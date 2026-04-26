Lowrdez: “Hubo momentos en los que no podía hacer nada, tomaba las pastillitas, pero también un litro de vodka por día”

Lowrdez habla sin filtro, con humor, con contradicciones y con una honestidad que desarma. “Estoy sanando, de a poquito. Es un laburo”, dice, y en esa frase se condensa el momento que atraviesa: uno donde conviven la reconstrucción personal, el regreso a los escenarios y una mirada más consciente sobre sí misma. Lejos de la imagen congelada de Bandana, hoy se muestra vulnerable, reflexiva y, a la vez, profundamente conectada con lo que la hizo llegar hasta acá.

Su historia arranca mucho antes del fenómeno pop. “Soy Cecilia Lourdes Fernández… y nada más y nada menos que Cecilia, la patrona de la música. Así que estoy donde tengo que estar”, cuenta entre risas, como si el destino hubiera estado escrito desde siempre. Criada en un hogar con fuertes valores religiosos y comunitarios, recuerda una infancia con carencias materiales pero llena de amor: “Nunca tuvimos un mango, pero siempre tuvimos amor y educación, y eso es impagable”.

Esa misma espiritualidad mutó con los años. Hoy, más allá del dogma, se aferra a una idea más amplia: “Me siento más identificada con el budismo, esto de vivir hoy, ahora, porque el futuro es una ilusión y el pasado es irrecuperable”. En ese presente intenta anclarse mientras atraviesa duelos personales, físicos y emocionales tras terminar su relación de pareja con Leandro García Gómez, quien fue detenido en octubre de 2025 tras ser denunciado por la madre de la cantante por violencia de género. “Se me rompió algo”, admite, y no esquiva la profundidad de lo que le pasa: “Siempre estoy triste, pero tengo momentos felices y me puedo levantar de la cama”.

En paralelo, la música vuelve a ser refugio y motor. El reencuentro con Bandana y el cariño del público funcionan como sostén en medio del proceso. “La música siempre me salvó de todo”, asegura, y reconoce el impacto de ese vínculo con la gente. Ese regreso ya tiene fechas concretas: el 9 de mayo se presentarán en el Teatro de Verano de Uruguay, con una gira que seguirá por el interior del país y que tendrá uno de sus puntos fuertes el 23 de septiembre, cuando vuelvan a subirse al escenario del Gran Rex.

“Estoy sanando, de a poquito. Es un laburo”, aseguró Lourdes Fernández en diálogo con Infobae. (Maximiliano Luna)

Hoy, entre terapias, rutinas y proyectos, intenta reconstruirse desde otro lugar. “Quiero enamorarme de mí”, dice a Infobae, con una claridad que no deja dudas sobre su prioridad. Mientras tanto, se permite el humor como salvavidas y avanza, paso a paso, en un camino que, como ella misma define, es día a día.

—¿Lourdes por la Virgen?

—Sí, por la Virgen. Aunque tengo que contar que era el nombre de la perra de mis padres (risas). Les gustaba tanto que cuando nací me quedó a mí. En realidad soy Cecilia Lourdes Fernández… y Cecilia es la patrona de la música, así que estoy donde tengo que estar.

—¿Creciste en una familia muy religiosa?

—Sí, con valores de solidaridad y comunidad. Mis viejos tenían un grupo scout, ayudaban mucho al barrio y el barrio también a ellos, por eso amo Newbery, donde también estoy arreglando mi casita para volver. Hoy me siento más espiritual que religiosa y me identifico más con el budismo que con el catolicismo, con la idea de vivir el presente, porque el futuro es una ilusión y el pasado es irrecuperable.

—¿Estás sanando?

—Sí, de a poco. Es un laburazo.

—Además atravesaste problemas de salud importantes.

—Sí. Me operaron y me sacaron el útero, que pesaba un kilo y medio. Venía postergándolo y ya no podía más. Fue muy fuerte porque, aunque nunca me había planteado ser madre, pasar de “no quiero” a “no puedo” es un duelo.

La cantante se refugió en la música y en la reconstrucción del grupo Bandana luego de atravesar una separación conflictiva de su última pareja. (Maximiliano Luna)

—¿Esta operación fue posterior al evento de violencia que conocimos?

—A mi separación sí, fue posterior. A los tres días estaba subida al escenario del Gran Rex y tres días después me interné. Y, bueno, ahí salió mi bebé Mordegón (risas). Porque si lo ves, es una locura.

—¿Viste el útero?

—Sí, Dios mío. Tenía más de 27 miomas. Lo fui dejando pasar tanto tiempo que se pegó a las paredes del colon. Es medio escatológico lo que cuento, pero fue así. Mucho dolor y molestia.

—¿Cómo estás hoy con eso?

—Estoy duelando varias cosas y situaciones que ya no quiero para mi vida: la salud, la relación que terminó y también decisiones propias. No me siento víctima con lo que pasó con mi expareja, me siento parte por haber vuelto, me da culpa de que él esté donde está, sé que muchos no lo pueden entender, pero me siento así. Le pusimos lo mejor y en un momento la cosa se intoxicó. Así como me ven, con corticoides y todo, me dicen “dejá los postres”, yo celebro que estoy viva.

—¿Después de todo lo que viviste alguien te dijo: “dejá los postres”?

—Sí, por supuesto. Hubo muchas críticas hacia mi cuerpo, pero trato de no detenerme en eso, me quedo con los miles de mensajes positivos que recibo, tanto en redes como en la calle.

—¿Es cierto que fuiste al casting de Bandana para no ir a trabajar?

—Sí (risas). Suena feo, pero sí. Vivía sola desde los 16, había tenido un accidente, me atropelló un auto… estaba medio en otra y vendía celulares puerta a puerta. Me iba mal, porque tenía que presionar a la gente.

—¿No eras buena vendedora?

—No (risas). Igual era complicado, el sistema era medio turbio. Pero bueno, a veces te metés en esas por necesidad.

—Desde los cuatro cantabas.

—Desde que tengo memoria canto.

—Pero desde muy chiquita también estuviste en escenarios.

—Sí. Mi tío era concertista de guitarra y tocaba canciones del Litoral, porque mi papá es de Goya, Corrientes. Mi primera canción fue Kilómetro 11. Me daba mucha vergüenza, era muy tímida. Lo sigo siendo, pero uno va generando capas para defenderse.

—¿Recordás esa infancia como una etapa linda?

—Sí, muy linda. Nosotros nunca tuvimos un mango, pero siempre tuvimos amor y educación y eso es impagable. Y ahí aparece el Colón, porque yo ya cantaba.

—A los ocho llegás al Colón.

—Claro. Cantaba en el coro de la iglesia y una mujer del coro del Colón les dijo a mis papás que me llevaran. El director decía que no había lugar, pero insistieron en que me pruebe. Yo estaba fascinada con La novicia rebelde, con Julie Andrews, el do-re-mi, y cantaba tanto que dijeron: “Vamos a probarla”.

—¿Qué cantaste?

—Canté Edelweiss.

—Y ahí les encantaste.

—Sí, me dijeron: “De acá no se va”. Ahí empecé a cobrar mis primeros sueldos por presentismo y por obra. Hice un montón de óperas, como Werther, Pagliacci… muchísimas.

—¿Y mientras podías seguir estudiando?

—Sí. Iba a la escuela en Hurlingham, hacía la tarea en el tren y a las dos entraba al Colón hasta las ocho. Era una doble escolaridad intensa.

—Un esfuerzo enorme.

—Sí, pero estaba híper convencida. Y sin mi familia no hubiese sido posible. Mi papá bancó mucho la parada porque mi mamá, además de ser maestra, estudiaba medicina y se recibió de grande. No teníamos plata, apenas alcanzaba para los viáticos.

—Pero no lo sentías así de chica.

—No, me lo dibujaron tipo “La vida es bella”. Me enteré de grande que, por ejemplo, en el tren jugábamos a “la mancha del chancho” para esquivar al que cortaba los boletos.

—Había tanto amor que no se notó la falta.

—Exacto. Amor no faltaba nunca.

—¿Y cuando empezaste a ganar plata en el Colón ayudabas en tu casa?

—No sé, porque mi primer sueldo me lo gasté en un perro ovejero.

—O sea, había poco quilombo en tu casa, sumaste un integrante más.

—Sí, en mi casa siempre hubo animales. Y también me acuerdo de haberme comprado esas calzas ciclistas con tiras fluorescentes horribles (risas). A los 13, ya empecé el conservatorio en el Esnaola, que es una escuela pública increíble de la que salieron un montón de músicos, por ejemplo, Catriel y Paco Amoroso.

Lourdes fue una de las ganadoras del certamen Popstars, de donde nació Bandana. (Maximiliano Luna)

—¿Y en qué momento del casting de Popstar entendiste que podía salir bien?

—Después de la prueba de baile. Cuando dijeron mi número yo ya me veía afuera. Iripino iba para un lado, yo para el otro; Iripino se paraba, yo me acostaba… era un desastre (risas).

—Y sin embargo…

—Pasó. Después, en el hotel, un hombre me dijo: “Aprendé a bailar, nena”, y se fue. Yo no entendía nada.

—¿Quién era?

—Gustavo Yankelevich (risas). Ahí entendí cómo funcionaba todo.

—¿Cómo viviste el furor de Bandana?

—Bien. Tenía amigos muy cercanos y las chicas fueron una contención clave. También tuvimos terapia de grupo por la locura que nos rodeaba. Nosotras no cambiamos; cambió el entorno: aparecían parientes, la gente dormía en la puerta de mi casa… todo muy de golpe.

—¿Guapas la escribiste vos?

—Guapas nació de un tema mío, un funk en inglés que decía “dance, dance, dance”. Se tomó una parte, después Magalí Bachor hizo ese ad lib increíble de “si tú quieres bailar”, y yo le sumé la letra. Fue un trabajo bastante colectivo. Y fue muy loco porque el hit iba a ser Maldita noche, pero nunca sabés qué va a pasar con una canción.

—¿Cómo te sentís hoy cantando esos temas?

—Los amo. Al principio, defendía mi carrera solista, Bandana pesaba mucho. Con el tiempo entendí lo que generan y me emociona saber que acompañaron a tanta gente. Creo que Bandana generó algo muy fuerte: el “si ellas pueden, yo puedo”. Y no solo en la música, sino en la vida. Poder ser quien querés ser, eso es poderosísimo.

—¿Cómo es que Yankelevich les cede el nombre?

—En 2016 queríamos seguir y Gustavo estaba muy enfocado en hacer teatro, entonces nos dijo: “Chicas, tomen”. En ese entonces estábamos Vale, Lisa y yo. Fue un gesto muy generoso.

—¿Cuándo sentís que empezó a desordenarse todo un poco para vos?

—Cuando cumplí 40. Ahí se fue todo un poco a la mierda, hace unos cinco años. Fue una cadena de malas decisiones, desajustes… no pasa solo por el consumo, fue algo general.

—¿Cuándo lo notaste?

—Ya lo venía sintiendo, pero la pandemia fue un quiebre. Laboralmente estaba bien, pero por dentro no. Empecé esa relación en ese contexto, hay una cautelar y mucho no puedo contar, pero sí diré que hacia afuera parecía todo perfecto, pero había cosas que no estaban bien.

—Esa diferencia entre lo que se ve y lo que pasa.

—Tal cual. Desde chica aprendí a “prender la luz y sonreír”, pero eso no quita el dolor interno.

—¿Estás triste hoy?

—Sí, siempre estoy triste.

—¿Te están ayudando?

—Sí. Estoy haciendo terapia y tengo amigos increíbles. Pero hay algo que se rompió en mí.

—¿Volviste a hablar con tu expareja?

—No, ni quiero. Tengo claro lo que no quiero más en mi vida. Nunca imaginé estar en una situación así, pero también entiendo que soy humana. Me criaron para ayudar a los demás, y a veces no se puede.

—Quiero que quede claro, que podemos hablar de lo que vos quieras, sin ir a lugares que duelan.

—Está bien, es parte de lo que me pasa. No me siento víctima. Por lo menos hoy no lo siento así. Sigo entendiendo cosas a la distancia que antes no veía, es mi proceso.

—Es un proceso poder mirarlo desde otro lugar. Al principio te enojaste.

—Sí. Me enojé porque se hizo público por gente cercana que podría haberme llamado. En ese momento él me estaba cuidando, yo tenía fiebre.

—¿No estabas secuestrada, como se dijo?

—No, para nada.

—¿Sentís que con el tiempo vas a poder verlo diferente?

—No, definitivamente no estaba ahí en contra de mi voluntad.

—¿Te enojaste con tu mamá?

—Sí, por lo mismo: por hacerlo público. Siento que se podía resolver con un llamado.

—¿Y con él pudiste enojarte?

—Sí, también.

—¿Y pudiste amigarte con vos?

—Estoy en eso. Me estoy perdonando cosas.

—Esa tristeza de la que hablás, ¿es de ahora o viene de antes?

—Puede venir de antes. Quizás es un proceso que se alargó demasiado, de permitir cosas que no debía. Para mí la pandemia fue un quiebre, pero también hay cosas de antes. Soy de una generación donde estaba bastante naturalizado cierto nivel de violencia, cosas que hoy se cuestionan más. Y toda la presión que viví desde chica, incluso lo lindo de haber podido hacer lo que me gustaba, también implicó resignar otras cosas. Recomiendo mucho la biodecodificación, me está haciendo bien. También estoy con terapia, con psicoanálisis y con psiquiatra. Y con astrólogo (risas).

—¿Te estás cuidando?

—Sí, sumé gimnasio y ayuda mucho trabajar con las chicas.

—Están de gira con las chicas.

—Sí, venimos de Uruguay y el 9 de mayo volvemos al Teatro de Verano, que es un anfiteatro impresionante. Así que nos estamos dando esos lujitos.

—¿Cómo están ustedes cuatro, se amigaron?

—Bien. Hablé con Lisa, tuvimos diferencias, pero sé que todo fue desde el amor. Igual, hacerlo mediático hizo que hoy hablemos de esto y no de la música, y duele. Yo lo hubiera manejado distinto, otros amigos actuaron de otra manera y no me expusieron.

—¿Podés entender que tu mamá estaba desesperada y que actuaron desde el amor?

—Sí, fue de buena fe. Y eso hace que ame a mi mamá con toda el alma. Ella me trajo al mundo y me apoyó siempre.

—¿Vos no sentís que si ella no intervenía de esa forma podía terminar diferente ese episodio?

—No, porque en ese momento estábamos en buenos términos.

—Más allá de él, en algún momento contaste que había un tema con el consumo de alcohol.

—Sí, probé de todo, no me molesta decirlo. Pero el problema pasa por otro lado, eso es una consecuencia.

—¿Qué te sostuvo?

—La música. Siempre me salvó. Es mi principio y mi fin. Me cruzo con gente que me abraza y me cuenta su historia, la de su mamá. Es muy fuerte.

—¿Te escriben personas contándote situaciones difíciles?

—Muchísimas. Mujeres y varones y trato de dar palabras alentadoras. Yo todavía estoy procesando lo mío, pero quiero que sepan que pueden contar conmigo. Mi teléfono está en Instagram.

—¿Y no te estalla el teléfono?

—Sí, gracias a Dios. Con muchísimo trabajo y mucho cariño. Me tomo el tiempo de responder, de escuchar los audios, ¡voy a empezar a cobrar los saludos de cumpleaños! (risas). Pero siento que es ese momento en el que podés dar algo que le genere alegría a alguien.

—¿Qué no conocemos de vos?

—Que me encanta cocinar, que soy tranquila, que miro un montón de películas. Que prefiero eso antes de salir a bolichear.

—¿Vos decís que te imaginamos más rocker descontrolada?

—Sí, pero esa etapa ya pasó. Todavía tengo algún fin de semana así, pero no es todos los días.

—¿Qué cocinás rico?

—De todo. Me encanta cocinar, menos lo dulce.

—¿Es terapéutico?

—Sí, totalmente.

—Si mirás para atrás, ¿de qué te arrepentís?

—De ese vínculo. Aunque hubo cosas lindas, preferiría no haber estado ahí. Es triste, porque hubo cosas lindas, pero que haya terminado así… prefiero dejar todo el amor que tuve ahí adentro que es muchísimo para no pasarlo.

—Te vas a volver a enamorar.

—Sí, pero no pienso en eso ahora. Quiero enamorarme de mí, quererme más y lo demás llega solo.

—Eso es lo más importante.

—Sí. Si me hubiera querido más, quizá nada de esto pasaba.

—¿Y dónde sentís que se rompe algo de vos con vos misma?

—Cuando dudás de vos y perdés la identidad. Para mí es clave tener independencia económica y saber irte a tiempo. Porque sí bien hablando se entiende la gente, hay cosas que no cambian.

—¿Recordás momentos en los que te sentías fuerte?

—Sí, cuando miro para atrás y veo todo lo que hice, como en esta charla que repasamos todo.

—Eso es espectacular, como el trabajo que estás haciendo con vos: el gimnasio, la terapia...

—La verdad es que me siento mucho mejor que antes. Tengo momentos más felices, puedo levantarme de la cama. Hubo momentos en los que no podía nada. No es sencillo. Tomaba las pastillitas a tiempo, pero también me tomaba un litro de vodka por día.

—¿Estás bien económicamente?

—Sí, estamos trabajando bien. Nunca dejé de trabajar.

—¿Te administrás vos?

—Ahora sí. En algún momento lo hacía en pareja, pero hoy me manejo sola.

—¿Sentís que alguien te sacó algo?

—No, no siento que me hayan robado. Sí que fui muy generosa, de eso me arrepiento.

—¿En qué estás trabajando?

—Tengo mi banda de rock nacional con la que me divierto mucho, tocando con Bandana y estoy armando otra banda de mujeres. También se viene disco nuevo. Y Bandana no para. Tenemos gira y fechas confirmadas.

—¿La vida de gira te hace bien?

—Sí, pero tuve que armar una rutina. Ese fue el mayor desafío, porque nuestro trabajo es muy desordenado.

—¿Hoy qué te hace bien?

—Hacer felices a los demás. Siento que todo vuelve.

—¿Qué te gustaría que pase a futuro?

—Estoy reconstruyendo mi casa, que ya la tenía pero como estaba viviendo con él, estaba cerrada. Medio que la demolí, la estoy rehaciendo con ayuda de mucha gente