Sofi Martínez: su camino en el periodismo deportivo, la conexión emocional con los atletas y el aprendizaje que le dejó entrevistar a Messi

Sofía María Martínez, conocida popularmente como Sofi, es una periodista deportiva argentina que se destacó por su profesionalismo, frescura y sencillez durante la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras la clasificación de Argentina a la final, dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En ellas, reconoció la figura del capitán de la Selección y el impacto de esa victoria en la sociedad argentina, más allá de los logros deportivos.

Desde pequeña, mostró una gran pasión por el deporte, especialmente el fútbol, influenciada por su entorno familiar. Aunque inicialmente estudió Derecho y luego Ciencia Política, descubrió su verdadera vocación en el periodismo deportivo. Dio sus primeros pasos en los medios como productora de televisión, trabajando con Guido Kaczka, y luego consolidó su talento en la TV Pública, ESPN, Urbana Play y Telefe.

A lo largo de su carrera, ha cubierto eventos de gran relevancia, como los Juegos Panamericanos de Lima 2019, las Copas América 2021 y 2023, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022, y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, entre otros.

Sofi Martínez: "Aprendí que uno tiene que estar conforme con quien es. Eso es lo más importante" (Adrián Escándar)

Leo: —¿Qué es lo que más te gusta del deporte? ¿O por qué pensás que el deporte encajó bien en tu vida periodística?

Sofi: —Lo que más me gusta del deporte para mí es que es una una muestra de lo que es la vida. Yo creo que en el deporte muchas veces se vuelcan los sentimientos más profundos. A mí me gusta contar historias de vida. En el deporte encontré un lugar en donde, de repente, suceden cosas realmente mágicas. Yo creo que el deporte no es solamente deporte, en muchos casos es la razón por la que un atleta se levanta todos los días a la mañana. A veces el deporte es a lo que una persona se aferra para no caer en una tristeza absoluta cuando le pasa algo en la vida. Escuché historias de las más duras y difíciles vinculadas a una actividad, a un deporte. Incluso muchos atletas olímpicos, uno no sabe lo que pasa en sus vidas personales, pero ves que se agarran tanto de la actividad...

Leo: —A veces el deporte es una excusa para salir de algo que les pasó en la vida.

Sofi: —Por ejemplo, me crucé con Brenda Rojas en los Juegos Olímpicos. A ella se le murió su hermana hace poco, de una forma muy trágica y fea, y dijo: “En el agua es en el único momento en donde yo me olvido de ese dolor”. Ella hace canotaje en el agua. Me tocó cubrir unos Juegos Parapanamericanos y escuché tantas historias en donde se sienten fuertes y poderosos gracias al deporte y los para de una manera diferente en la vida. Eso es lo más lindo del deporte.

Leo: —Arrancaste como productora con Guido Kaczka. ¿Siempre habías querido ser periodista deportiva o fue de casualidad? ¿Cómo llegás a esta carrera?

Sofi: —Más o menos. Empecé estudiando abogacía, después me pasé a ciencia política y después me quise pasar a periodismo. Pero al trabajar como productora con Guido, el horario era de tarde-noche, me quedaba libre la mañana y no había periodismo general a esa hora. ¿Qué había liberado la mañana para estudiar? Periodismo deportivo. Yo era una enferma del deporte, una fanática de toda la vida y dije: “¡¿Cómo no lo pensé antes?!”

Leo: —Te calzó justo...

Sofi: —De hecho, uno de los primeros días de trabajo, Guido me pregunta: “¿Y vos a dónde te gustaría llegar?” Siendo productora, él esperaba que le respondiera algo así como productora ejecutiva o no sé, gerenta. Y yo le dije: “Periodista deportiva. Me gustaría estar conduciendo un noticiero deportivo”. Y quedó. Tenía 19 o 20 años.

Leo: —¿Y a dónde te gustaría llegar ahora en el deporte? ¿Qué cosas te gustaría que te sucedieran?

Sofi: —Me gustaría entrevistar a LeBron James. Me encantaría. Pero eso es muy arriba eso. A Simone Biles, me encantaría. Es una atleta. Para quienes no la conocen, es la mejor gimnasta de todos los tiempos y con una historia de vida muy dura, muy particular. Desde su infancia hasta la forma en que fue criada, los problemas que tuvo con sus entrenadores por abuso...

Leo: —Abusaban de todo el equipo de Estados Unidos, incluyéndola a ella.

Sofi: —Sí. Además ella es adoptada. Tuvo una infancia complicada en sus primeros años, la criaron sus abuelos y la terminan adoptando porque su madre tenía problemas de excesos. Es gimnasta, gimnasta negra, en una época en donde sufría discriminación. Pero va a los Juegos Olímpicos, ya habiendo ganado un montón de medallas de oro en Río, va a los siguientes y tiene problemas de salud mental. Ahí ella lo cuenta, lo verbaliza para todo aquel que esté pasando por lo mismo...

Leo: —Es una muy buena nota.

Sofi: —Sí. Después volvió en los últimos juegos y la rompió…

Leo: —Esos son tus desafíos: entrevistas cada vez más grosas.

Sofi: —Son deseos, ¿viste? Pero yo creo que no tiene tanto que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día...

"Quiero ser madre, quiero tener una familia", admitió la periodista. (Adrián Escándar)

Leo: —Este trabajo y los nuevos desafíos que se van presentando en la carrera, ¿atentan contra el amor?

Sofi: —No, no. Creo que no...

Leo: —Con tanto viaje y trabajo, ¿estás bien así o es una forma de refugiarte para no enamorarte? O, en caso de que aparezca alguien, ¿eso no sería un impedimento?

Sofi: —Yo creo que, y podés decirme naif, si llega alguien que te rompe la cabeza no te importa, no hay demasiadas maneras de evitarlo.

Leo: —No hay manera de evitar ponerte novia con alguien que te súper enamores...

Sofi: —Claro. No hay manera de aferrarse a lo deportivo o a lo laboral, concentrarte en eso y obviar lo otro y evitarlo.

Leo: —Y cuando estás enamorada, ¿cómo es el orden de prioridades? ¿Familia, novio, trabajo o las tres juntas?

Sofi: —Las tres juntas. Bueno, justo me pasó que estuve con Diego (Leuco), no tuve muchos noviazgos, tuve dos. Diego es una persona muy independiente...

Leo: —Son parecidos en el laburo, la carga horaria...

Sofi: —Claro, él también es muy apasionado de su trabajo. Entonces lo que nos pasó en ese momento es que justo a mí me pasó toda la revolución del Mundial y un montón de cosas y tuve muchos viajes también durante esos dos años y la realidad es que nunca tuve ningún problema, al contrario, a mí sí me pasaba que me daba un poco de cosa irme porque también soy bastante apegada…

Sofi cuenta con una comunidad de casi 2 millones de seguidores en las redes sociales. (Adrián Escándar)

Leo: —¿Sentís que el fútbol es machista? ¿Tiene cierto grado de machismo?

Sofi: —Sí, tiene.

Leo: —Cuando fue el momento de la entrevista a Messi en el Mundial, ¿notaste actitudes machistas con todo lo que se decía?

Sofi: —Al principio no porque lo que más me dijeron y lo que más me dicen el día de hoy es: “Le dijiste lo que todos le queríamos decir”.

Leo: —Pero después con el paso de los días empezaron: “Cómo lo mira, cómo la mira. Se lo quiere levantar”...

Sofi: —Sí. La realidad es que lo de la mirada lo hace con todos, con los que tiene buena onda, con mis colegas también. Y no es algo nuevo, no es una forma nueva, la verdad. Lo que pasa es que a mí se me hacía hincapié por eso o estaban muy pendientes de los detalles porque ya me habían tomado de punto. Entonces ahí sí lo sentí.

Leo: —¿Te dolió?

Sofi: —Sí, claro.

Leo: —¿La pasaste mal?

Sofi: —Sí. Porque uno no está acostumbrado a vivir con esas cosas. Lo malo, por suerte, no llegó igualar todo lo bueno que fue. Pero la realidad es que uno muchas veces se queda con algunos comentarios hirientes. Me parece que eso es típico del ser humano y yo no pude entender algunos comentarios dañinos o machistas y eso me generaba un poco de impotencia y de tristeza también.

Leo: —¿Aprendiste algo de todo eso?

Sofi: —Aprendí que uno tiene que, ante todo, estar conforme con quien uno es y que en definitiva, eso es lo más importante. Si hay algo que te representa y que va en línea con tu esencia y con quien sos, no tengas miedo a expresarlo en una red social, en un medio de comunicación. Y si te critican por eso, bueno, tiene que ver con quién sos.

"Me gustaría entrevistar a LeBron y a Simone Biles", deseó Sofi en diálogo con Leo Montero. (Adrián Escándar)

Leo: —Volviendo al amor. ¿Sos enamoradiza?

Sofi: —Soy muy de la comedia romántica, me encanta…

Leo: —Se te nota que sos re familiera, etc. ¿Te gustaría ser madre el día de mañana?

Sofi: —Sí, ojalá. Me encantaría. La realidad es que yo quiero ser madre, tener una familia y tener más de un hijo porque para mí los hermanos son lo más lindo que te puede dar la vida. Con mis hermanos tengo una muy buena relación.

Leo: —¿Lo sentís como una presión social, como un mandato?

Sofi: —No, yo creo que es un deseo genuino y bastante fuerte en mí desde hace mucho tiempo. Y cuando crezco, viste que a veces eso se empieza a poner más en duda, porque al tener una carrera profesional, es difícil. Justo el otro día escuchaba un podcast de por qué hoy en día la gente tiene más mascotas y menos hijos. Y se planteaban un montón de argumentos. Creo que es una parte de la vida que a mí no me gustaría saltearme. Pero entiendo que hoy en día no es tan fácil tener un hijo porque uno cree que es: lo decidís y lo tenés. Y la realidad es que a la mayoría les cuesta un montón y hay cada vez más historias, así que no sé si voy a tener la posibilidad. Tampoco sé si voy a conocer a la persona que me genere esas ganas de armar una familia. Pero me gustaría que me pase.