«Дело Персея»: судебный процесс по делу о терроризме, который начался 10 лет назад и включает Мовадефа и Shining Path

Fotografía de archivo fechada el 11 de septiembre de 2018 que muestra al líder y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán (c), durante una audiencia en la Base Naval del Callao, en Lima (Perú). EFE/Ernesto Arias

«Дело Персео» - это операция, проведенная в Лиме и регионах полицией и вооруженными силами, одно из самых знаковых судебных разбирательств по борьбе с терроризмом, проведенных в 2014 году, Прокуратура, возбужденная против лидеров террористической организации Shining Path (SL) и члены его так называемого юридического подразделения, Движения за амнистию и основные права ( Мовадеф).

Спустя восемь лет судебный процесс против руководства организации «Светлый путь» вот-вот возобновится, но без кровожадного лидера террористов Абимаэль Гусман, погибший на военно-морской базе Кальяо 11 сентября 2021 года.

Теперь в общей сложности 41 обвиняемый будет сидеть на скамейке обвиняемых после длительного и сложного процесса, который задержал этот процесс, из-за, первоначально из-за процессуального бремени, большого числа вовлеченных, а затем из-за пандемии.

Лицами, замешанными в руководстве террористов, являются Елена Ипаррагирре, Осман Мороте (освобожден), Флориндо Элеутерио Флорес Хала «Артемио» и Мария Пантоха Санчес, а также Марго Льендо Хиль и Виктория Трухильо Агурто, виновные в преступлении терроризма, в лице лидеров террористов организация.

В то же время члены Movadef: адвокат Альфредо Креспо, Фернандо Олортеги Криспин, Освальдо Эскивель Кайчо, Хуан Риос Фернандес и другие.

В то время как Атилио Кауана Юйяли, Зульма Пенья Мельгарехо, Карлос Гамеро Киспе, Анхель Умала Лема, Альберто Мего Маркес и другие были обвинены в членстве в террористической организации SL.

Прокуратура потребовала от 20 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы и выплаты гражданско-правовой компенсации государству в размере 2 млн. 500 000 сингапурских долларов. Это произошло после предъявления обвинения в терроризме и принадлежности к террористической организации.

По данным газеты El Comercio, дело Персео представляет собой попытку SL «проникнуть в политику и добиться законности участия и применения своих идей, противоречащих законности».

В докладе Комиссии по установлению истины и примирению (КИП), подготовленном в августе 2003 года, содержится вывод о том, что террористическая группа убила 11 тысяч 21 человека и оставила 1543 пропавших без вести. Следует отметить, что в этом докладе также анализируются 1980 и 2000 годы.

НАЛОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом обвинении прокуратура обвинила ответчиков в том, что они содействовали созданию, функционированию и финансированию деятельности Мовадефа.

Это, по мнению прокуратуры, потому что это движение «было бы не чем иным, как политическим подразделением террористической организации «Светлый путь», которая стремилась легализоваться».

Некоторые источники, участвующие в этом деле, утверждают, что, как было сформулировано в обвинительном заключении от декабря 2017 года, эта связь была подтверждена несколькими аспектами. Кроме того, они работали рука об руку с разведывательными данными Управления национальной полиции по борьбе с терроризмом (Диркоте) для получения различных документы, изъятые и перехваченные телефонные разговоры между членами Movadef и руководителями SL.

«Пешеходное руководство во главе с Мануэлем Рубеном Абимаэлем Гусманом Рейносо сам разработало формирование этого фронта, субсидируемого деньгами, полученными от сбора квот на наркоторговлю в районе Уаллага (собранных Флориндо Элеутерио Флоресом Хала -товарищем Артемио-)», - налоговый сбор указывает.

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КАК ПРОИСХОДИЛИ СОБЫТИЯ?

Прежде всего, важно выделить, что такое Movadef. Он был основан Мануэлем Фахардо, который умер в июне 2018 года, вместе с Альфредо Креспо и другими лицами, которым теперь предъявлено обвинение.

По данным прокуратуры, создание этого движения было осуществлено по приказу лидера террористов Абимаэля Гусмана, который после ареста в сентябре 1992 года продолжал издавать директивы находящимся в тюрьме и на свободе террористам.

Обвинение указало, что Гусман начал в то время так называемый «IV этап» SL, направленный на «восстановление» его террористической организации.

«Для того, чтобы это движение (Мовадеф) возглавило «фронт» «Светлый путь», руководствуясь пятью фундаментальными политическими пунктами террористической организации, целью которой было «политическое решение»», - поясняет он.

Это решение касается террористических кадров, приговоренных к пожизненному заключению, которыми, помимо Абимаэля Гусмана, являются его жена Елена Ипаррагирре и Артемио» (захвачен в 2012 году), которого они называют «политическими заключенными».

ВАШИ ПОПЫТКИ ВОЙТИ В ПОЛИТИКУ

Мовадеф предпринял несколько попыток войти в политику Перу, но первая была 29 марта 2011 года, когда законный представитель Карлос Альфонсо Гамеро Киспе подал заявку на регистрацию в Реестре политических организаций Национального жюри выборов ( ИЮНЬ). Обвинение объясняет, что эта акция была заказана террористом Абимаэлем Гусманом.

Однако в конце того же года JNE отклонила политическую регистрацию юридического органа SL, потому что ее идеология подчеркивала «насильственный характер» «мысли Гонсало» и совпала «с той, которая также служила руководством для Коммунистической партии Перу — Светлый путь».

Согласно расследованию, адвокаты Креспо и Фахардо вместе с Гамеро отправились к заключенным в тюрьмах столицы лидерам террористической организации.

Эти заявления ЮНЕ подтверждены в аудиоматериалах, перехваченных в судебном порядке Национальной полицией в рамках проведенных расследований.

Одна из бесед транслировалась тогдашней программой Frecuencia Latina 30 ноября 2001 года, в разгар осуждения террористов Виктории Обдулии Трухильо, которая была заключена в женскую тюрьму Чоррильос, где отсидела 20 лет тюрьмы за терроризм и была освобождена в марте 2018 года , и обвиняемого Альфредо Креспо, который информирует его об уведомлении ЮНЕ о том, что он отказался от политической регистрации Мовадефа. И он говорит ей, что пойдет навестить «учителя» со ссылкой на Елену Ипаррагирре.

«Мы разобрались с этим вопросом и встретились вчера вечером, а сегодня мы также собираемся встретиться в полдень... пожалуйста, скажите учителю, что мы будем там (тюрьма) в половине девятого, чтобы поговорить с ней об этом», - говорится в разговоре Креспо.

Подсудимый Трухильо также говорит ему, что было «срочно», чтобы он довел резолюцию до сведения Гусмана Рейносо. «Крайне важно, чтобы я поехал с доктором Фахардо сегодня, чтобы посетить «Доктора», и чтобы вы, пожалуйста, принесли ему решение».

Согласно отчетам INPE № 0009-2013-INPE-EPAMCH и № 472-2013-INPE/ST-CEREC 2 декабря 2011 года, обвиняемые Креспо, Фахардо и Гамеро встретились с лидерами Еленой Ипаррагирре и Абимаэлем Гусманом в своих соответствующих тюрьмах.

В связи со всеми невыясненными доказательствами обвинение зачитывается, как отмечает обвинение.

«Распорядиться и руководить вместе со своим сопрокурором Еленой Альбертиной Ипаррагирре Реворедо о регистрации Мовадефа в качестве политической партии в Реестре политических организаций (РП) жюри национальных выборов; именно Мануэль Рубен Абимаэль Гусман Рейносо исправил письменную апелляцию который был спроектирован адвокатами и соответчиками Мануэлем Аугусто Фахардо Краверо, Альфредо Виктором Креспо Брагайраком и Карлосом Альфонсо Гамеро Киспе, которые отвечали за проведение соответствующих процедур регистрации», - заявляет обвинение.

В ходе расследования свидетели и эффективные сотрудники заявили, что в период с 2007 по 2008 год Мануэль Фахардо, Альфредо Креспо и Карлос Гамеро встречались с террористом «Артемио», который в то время руководил террористической акцией SL в Уальяге до его захвата, - которого попросили поддержать движение.

Бывший лидер организации «Светлый путь» Абимаэль Гусман на фотографии файла. EFE/Немецкий сокол

Согласно запросам, «Артемио» выделил бы им 100 тысяч долларов и помог бы собрать подписи для миллионов, с которыми они добивались регистрации Мовадефа в качестве политической партии.

РАССЛЕДОВАНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

После всей следственной работы, проведенной Генеральной прокуратурой и Диркоте, в апреле 2014 года судебная власть распорядилась арест около тридцати членов Мовадефа. В ходе операции было захвачено в общей сложности 28 человек.

Осторожность проводилась одновременно в отношении SL, купола, заключенного в различных тюрьмах, а также против лиц, связанных со свободой и документацией, был найден такой, как «План партийного строительства», который указывает на выполнение задач на всех шести уровнях (руководство, органический, идеологический, политический, двухлинейная и массовая борьба); «это стратегический документ террористической организации «Светлый путь».

В этом замешаны Синди Раймонди, которая проглотила чип со своего мобильного телефона, чтобы полиция не могла проверить ее контакты и номера, по которым она звонила.

Также был изъят так называемый «тактический оперативный план», который, по мнению обвинения, служил руководством для осуществления одной из форм борьбы, известной как «агитация и пропаганда» по случаю «Международного дня политзаключенного».

Таким образом, в конце 2014 года более 20 человек, участвовавших в этих актах, были освобождены после того, как судебные органы отказали им превентивное задержание. Вскоре Высшая палата освободила всех обвиняемых, включая Креспо, который был арестован во время операции.

Дело ожидало рассмотрения судебной властью из-за процессуального бремени, поэтому в январе 2018 года прокурор по борьбе с терроризмом Милко Руис попросил назначить специальный трибунал по делу Персея из-за объема документации и количества подсудимых, которых в настоящее время насчитывается 42.

Лишь в мае 2018 года судебные органы создали трибунал, который будет заниматься исключительно этим делом. 21 августа того же года коллегия А Национальной уголовной палаты начала слушания по прокурорскому контролю.

В сентябре 2018 года PJ отклонила апелляцию, в которой лидеры организации «Светлый путь» и члены Movadef добивались исключения из дела или чтобы их обвинение было закрыто по обвинению в двойном преследовании за терроризм.

К декабрю 2020 года Первая национальная временная высшая уголовная палата, специализирующаяся на организованной преступности, пришла к выводу, что прокуратура выполнила требования предъявления «последовательного и последовательного» обвинения.

Поэтому он решил, что есть смысл пойти на устное судебное разбирательство против ответчиков, которое должно было начаться в мае 2021 года. Однако из-за пандемии процесс был приостановлен без установки. Это изменится с этого четверга, когда судебные органы планируют начать устный процесс против того, что осталось от руководства террористической организации Shining Path и Movadef.

Этап, запланированный на 10 часов утра, возглавляет Четвертая апелляционная палата по уголовным делам под председательством старшего судьи Селинды Сегура Салас в составе Мерседес Пареха Сентено и Уильяма Луго Вильяфана.





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