Китайский режим пригрозил «нулевой терпимостью к сепаратистским действиям» на Тайване

ARCHIVO - Misiles tierra-aire de fabricación estadounidense pertenecientes al Ejército de Taiwán son exhibidos durante el desfile por el Día Nacional de la República de China, el 10 de octubre de 2007, en Taipei, Taiwán. (AP Foto/Wally Santana, archivo)





Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Народно-освободительная армия Китая (АПЛ) «никогда не потерпит сепаратистских действий» Тайваня или «вмешательства иностранных сил», заявил пресс-секретарь У Цянь, которого цитирует сегодня официальное агентство Синьхуа.

Ву заверил, что военные маневры в этом районе «направлены не против соотечественников Тайваня», а на «сепаратистскую деятельность» и «иностранное вмешательство».

Представитель также указал, что Прогрессивно-демократическая партия (НДП), правитель острова, вызывает «текущую напряженность» в Формозском проливе из-за ее «сепаратистской деятельности».

Ву, представитель делегации НОАК в Национальном (законодательном) народном собрании, собравшемся в эти дни в Пекине, подчеркнул, что «вопрос о Тайване является внутренним делом Китая».

Кроме того, представитель предупредил, что «чем больше Соединенные Штаты и Япония сахарят вопрос о Тайване, тем более жесткими будут наши действия по защите нашего суверенитета и территориальной целостности».

Президент Тайваня

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, для воссоединения которой он не исключает применения силы с тех пор, как гоминьданские националисты отступили туда в 1949 году после проигрыша гражданской войны против коммунистов.

Остров сохранил официальное название Китайской Республики и символизм, под которым китайские националисты также управляли территорией нынешней Народной Республики до ее поражения в гражданской войне, хотя с появлением демократических голосов, которые сделали ставку на разрыв с прошлым и официально объявили независимость от Тайваня.

Остров, находящийся под автономным управлением, также является одной из главных причин конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, главным образом потому, что Вашингтон является основным поставщиком оружия Тайваню и станет его величайшим военным союзником в случае военного конфликта с азиатским гигантом.

После наступления России на Украину представитель национальной безопасности Тайваня заявил, что «Пекин может воспользоваться ситуацией, чтобы начать когнитивную войну с Тайванем, которая убедит жителей острова в том, что Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства по его защите».

(С информацией из EFE)

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