«Дневники Энди Уорхола»: самый интимный портрет известного художника в документальном сериале

Опыт, который ознаменовал личный аспект Энди Уорхола, вдохновил этот документальный сериал Netflix, который подробно описывает его жизнь через его личные дневники. Лейбл Райана Мерфи — кинорежиссера, стоящего за Pose, American Horror Story и Ratched — на этот раз окунается на американскую художественную икону, которая прославилась своим талантом к живописи, кино и литературе.

В шести эпизодах дневники Энди Уорхола изображают легенду искусства с гораздо более интимного подхода , чем тот, который он естественным образом сделал известным из прессы в свое время. Это свидетельства, которые он оставлял на протяжении всей своей жизни и смог собрать только благодаря помощи близкого друга, Пэта Хэкетта, который будет опубликован после его смерти в 1987 году.

«Дневники Энди Уорхола» вникает в малоизвестную грань пластического художника, который только дал о себе знать через фотографии и личные ленты. (Netflix)

Докузерии отражают жизнь Уорхола с детства в пригороде родного города, через его долгий путь к поиску своего истинного призвания, до неутомимой работы, которую он предпринимал, чтобы перемещаться между различными стилями и движениями, которые глубоко связаны с его художественной стороной. Как вы помните, он был одной из ключевых фигур в рождении и подъеме поп-арта в США, художественного движения, которое охватывало различные области, такие как рекламные ролики, комиксы, культура и кино.

«Некоторые почитали и отвратили других, Уорхол был режиссером, редактором, телевизионным продюсером, сценарщиком, знаменитостью и многим другим. Несмотря на свою огромную известность, Уорхол крайне сдержанно относился к своей личной жизни. Эта серия раскрывает большую часть сложности художника через его собственные слова, часто с его голосом, использующим авангардные методы искусственного интеллекта, и тех, кто работал, создавал и играл с ним от подрывного до обычного, от Джона Уотерса до Роба Лоу», - говорится в описании официально совместно используется платформой.

Райан Мерфи («Американская история ужасов» и «Поза») — исполнительный продюсер этой постановки, которая знакомит нас с Уорхолом как человеком, стоящим за иконой. (Netflix)

От традиционного города до центра Нью-Йорка

Энди Уорхол родился 6 августа 1928 года в Питтсбурге, США, третьим ребенком словацкой супружеской пары, эмигрировавшей из своей страны. С юных лет он начал заниматься искусством и был заинтересован в том, чтобы посвятить себя ему, поэтому начал карьеру в местном университете. Однако в этой школе она продолжалась очень мало, так как в конце 1940-х годов в Нью-Йорке она начала новую жизнь. В самом сердце суетливого мегаполиса он начал работать иллюстратором журналов и публицистом.

В течение 1950-х годов он получил известность благодаря своим творческим проектам по рекламе обуви, а в 1960-е годы он начал подходить к нью-йоркскому поп-арту через других художников . Он добился известности благодаря различным произведениям искусства в живописи, кино и литературе, и стал иконой современности . Хотя он был отвергнут много раз, он был частью элиты интеллектуальных художников, аристократов, голливудских звезд, гомосексуалистов, моделей, богемы и многих других городских деятелей, которые интересовались художественными движениями.

Премьера документального сериала состоялась 9 марта на потоковом сервисе. (Netflix)

Эндрю Росси снимает шесть эпизодов, составляющих «Дневники Энди Уорхола». Исполнительное производство возглавили Райан Мерфи, Дэн Браун, Джош Браун, Стейси Рейсс и Стэнли Бухтал. Цель этих создателей заключалась в том, чтобы показать, что «вера» американского художника заключалась в том, чтобы никогда не иметь вечную жизнь, а в том, чтобы родить искусство, которое остается актуальным навсегда. Все серии доступны на Netflix с 9 марта.

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