Каково было истинное происхождение Хорхе Негрете

Хорхе Негрете был одной из самых знаменитых знаменитостей Гуанахуато, родившись там. Однако, по данным некоторых стран, зарегистрированных для выдачи разрешений певцу, он родился бы в Чиуауа, Чиуауа.

Так называемый Чарро Кантор родился 30 ноября 1911 года в Гуанахуато, когда он и его семья распространились. Однако со временем появилось несколько теорий о месте происхождения актера, начиная с того, что его первый знаменитый фильм был снят в Халиско, что делает его похожим на тапатио.

В начале его актерской карьеры считалось, что Негрете родом из Гвадалахары благодаря ¡Ay, Халиско, не сдавайся! , но вскоре он дал понять, что дело обстоит иначе.

Позже стало известно, что отец Хорхе, Дэвид Негрете, который был военным, был ответственен за поездки по республике из-за своих обязательств, поэтому было сказано, что его жена родила актера в Чиуауа, а также его старшего брата. Однако семья также отказала в этом.

Разрешение на оружие, выданное Кубой в 1948 году (Фото: Facebook/Jorge Negrete Forever)

Слух распространился по случаю, когда во время радиопередачи в Чиуауа ведущий программы, на которую пригласили певца, назвал бы его «земляком», якобы подтвердив, что он родился оттуда.

Диана Негрете, единственная биологическая дочь Хорхе, вспомнила этот анекдот, поскольку ее отец много лет пытался дать понять, что водитель ошибочно назвал его «земляком».

После смерти главного героя Dos tipos de cuidado появились изображения официальных документов из разных стран, где было записано, что его родиной является Чиуауа, а не Гуанахуато.

В разрешении на ношение оружия, выданном Центральным отделом национальной полиции министерства национальной обороны Кубы, регистрируются данные о рождении актера, а также его возраст и вес. Этот документ, подписанный Хорхе, гласит: «Уроженец Чиуауа».

В паспорте Хорхе Негрете была бы ошибка, потому что актер спровоцировал ее, предположив, что он из Чиуауа (Фото: Facebook/Jorge Negrete Forever)

Однако эта ошибка произошла от предыдущей ошибки, сделанной в Мексике. А дело в том, что в паспорте, с которым Негрете ездил на Кубу для получения разрешения на ношение оружия, его данные указывают на то, что он родился бы в Чиуауа.

Как писала Диана в своих мемуарах, Хорхе любил говорить, что родился в Чиуауа из-за любви отца к этому штату, однако это привело к усилению слухов и повторению ошибок в официальных записях.

В 1949 году, во время одного из его визитов в Мадрид, Испания, Чарро Кантор был представлен в радиопрограмме, где он сказал, что гордится государством, в котором он родился, из-за его истории и роли, которую его семья сыграла в воинственности.

И он, и дочь Чарро Кантора пытались отрицать, что она родилась в Чиуауа (Фото: INAH)

«Меня зовут Хорхе Альберто Негрете Морено, и я родился 30 ноября 1911 года в городе Гуанахуато, чем я горжусь, поскольку он известен как колыбель независимости. Мы жили в большом доме в живописном Пласуэла-дель-Роперо, хотя мы не останавливались там все время, так как мой отец был полковником и должен был переехать. Это было самое кровавое, но самое славное время в Мексике, когда зарождалось революционное движение», — сказал тогда актер.

В этом интервью Хорхе не пытался объяснить, где он родился, а скорее вспомнил, как он рискнул заняться музыкой. По его словам, из-за дисциплины, с которой его воспитывали родители, и социально-экономического положения его семьи для него было обязательным иметь хорошее образование и посвящение в музыку.

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