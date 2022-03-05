Найиб Букеле задыхается от любого осуждения российского вторжения в Украину

Правительство Найиба Букеле в Сальвадоре — одно из немногих в Северной и Южной Америке, которое не присоединилось к осуждению вторжения на Украину, заказанного президентом России Владимиром Путиным в конце февраля, которое уже стоило жизни около 2000 украинцев и привело к тому, что 874 000 человек покинули свои дома.

В то время как Организация Объединенных Наций, Организация американских государств и другие мировые форумы присоединяются к многостороннему осуждению военных действий Путина, один клуб меньшинств воздерживается от этого, а другой, еще меньший, перекликается с российскими барабанами войны. Сальвадор де Букеле входит во вторую группу.

Когда в среду, 2 марта, Генеральная Ассамблея ООН созвала внеочередную сессию для голосования по резолюции, осуждающей Москву, Сальвадор был одной из 35 стран, которые воздержались, наряду с такими другими, как Боливия, Китай, Куба, Иран и Ирак. Пять проголосовали против, включая саму Россию. И 141 страна поддержала голосованием за текст, который «самым решительным образом осуждает агрессию, совершенную Россией против Украины».

Китай, одна из стран, которая воздержалась при голосовании в ООН, в последние десятилетия поддерживал тесные отношения с путинской Россией. Обе державы придерживаются схожих взглядов на Запад и особенно на Соединенные Штаты. В речи, объясняющей воздержание Пекина, посол Чжан Цзюнь заявил, что в резолюции не учтены мирные переговоры, предложенные Путиным, которые остальной мир отверг, среди прочего, потому что этот жест был сделан всего за несколько часов до того, как Кремль направил колонну танков и боевой техники в Киев, столица украина.

Военнослужащие пророссийских войск в форме без опознавательных знаков на танке в Украине, Донецкая область, Украина 1 марта 2022 года. Правительство Сальвадора воздержалось от осуждения российского вторжения. REUTERS/Александр Ермоченко

Так или иначе, объяснил посол Цзю Единственная позиция Сальвадора — молчание и пара загадочных твитов президента Букеле.

Если слушать официальные сообщения сальвадорской дипломатии и дома правительства, а также неофициальные сообщения президента, отмеченные его аккаунтом в Twitter, то это как будто в Украине нет войны. Как будто правительство Букеле живет в параллельной вселенной.

За последнюю неделю, когда весь мир присматривает за Киевом, Одессой и Донбассом, правящая партия Сальвадора говорила только о двух вещах с точки зрения международной политики: о спорной поездке группы депутатов от «Новых идей», партии «Букеле», в столицу США для содействия голосованию сальвадорцев, проживающих в стране за рубежом и одержимость президента получением наличных денег от продажи казначейских облигаций в мире криптовалют.

Что касается внутренней политики, президент и его коммуникаторы продолжали заниматься инаугурацией «Chivo Pets», больницы для домашних животных, которая, по словам Букеле и его семьи, финансировалась за счет прибыли от покупки правительством биткойнов, которую правительство сделало на государственные средства. Правящая партия также не учла ни эти деньги, ни инвестиции в больницу.

От политической оппозиции, которая составляет меньшинство в Конгрессе, поступали жалобы на неспособность Сальвадора осудить российское вторжение. Клаудия Ортис, депутат группы Вамос и один из самых заметных деятелей оппозиции, поставила под сомнение нейтралитет: «Такого быть не может. Планируется, что миссия (от президента Букеле) отправится в Россию. Какие отношения сложится с этим правительством, когда остальные страны осудят вторжение», — спросил законодатель, имея в виду официальный визит Букеле в Москву в июне следующего года.

Официальное молчание Сальвадора перед лицом агрессии против Украины, которую депутат Ортис называет нейтралитетом, стало очевидным через день после вторжения, 25 февраля, когда пленарное заседание Организации американских государств в Вашингтоне, округ Колумбия, подавляющим большинством голосов проголосовало за резолюцию, вторжение «незаконное, неоправданное и неспровоцированное». Сальвадор также воздержался от голосования там.

Если есть что-то, что можно с уверенностью сказать о международной политике, проводимой правительством Букеле, так это то, что оно пытается изменить свой центр тяжести с середины 2021 года, когда двусторонние отношения с Соединенными Штатами, одним из основных торговых партнеров страны и домом для по словам последнего дипломатического посланника Вашингтона в Сан-Сальвадоре, несколько миллионов сальвадорцев были отложены.

Неудобный правительственными санкциями Джо Байдена в отношении близлежащих чиновников и возможным уголовным преследованием двух его коллаборационистов, которых Вашингтон подозревает, подделал пакт с бандами MS13 и Barrio 18 от имени президента, Букеле попытался испортить отношения с США и искал союзников в других частях.

Президент подмигнул Китаю и России. В плане поездки, который он по закону представил Законодательному собранию в начале этого года, Букеле перечислил Москву в качестве одного из своих направлений в 2022 году.

Финансовые проблемы правительства Сальвадора, по мнению аналитиков и официальных лиц, с которыми проводились консультации в Сан-Сальвадоре и Соединенных Штатах, являются одними из наиболее важных факторов изменений во внешней политике.

Финансовый аналитик, изучающий сальвадорский рынок облигаций с Уолл-стрит, сказал Infobae, что поездки Букеле в нетрадиционные направления, такие как Турция (где он путешествовал в конце января) или Россия, запланированные на июнь, связаны с поиском альтернативных источников для устранения финансового разрыва страны, сообщает который включает выплату долга в размере 800 миллионов долларов США в январе 2023 года.

Арнольдо Бернал (слева) был послом Сальвадора в России с 2018 по 2021 год. Бернал является мужем Каролины Ресинос, начальника штаба Найиба Букеле, санкционированного Соединенными Штатами как коррумпированный и недемократический агент.

Кредитный горизонт Сальвадора почернел во время правления Букеле, в основном из-за стагнации переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в 1,2 миллиона долларов. МВФ в отчете, опубликованном в конце января, предложил Сальвадору ликвидировать биткойн, что аналитики риска восприняли как предупреждение, а Букеле проигнорировал.

Президент Сальвадора, по сути, не прекращает своих усилий по продвижению своей политики в отношении биткойнов. В этом году он открыл больницу Chivo Pets, получил президентские почести «влиятельных лиц» криптовалютных инвесторов и вступил в судебный процесс с двумя влиятельными сенаторами США, которые попросили Госдепартамент внимательно следить за последствиями политики Сальвадора в отношении биткойнов.

В понедельник, 28 февраля, через четыре дня после начала российского вторжения в Украину, Букеле написал в Twitter следующее: «Внутренняя стоимость Биткойна теперь полностью отображается во всем мире». Президент, как он обычно делает каждый раз, когда ссылается на криптовалюту, которую его правительство приняло в качестве официальной циркулирующей в сентябре прошлого года, написал свой твит на английском языке.

Бывший высокопоставленный сальвадорский дипломат заявил Infobae, что отказ Букеле осудить вторжение в Украину может быть мотивирован, в частности, расчетом не оскорбить Москву в случае, если Россия сможет купить сальвадорские облигации. Однако аналитик Уолл-стрит считает, что потенциальные инвестиции будут очень низкими еще до финансового краха, который могут принести России санкции, введенные Вашингтоном и странами НАТО в ответ на вторжение.

На данный момент, как подтвердил Infobae источник, близкий к президентскому дому в Сан-Сальвадоре, Букеле направил делегацию в Европу в поисках размещения облигаций.

«Поскольку у него заканчиваются партнеры, у него есть только возможность искать автократов и диктаторов, потому что ни одна демократия больше не хочет появляться рядом с ним, поэтому он ничего не говорит, чтобы оставить дверь с Россией», - считает бывший дипломат, который высказал свое мнение на условиях анонимности.

Этот бывший чиновник также предупреждает, что за отказом осудить вторжение может также стоять горечь, которую Вашингтон Байдена вызвал в сальвадорском президенте, окружив его чиновников, обвиняемых в коррупции и согласившись с бандами.

«После противостояния и оскорбления Соединенных Штатов и других исторических партнеров он не хочет казаться присоединяющимся к их инициативе (осуждениям и санкциям, продвигаемым Вашингтоном) «, - говорит бывший дипломат.

Это правда, что о Украине и российском вторжении Найиб Букеле и его дипломатический аппарат не сказали, что этот рот мой. 20 января, за четыре дня до агрессии Путина, президент Сальвадора успел допросить правительство Байдена.

«Получают ли эти командиры четыре приказа о нападении в неделю? Администрация Байдена теряет оставшийся авторитет... Странная стратегия», — написал Букеле в Твиттере, также на английском языке, в ответ на официальные сообщения Белого дома, предупреждающие о российском вторжении на основе разведывательной информации. Вторжение произошло. А Найиб Букеле замолчал.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: