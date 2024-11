Buscan establecer un marco legal para los mercados de carbono en la Argentina

La Mesa Argentina de Carbono presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un marco legal para el desarrollo de los mercados de carbono en el país (Mesa Argentina de Carbono)

La Mesa Argentina de Carbono presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un marco legal e integral para la seguridad jurídica y la transparencia internacional de los mercados de carbono en el país.

El proyecto se propone brindar la previsibilidad necesaria para potenciar las inversiones en el desarrollo de proyectos y la generación de créditos de carbono en la Argentina, posicionando al país en los mercados de carbono a nivel regional y global.

La iniciativa se presentó en ambas Cámaras (Diputados y Senadores), tras más de un año con consultas y aportes de referentes de los distintos sectores que participan en el desarrollo de proyectos de carbono, de autoridades nacionales y de expertos en la materia de Argentina, la región y de nivel mundial, tales como IETA y la Red Latinoamericana de Asociaciones de los Mercados de Carbono.

Bajo el título “Presupuestos mínimos para la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero”, la iniciativa pretende “proporcionar seguridad jurídica" a la actividad (Mesa Argentina de Carbono)

De la elaboración de la iniciativa participaron el Senador Alfredo De Angeli y el Diputado Maximiliano Ferraro, y lleva la firma de legisladores de distintos bloques políticos que incluyen a Pro, Coalición Cívica, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y Unión por la Patria.

Bajo el título “Presupuestos mínimos para la implementación de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero”, la iniciativa pretende establecer “un marco integral y transparente para una adecuada gestión de los créditos de carbono en Argentina, que armonice los principios constitucionales de respeto a la propiedad privada, libre mercado y preservación de la soberanía nacional”, informaron desde la Mesa Argentina de Carbono.

Asimismo, el proyecto de ley que se tramitará bajo los expedientes: S2134/24 en el Senado y 6538-D-2024 en Diputados, busca “proporcionar seguridad jurídica, fomentar la eficiencia y transparencia del mercado y facilitar el acceso a la información ambiental relevante para los ciudadanos.

Desarrollo de mercados de carbono en Argentina

El crecimiento global del mercado de los créditos de carbono ofrece a Argentina oportunidades basadas en la riqueza de su biodiversidad, su extensión territorial y el potencial innovador de su industria (REUTERS/Pascal Rossignol)

El crecimiento global del mercado de los créditos de carbono ofrece a Argentina oportunidades basadas en la riqueza de su biodiversidad, su extensión territorial y el potencial de innovación de su industria, susceptible de generar ganancia económica a partir de diferentes tipos de proyectos en sectores tales como: forestal, agricultura, ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y uso de productos, entre otros.

En ese contexto, desde la Mesa Argentina de Carbono informan que el país ha participado, desde 2005, tanto en los mercados regulados como en los voluntarios. A través del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kyoto, se desarrollaron más de 45 proyectos en todo el territorio.

Hasta el año 2024, se han registrado más de 60 proyectos de mercados de carbono en total, un número muy pequeño si se compara con la situación a nivel regional y global, donde existen más de 12.000 iniciativas para la captura y reducción de emisiones, certificados y registrados bajo estándares internacionales.

Reducción de emisión de gases de efecto invernadero

Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, aseguró que el país "tiene un gran potencial para ser proveedor de reducciones de emisiones" de gases de efecto invernadero al mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Argentina tiene un gran potencial de no solo cumplir sus compromisos internacionales mediante mecanismos trazables, sino de ser proveedor de reducciones de emisiones al mundo. Si en Argentina se desarrollaran y certificaran proyectos de captura y reducción de emisiones en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, podría estimarse preliminarmente que la comercialización de los certificados/créditos de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos totales por entre U$S 10 mil y U$S 14 mil millones, afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.