотя такое оружие менее разрушительно по стандартам холодной войны, современные оценки показывают, что эквивалент половины бомбы в Хиросиме, если ее взорвать в центре Манхэттена, приведет к гибели или ранению полумиллиона человек.

Президент России Владимир Путин (REUTERS/UMIT Bektas/Файл фото)

Дело против этого оружия заключается в том, что оно подрывает существующее ядерное табу и делает кризисные ситуации еще более опасными. Его менее разрушительный характер, по мнению критиков, может подогреть иллюзию атомного контроля, когда, по сути, его использование может внезапно перерасти в полноценную ядерную войну. Моделирование, разработанное экспертами из Принстонского университета, начинается с того, что Москва произведет предупредительный ядерный выстрел, на который НАТО ответит небольшой атакой. В результате войны погибло более 90 миллионов человек в первые часы.

Ни один договор о контроле над вооружениями не регулирует малые боеголовки, иногда известные как тактическое или нестратегическое ядерное оружие, поэтому ядерные сверхдержавы производят и развертывают столько боеголовок, сколько хотят. По словам Ханса Кристенсена, директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых, частной группы в Вашингтоне, в России насчитывается около 2000 человек. А Соединенные Штаты насчитывают в Европе около 100 человек, ограниченное по количеству из-за внутриполитических споров и политических сложностей, связанных с их базированием среди союзников по НАТО, население которых часто сопротивляется и протестует против присутствия оружия.

Российская доктрина атомной войны получила известность как «подъем к деэскалации», что означает, что побежденные войска будут использовать ядерное оружие, чтобы оглушить агрессора с целью ухода или подчинения. Москва неоднократно отрабатывала тактику на полевых учениях. Например, в 1999 году крупные учения имитировали нападение НАТО на Калининград, российский анклав в Балтийском море. В ходе учений российские войска находились в беспорядке, пока Москва не выпустила ядерное оружие по Польше и Соединенным Штатам.

Кюн из Гамбургского университета заявил, что оборонительные учения 1990-х годов перешли в наступление в 2000-х годах, когда российская армия восстановила часть своих прежних сил.

Одновременно со своей новой наступательной стратегией Россия приступила к модернизации своих ядерных сил, включая наименее разрушительные виды оружия. Как и на Западе, некоторые боеголовки получали переменную мощность взрывчатки, которую можно было увеличить или уменьшить в зависимости от военной ситуации.

Военный парад в России

Центральным элементом нового арсенала стал «Искандер-М», впервые развернутый в 2005 году. Мобильная пусковая установка может выпускать две ракеты, которые преодолевают почти 500 километров. Ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. По российским данным, самый маленький ядерный взрыв этих ракет составляет около трети бомбы в Хиросиме.

До вторжения российской армии в Украину спутниковые снимки показали, что Москва разместила ракетные батареи «Искандер» в Беларуси и на востоке на территории России. Нет публичных данных о том, вооружила ли Россия кого-либо из «Искандеров» ядерными боеголовками.

Николай Соков, бывший российский дипломат, который вел переговоры по договорам о контроле над вооружениями в советское время, заявил, что ядерные боеголовки также могут быть размещены на крылатых ракетах. Оружие, летящее на малой высоте, запускаемое с самолетов, кораблей или с суши, возвращается близко к местности, чтобы избежать обнаружения радарами противника.

Изнутри российской территории, по его словам, «они могут добраться до всей Европы», включая Соединенное Королевство.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты и их союзники по НАТО пытались соперничать с арсеналом малого ядерного оружия России. Это началось десятилетия назад, когда Соединенные Штаты начали отправлять истребители реактивных бомб на военные базы в Бельгии, Германии, Италии, Турции и Нидерландах. Кюн отметил, что Североатлантический союз, в отличие от России, не проводит полевых учений, отрабатывающих переход от обычной войны к ядерной.

В 2010 году Обама, который долгое время выступал за «мир, свободный от ядерного оружия», решил восстановить и усовершенствовать оружие НАТО, превратив его в интеллектуальные и маневренные бомбы, которые сделали их цели очень точными. Это, в свою очередь, дало военным планировщикам свободу снижать переменную взрывную силу оружия до 2% от бомбы в Хиросиме.

Атомный грибок над городом Хиросима (Getty Images)

Тогда генерал Джеймс Картрайт, вице-президент Объединенного комитета начальников штабов при Обаме, предупреждал тогда генерал Джеймс Картрайт, вице-президент Объединенного комитета начальников штабов при Обаме. Однако она поддержала программу, поскольку высокая степень точности снизила риск сопутствующего ущерба и жертв среди гражданского населения. Но после долгих лет задержек с финансированием и производством восстановленный насос, известный как B61 Model 12, не ожидается, будет развернут в Европе до следующего года.

Постоянное накопление российских войск и медленная реакция США привели к тому, что администрация Дональда Трампа предложила новую ракетную боеголовку в 2018 году. По словам Кристенсена, его разрушительная сила была примерно в два раза меньше, чем у бомбы в Хиросиме.

В то время как некоторые эксперты предупреждали, что бомба, известная как W76 Model 2, может сделать более соблазнительным для президента отдать приказ о ядерной атаке, администрация Трампа утверждала, что оружие снизит риск войны, гарантируя, что Россия столкнется с угрозой пропорциональных контратак. Он был реализован в конце 2019 года.

«Речь идет о психологии, психологии смертных», — говорит Франклин Миллер, эксперт по ядерным вопросам, который поддерживал новую боеголовку и до ухода с государственной должности в 2005 году в течение трех десятилетий занимал должности в Пентагоне и Белом доме. «Если ваш противник считает, что у него есть преимущество на поле боя, постарайтесь убедить его, что он не прав».

Когда он баллотировался в президенты, Джо Байден определил наименее мощную боеголовку как «плохую идею» для президентов, «скорее всего» ее использовать. Несмотря на это, Кристенсен утверждает, что администрация Байдена вряд ли снимет новую боеголовку с национальных подводных лодок.

Неясно, как Байден отреагирует на применение Путиным ядерного оружия. Планы ядерной войны — один из самых глубоких секретов Вашингтона. Эксперты говорят, что военные планы, как правило, варьируются от предупредительных выстрелов до одиночных нападений и множественных репрессий, и что самый сложный вопрос заключается в том, существуют ли надежные способы предотвратить эскалацию такого конфликта.

Даже Клэппер, бывший директор национальной разведки, заявил, что не уверен, как он посоветует Байдену, если Путин развяжет применение своего ядерного оружия.

«Когда вы остановитесь?» спрашивали о ядерных репрессиях. «Нельзя продолжать поворачивать другую щеку. В какой-то момент нужно что-то сделать».

На снимке президент США Джо Байден (EFE/Оливер Контрерас/Пул/Архив)

По мнению экспертов, ответ США на небольшой российский взрыв может заключаться в том, чтобы запустить одну из новых боеголовок, запущенных с подводных лодок в дикие земли Сибири или на военную базу на территории России. Миллер, бывший чиновник ядерного правительства и бывший председатель комитета НАТО по ядерной политике, сказал, что такой взрыв станет способом сказать Москве, что «это серьезно, что ситуация выходит из-под контроля».

Военные стратеги говорят, что афтершок с глазу на глаз восстановит ответственность за дальнейшую эскалацию в Россию, заставив Москву почувствовать свой зловещий вес и в идеале предотвратив выход ситуации из-под контроля, несмотря на опасность просчетов и несчастных случаев, характеризуют войны.

При более мрачном сценарии Путин может прибегнуть к использованию атомного оружия, если война в Украине распространится на соседние с НАТО государства. Все члены НАТО, включая Соединенные Штаты, обязаны защищать друг друга, потенциально с помощью залпов от ядерных боеголовок.

Танненвальд, политолог из Брауновского университета, задался вопросом, смогут ли старые формы ядерного сдерживания, в настоящее время основанные на противоположных линиях менее разрушительного оружия, поддерживать мир. «Я уверен, что во время кризиса так не бывает».

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