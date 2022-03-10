Суперлига LVP: гонщики Movistar и KOI обеспечили себе место в плей-офф последней победой

Крупнейшая лига League of Legends в Испании завершила регулярный этап и определила шесть представителей, которые примут участие в плей-офф. В течение дня четверга трансляция была заполнена фанатами команд. У некоторых из них все еще был шанс занять свое место, но поражение означало бы уничтожение.

Гонщики Movistar нашли необходимую точку для перехода в следующий этап после встречи с Токиерами UCAM. В случае с членами Team Heretics им не удалось победить Fnatic TQ. В результате 8 побед и 10 поражений они выбыли из гонки в первом сплите.

Последний переход дня принадлежал KOI и Giants. Они встретили все или ничего в Ущелье призывателей, играя в плей-офф. С выдающимся восстановлением во втором раунде матчей KOI выиграл пас.

Результаты таблицы Апертуры Суперлиги 2022 года

Безумные львы и токиеры UCAM были исключены в качестве последних двух в таблице. Heretics и Giants, со своей стороны, остались без 8 побед с возможностью пройти квалификацию до конца. Мовистар Райдерс, G2 Arctic и BISONS ECLUB сыграли вничью в топ-4/6 с рекордом 9-9.

В тройке лидеров KOI удивлен, кто бы проиграл, оказался бы на седьмом месте. Продолжая дебютантов, Barça eSports вошла в топ-2 регулярного этапа с 13 победами, а Fnatic TQ с заслуженным топ-1, потерпев всего два поражения с начала Суперлиги.

В плей-офф с двойным выбыванием в верхней сетке стартуют Barça eSports и Fnatic TQ. В нижней сетке KOI встретится с гонщиками Movistar Riders, а BISONS ECLUB проведет дуэль против G2 Arctics. Победители соответствующих низших серий встретятся друг с другом за гарантированное место в EU Masters и место в полуфинале Суперлиги. Там проигравший в матче с верхним ключом будет ждать встречи с двумя финалистами.

undefined

Встреча KOI и Giants прошла как никогда раньше, в скресте, от которого страдали великие фанаты команды Ибаи и Пике и бывший чемпион гигантов Испании. Примерно на 30-й минуте матч закрылся, и они отлично отпраздновали его в трансляции культового стримера.

Плей-офф начнется 14 марта и завершится 30-го числа того же месяца, что и финал. Все встречи будут проводиться в формате bo5 и определят представителей, которые пройдут для участия в магистратуре ЕС.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: