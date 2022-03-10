Китайский режим пригрозил «нулевой терпимостью к сепаратистским действиям» на Тайване

Народно-освободительная армия Китая (АПЛ) «никогда не потерпит сепаратистских действий» Тайваня или «вмешательства иностранных сил», заявил пресс-секретарь У Цянь, которого цитирует сегодня официальное агентство Синьхуа.
Ву заверил, что военные маневры в этом районе «направлены не против соотечественников Тайваня», а на «сепаратистскую деятельность» и «иностранное вмешательство».
Представитель также указал, что Прогрессивно-демократическая партия (НДП), правитель острова, вызывает «текущую напряженность» в Формозском проливе из-за ее «сепаратистской деятельности».
Ву, представитель делегации НОАК в Национальном (законодательном) народном собрании, собравшемся в эти дни в Пекине, подчеркнул, что «вопрос о Тайване является внутренним делом Китая».
Кроме того, представитель предупредил, что «чем больше Соединенные Штаты и Япония сахарят вопрос о Тайване, тем более жесткими будут наши действия по защите нашего суверенитета и территориальной целостности».
Китай считает Тайвань мятежной провинцией, для воссоединения которой он не исключает применения силы с тех пор, как гоминьданские националисты отступили туда в 1949 году после проигрыша гражданской войны против коммунистов.
Остров сохранил официальное название Китайской Республики и символизм, под которым китайские националисты также управляли территорией нынешней Народной Республики до ее поражения в гражданской войне, хотя с появлением демократических голосов, которые сделали ставку на разрыв с прошлым и официально объявили независимость от Тайваня.
Остров, находящийся под автономным управлением, также является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с азиатским гигантом.
После наступления России на Украину представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что «Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы начать когнитивную войну с Тайванем, которая убедит жителей острова в том, что Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства по его защите».
(С информацией из EFE)
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