El rosa, color que simboliza la lucha contra el cáncer de mama, fue elegido por la Fundación Susan G. Komen en 1991, durante la Carrera de la Ciudad de Nueva York. De a poco, el color se convirtió en símbolo y estandarte de la enfermedad. Como afecta en gran medida a las mujeres, las empresas –sobre todo las relacionadas con cosmética, alimentación, bienestar y moda– vieron allí una oportunidad para asociarse con una causa noble. El problema con las empresas y las causas nobles es que no siempre tienen los mismos intereses. El rosa cooptó el imaginario del cáncer de mama y en el camino borró de un plumazo algunas imágenes que no servían para vender cremas, tés, yogures ni lápices de labios: las mujeres peladas a causa de la quimioterapia, los pechos arrasados por mastectomías radicales, el dolor y el cansancio de afrontar los tratamientos invasivos del cuerpo, el silencio de las que no pudieron contar su historia. Nada de eso vende. Todo eso asusta.