Alex Caniggia: la pelea con su mamá por un departamento, los desafíos de la paternidad y su relación con el dinero

Alexander Caniggia es cantante, actor, influencer y presentador de televisión. Es hijo del legendario exfutbolista Claudio Caniggia y de la mediática Mariana Nannis, y hermano mellizo de Charlotte Caniggia. Desde pequeño, vivió en distintos países debido a la carrera futbolística de su padre. Se instaló en Portugal, Italia, Escocia y España, específicamente en Marbella. En 2012 regresó a Argentina, donde reside actualmente.

Su personalidad extravagante y sus excentricidades lo convirtieron en una figura destacada dentro del entretenimiento. Su carrera de comenzó en 1998 con apariciones televisivas junto a su mamá. Luego participó en realities y programas de televisión que le brindaron popularidad, como Bailando por un sueño, Caniggia Libre y MasterChef Celebrity Argentina. Su éxito en estos formatos lo llevó a ganar El Hotel de los Famosos en 2022. En cine participó en Bañeros 5: Lentos y cargosos y en el teatro integró el elenco de la obra Despedida de Casado.

En el ámbito personal, desde 2022 Alex está en pareja con la bailarina y modelo Melody Luz, a quien conoció durante el reality de El Hotel de los Famosos, donde ambos eran participantes. En julio de 2023, le dieron la bienvenida a su primera hija, Venezia.

En la música, Alex lanzó varios sencillos como Quien lo diría, Siempre al Top, Bate y recientemente lanzó El que te iena. También incursionó como presentador en programas como Los desconocidos de siempre y el año pasado participó en Gran Hermano VIP en España. Además, ha diversificado su actividad con la representación de futbolistas y adelantó que próximamente fundará junto a su familia Caniggia Football Agency.

Alex: “Como padre me pongo un diez de puntaje”. (Candela Teicheira)

Rulo: — ¿Cómo sos como papá?

Alex: — Soy un padrazo. Padrazo mal. Estoy con mi beba en donde sea, me miran y me dicen: “Padrazo” o me piden fotos, pero fotos con la bebé no me saco. Yo no la muestro, pero quieren saber cómo es la carita.

Rulo: — ¿Cuál es tu mayor virtud como padre?

Alex: — A veces me causa gracia que le preguntan a mi mujer: “¿Alex cambia pañales?” ¿Cómo no voy a cambiar pañales? Obvio que sí, la baño, hago todo.

Rulo: — Vos sos bastante intenso, ¿Venezia es más parecida a vos o la mamá?

Alex: — Va a ser el demonio de Tazmania. Melody es tranquila. Yo soy muy hiperactivo, grito, hablo fuerte y todas esas cosas. La gente me mira como ¿qué le pasa? Pero yo soy así siempre activo, siempre arriba.

Rulo: — ¿A tu hija le hablas así a los gritos?

Alex: — Sí, ya está acostumbrada y ella grita también. Duerme en la cama con nosotros. La cuna está ahí para nada…

Rulo: — Colecho a full.

Alex: — Sí, a full. Yo creo que va a ser largo…

Rulo: — ¿Cuál fue tu sensación cuando te enteraste que ibas a ser papá?

Alex: — Cuando supimos que Melody estaba embarazada, viste que te dicen si querés saber si es varón o mujer. Era por videollamada y nos dijeron: “¿Quieren saber el sexo? “Sí, obvio”, le respondimos. Yo quería que sea varón y nos dicen: “Es mujer”. Ahí yo me volví loco. Al principio no lo podía creer y golpeaba la pared, pero después me re cabió que es nena.

Rulo: — ¿Viste lo que es? Es hermoso.

Alex: — Yo quería varón morir y ahora es tipo: “¡Quiero otra nena!”. La dupla está buena igual, pero la nena es como de papá. Ahora está full mamá. Antes decía papá todo el tiempo, ahora dice más mamá, hola y gracias. Tiene un año y cuatro meses y ya tira palabras...

Rulo: — Así que estás a muy bien con la paternidad.

Alex: — Sí, hago todo: voy al parque, a la piscina, juego en la arenita, hacemos de todo. Como padre me pongo un diez, olvídate. Y ya quiero otro más...

Rulo: — ¿Te gustaría tener más hijos?

Alex: — Sí, ya quiero otro. ¡Estoy full semental Rulo! (risas).

Rulo: — ¿Qué opina tu mujer?

Alex: — Mi mujer es bailarina y no quiere saber nada. Imaginate 9 meses de nuevo. Ella ahora va a volver a trabajar y no quiere. “Estás re zarpado, relájate”, me dice. Yo todo el día le digo: “Tengamos al hermanito de Venezia”. Con la dupla, ya está.

"La gente piensa que soy un personaje, pero no", admitió el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis. (Candela Teicheira)

Su mamá y el departamento

Alex y Mariana protagonizaron en 2023 una intensa pelea que comenzó cuando ella lo instó a abandonar un departamento familiar donde vivía con su pareja, Melody, quien estaba embarazada de casi nueve meses. Según explicó el cantante, a pesar de estar próximos al nacimiento de su hija, tuvo solo unos días para desalojar la vivienda, y se generó un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos. Desde ese momento, siguen peleados y sin comunicación.

Rulo: — ¿Ese departamento de quién es?

Alex: — Es un bien de familia. No lo pueden vender, salvo que se mueran todos. Es un bien de familia por lo cual si yo quería hacer la gran gitaneada y quedarme adentro, podía. Pero soy una persona de bien y no voy a hacer ese quilombo...

Rulo: — ¿Tu mamá no quiso que nazca Venezia ahí? ¿Pensó que te podías separar y que Medoly se iba quedar con el departamento?

Alex: — Es una de las teorías, pero para mí no. Fue 10 días antes que nazca Venezia. Me llama y me dice: “¿Sabés qué? Tenés que irte del dpto”. “¿Por qué?”, le digo yo. Porque ella iba a venir para acá a Argentina por el juicio con mi viejo y todo eso. Le digo: “Te alquilo un departamento en el Faena. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Un mes, dos meses? Te alquilo un dpto acá al lado”.

Rulo: — Claro. Un temporario.

Alex: — Pero le dije: “No me hagas sacar todo”. Mi mujer estaba con el bombo y a los 10 días nació Venezia. Ella siguió diciéndome: “Te tenés que ir” y nos re peleamos. Al otro día fui a una inmobiliaria y le dije: “Vamos a ver dptos. Los que tengas”. “¿Ahora?”, me preguntaron. “Sí, ya”, le dije. Elegí uno y me mudé. Llevé todo esa misma noche y me fui, olvidate.

Rulo: — Habla bien de tu integridad porque le podrías haber dicho: “No, está por nacer mi hija”.

Alex: — Yo me podría haber quedado tipo un gitano, pero yo no hago esas cosas.

Rulo: — Y tu vieja no conoció a su nieta.

Alex: — No, no la conoció. Yo me fui en ese momento, ella llegó a los 4 o 5 días y tenía el dpto disponible, que ahora ahí está el dpto vacío. No hay nadie viviendo…

Rulo: — Con deuda de expensas me imagino.

Alex: — Sí, tremendo lugar, tremenda deuda. Creo que no vive nadie ahí. Al menos si venís y me querés sacar, decime: “Voy a alquilar el departamento”. Está el depto ahí ni lo alquila, no le entra guita, nada. ¿Para qué me echas? Primero echas a tu hijo y después echas a tu nieta que estaba por nacer. Yo ahí me re calenté porque soy re de los códigos y eso no me gustó para nada y dije: “Te hago la cruz”. Imaginate yo tuve una pelea con mi viejo porque me puse del lado de mi vieja cuando se separaron y yo puse el pecho por ella y ella me paga así…

Rulo: — Ella lo denunció de violencia, robo y varias cosa más…

Alex: — Sí, igual lo de violencia es mentira. Mi viejo nunca le pegó. Eso es todo mentira. Yo puse el pecho por mi vieja y estuve peleado con mi viejo 5 años sin hablarle por nada, así que imagínate ahora que ella me hizo esto, pueden pasar 10 años sin contacto. Yo soy full rencorosos, a morir, me hacés una y te hago la cruz.

“Soy full rencoroso, me enojo y te hago la cruz”, confesó el cantante. (Candela Teicheira)

Su papá y el estilo de vida

Rulo: — ¿Tu viejo se gastó toda la plata o es un buen administrador?

Alex: — Mi viejo no es un tipo gastador la verdad. No es un tipo que entra a Rolex y dice: “Quiero estos tres relojes, me gasto 200 mil dólares”. No es gastador, para nada.

Rulo: — ¿Ahorró? ¿Tiene guita?

Alex: — Sí, calculo que sí. ¿Cómo no va a tener guita? (risas). Es verdad que hay ex jugadores que se la gastaron toda, pero él no.

Rulo: — ¿Y tú vieja siempre derrochó guita?

Alex: — Sí, mi vieja se la gasta toda de verdad. En un día se ha llegado a gastar 200 mil dólares.

Rulo: — ¿Comprando pavadas o en un departamento?

Alex: — Un poco de todo. Departamentos, relojes caros, joyas…

Rulo: — ¿Tus viejos están separados, pero siguen casados?

Alex: — Sí, en papeles siguen casados. No está hecho el divorcio.

Rulo: — ¿Cómo era tu vida con tus viejos cuando eras chico?

Alex: — Yo he vivido por todas partes del mundo y mis viejos nunca me dieron guita. Eso de decir: “Quiero 10 mil euros” y que me los den, ni en pedo, me mandaban a laburar. Sí me compraban la ropa de marca que quería, me llevaban y me compraban de todo. Eso sí.

Rulo: — ¿Quién te llevaba más a comprar tu papá o tu mamá?

Alex: — Los dos. Yo decía: “Quiero Dolce & Gabbana” y me llevaban. “Quiero el último iPhone”, pedía y me lo daban. Todo lo que yo quería eso sí me daban, teníamos chofer…

Rulo: — Ahora vivís más austeramente que cuando vivías con tu familia.

Alex: — Sí, es otra vida, obviamente. No vivo más en Europa, vivo acá y me encanta Argentina sino no estaría acá. Podría vivir en cualquier parte del mundo porque me va muy bien gracias a Dios, pero elijo vivir acá. Igual no estoy trabajando acá ahora. Dije: “No voy a hacer más televisión en Argentina, salvo que haya un muy buen contrato”.

Rulo: — ¿Sentís que es mucho esfuerzo y no te pagan tanto?

Alex: — Sí, por ejemplo, el último proyecto de reality que hice en España fue Gran Hermano y lo que ganaba en una semana allá, acá tengo que laburar ocho meses para ganarlo, ponele. Es ridículo. A mí siempre me ofrecen cosas internacionales, así que voy por proyectos a España, Italia o México.

Rulo: — Tenés esa posibilidad y la aprovechas.

Alex: — Sí, ahora apunto a Europa o México para trabajar en televisión porque ¿cómo se hace la buena guita? Pensando, no laburando. El buen dinero se hace pensando no sudando.

“Puedo vivir en cualquier parte del mundo, pero elijo vivir en Argentina, explicó Alex en diálogo con Rulo. (Candela Teicheira)

Por sí o por no

Alex se animó al cuestionario y respondió con los carteles de Sí o No. Reveló qué le dice la gente en la calle, cuántos idiomas habla y qué le gustaría hacer en el futuro en Argentina, entre otras cosas.

Rulo: — ¿Hacés un personaje o sos así en la vida real?

Alex: — Sí, soy así verdaderamente. La gente piensa que soy un personaje, pero no.

Rulo: — ¿Hablás así en la vida cotidiana?

Alex: — Sí, hablo así, opino así…

Rulo: — Cuando llegaste a la argentina tenías un acento más marcado y se te notaba que viviste en otro país.

Alex: — ¿Sabés por qué es eso? Porque viví en tantos lugares de chiquito, capté tanta información en el pinche cerebro. Hablo con acento porque sé muchos idiomas y se me mezclan.

Rulo: — ¿Cuántos idiomas hablas?

Alex: — Hablo cuatro: italiano, francés, español e inglés.

Rulo: — ¿Hablas fluido los cuatro?

Alex: — Sí, soy un tipo de mundo (risas). Viví en tantos lugares y cada dos años cambiaba de colegio. Imaginate que cambié de amigos, de idioma, de gente y de cultura. Por eso yo hablo como un alemán o un ruso. Siempre me dicen que tengo una tonada alemana cortante.

Rulo: — Igual mejoraste un montón el acento.

Alex: — Sí, antes hablaba más gallego porque viví en Marbella muchos años.

Rulo: — Por sí o por no. ¿Perdonarías a tu mamá?

Alex: — ¿Ahora mismo? No.

Rulo: — ¿Y un poquito más adelante?

Alex: — No (risas).

Rulo: — ¿Hablás con Milei?

Alex: — No, ojalá. ¡Lo tengo que conocer ya mismo!

Rulo: — ¿Tenés el WhatsApp del presidente?

Alex: — No, ojalá. En el futuro me tengo que meter en la política, full derecha. Aparte Milei es amigo de Elon Musk, de Donald Trump, que recién ganó las elecciones con Make America Great Again, acá hay que hacer: “Make Argentina Great Again”.