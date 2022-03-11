BTS Concert 2022: даты, время и ссылка для просмотра прямой трансляции

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 19: Music group BTS poses for a portrait during the 2017 American Music Awards at Microsoft Theater November 19, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Fury/AMA2017/Getty Images Portrait)

АРМИЯ, ожидание окончено! После долгого ожидания группа BTS вернется на сцену с серией концертов, которые они выступят в своей стране, Южной Корее. На этот раз фанаты со всего мира смогут насладиться шоу после того, как было предложено несколько вариантов увидеть Джина , Джимина, Юнгкука, Сугу, Джей-Хоупа, РМ и В.

Если вам не удалось получить один из билетов на показ «Разрешения танцевать на сцене» в Перу, не волнуйтесь, вы можете запросить билет на концерт онлайн. Обратите внимание на все детали!

FECHAS DEL РАЗРЕШЕНИЕ ТАНЦЕВАТЬ НА СЦЕНЕ PTD

Для этого мегасобытия запланировано три даты, которые были разделены на живые шоу, показы по всему миру, прямые и прямые трансляции. Узнайте официальные дни и время получения Разрешения танцевать на сцене:

- Четверг, 10 марта: очная+прямая трансляция через Интернет.

- Суббота 12 марта: концерт+показ в избранных кинотеатров.

- Воскресенье 13 марта: концерт+прямая трансляция через Интернет.

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ХОРАРИОС ПАРА ВЕР ЭЛЬ РАЗРЕШЕНИЕ ТАНЦЕВАТЬ НА СЦЕНЕ

- PTD на сцене 2022 года в Перу, Колумбии, Эквадоре: 5 утра 10 марта.

- PTD на сцене 2022 года в Мексике, Гватемала: 4 утра 10 марта.

- PTD на сцене 2022 года в Боливии, Венесуэла: 6 часов утра 10 марта.

- PTD на сцене 2022 года в Чили, Аргентине и Бразилии: 7 часов утра 10 марта.

- PTD на сцене 2022 года в Южной Корее: 19:00 10 марта.

КАК ПОСМОТРЕТЬ КОНЦЕРТ BTS ОНЛАЙН?

Поклонники BTS, которые не смогли приобрести билет на показ концерта в Перу, могут приобрести один из билетов на прямую трансляцию через Weverse. В следующих строках мы поделимся всеми данными, чтобы вы не пропустили показ группы Kpop.

Во-первых, вы должны знать, что цены различаются в зависимости от типа билета, который вы хотите приобрести:

- 4K за один кадр+мультикамера HD на один день (требуется членство в ARMY): примерно 50 долларов.

- HD multicam на один день (требуется членство в ARMY): примерно 41 доллар.

- HD multicam, двухдневный пропуск (требуется членство в ARMY): примерно 75 долларов.

- Обычный HD (не мультикам) на один день: 41 доллар.

- Обычный HD (не мультикам) в течение двух дней: 75 долларов.

КАК КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ BTS 2022?

Вся BTS ARMY в Перу должна знать, что покупка билетов будет осуществляться только через официальный сайт Weverse. Первым делом необходимо создать учетную запись для входа в систему. Вы можете выполнить этот процесс со своего мобильного телефона или компьютера. Выполнив это требование, выполните следующие действия:

- Перейдите на вкладку «Live», чтобы увидеть все доступные варианты билетов. Выберите тот, который вам больше нравится.

- Вы должны принять условия Weverse и HYBE, чтобы оплатить счет через платформу PayPal.

- Как посмотреть вход? Чтобы убедиться, что покупка прошла успешно, вы должны перейти в раздел «мои покупки» Weverse.

- Перед началом концерта вы должны подтвердить свой билет на сайте, где будет проходить прямая трансляция шоу. Для этого нажмите здесь и получите быстрый доступ к ней.

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КАК БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ КОНЦЕРТ BTS?

В этом выпуске Permission to dance 2022 ссылка не будет включена, чтобы фанаты могли бесплатно смотреть концерт. Факт, который повторялся ранее, заключается в том, что ARMY из разных мест делятся частью шоу в социальных сетях.

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