Luciano Pereyra: el homenaje a su madre, el nuevo tema musical y cómo las raíces familiares influyen en su carrera

Luciano Pereyra: “No creo en la suerte sino en el sacrificio”. (Crédito: Diego Barbotto)

Luciano Pereyra es un destacado cantante y compositor argentino. Su pasión por la música comenzó a los 3 años, cuando aprendió una canción de la radio y recibió como regalo de Navidad una guitarra. A los 9, se destacó en en el programa infantil Festilindo y llegó a ser finalista en la competencia de canto. Tiempo después se presentó en El show de Xuxa, en Telefé, con el tema de León Gieco Sólo le pido a Dios. Diez años después, esa misma canción le brindaría el reconocimiento internacional al cantarlo frente al Papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano, representando a Latinoamérica en el festejo del jubileo.

Luciano lanzó su carrera musical en 1998 con su primer disco Amaneciendo, que combinaba géneros como la samba y el bolero. Su sencillo Soy un inconsciente lo catapultó al éxito al vender 260 mil placas y alcanzar el premio de cuádruple platino. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado varios álbumes destacados, incluyendo Recordándote y Con Alma de Pueblo, que marcó un regreso a sus raíces folclóricas.

Fue la atracción de los grandes festivales de música folclórica del país, como Jesús María, Cosquín y Baradero, entre otros, donde además logró ganar los premios revelación y consagración. Su participación como jurado en el Festival Internacional de Viña del Mar en 2020 también resalta su influencia y reconocimiento en la música latina. Ha colaborado con renombrados artistas como Mercedes Sosa, Soledad Pastorutti y Alejandro Lerner, entre otros; y participó en eventos importantes, como el homenaje a Diego Maradona, donde interpretó el Himno Nacional.

También incursionó en la actuación cuando formó parte del elenco de Los Pensionados, en El Trece; y realizó una participación especial en las tiras Esperanza Mía y El Host. También se animó a la pantalla grande. Actuó en la película Tus Ojos Brillaban de Silvio Fishbein e interpretó Luz de mis ojos, tema central de la banda de sonido del film.

En 2022, presentó su tour De hoy en adelante en el estadio Luna Park y, en 2023, lanzó su último álbum: Hasta el alma. Recientemente, lanzó un nuevo tema Primer Amor con motivo de celebrar el Mes de la Madre. “Estamos estrenando canción después de un año de muchísimo trabajo. Forma parte de un proceso del nuevo disco. Ahora también se viene un proyecto super interesante y lindo con Abel Pintos. Vamos a estar haciendo shows en el Luna durante noviembre y diciembre”, adelantó el artista. Serán 30 recitales del 9 de noviembre al 29 de diciembre en el mítico escenario.

Abel Pintos y Luciano Pereyra se presentan en noviembre y diciembre juntos en el Luna Park.

Camila: — ¿Cómo surge esta canción?

Luciano: — Está dedicada a mi mamá y necesitaba hacerla o expresarla de alguna manera. Tenía adentro todo lo que le quería decir y siempre digo que me resulta más fácil cantarlo que contarlo. Así esta canción surge no solamente como un homenaje a mi mamá sino a todas las madres y tenerla como protagonista en el video fue algo hermoso.

Camila: — ¿Cuál fue su reacción cuando le dijiste que el tema era para ella y que querías que participara?

Luciano: — No le gusta salir en cámara y al principio me dijo que sí y yo me quedé con eso. Pero después cuando le volví a decir y me dijo: “No, hijo. ¿Te parece?”. Yo respeto mucho que mi familia no se quiera exponer y no tengo por qué hacerlo, pero en realidad fue un gusto que me quise dar. Cuando finalmente aceptó y pudimos hacer el video, pasamos una jornada de grabación super entretenida y la verdad que lo disfrutamos mucho. Cuando se estrenó el video también nos emocionamos mucho.

Camila: — Como padres, ¿se siguen sorprendiendo de tus logros?

Luciano: — Sí, la capacidad de asombro es algo que yo admiro de ellos. A mi mamá le pregunto a veces: “¿A vos qué te pasa cuando estoy arriba del escenario?” Y me dice: “Yo me pongo nerviosa y rezo para que salga todo bien. Te veo disfrutar y me encanta, pero antes de que subas me pongo nerviosa y cuando te veo ahí no puedo creer que estés arriba de un escenario”. Yo le digo: “Pero mamá son más de 25 años” y ella me responde: “Pero siempre es como la primera vez”. Eso yo lo rescato y trato de alimentarlo también para que nunca me falte el asombro porque cuando algo se hace rutinario o monótono uno pierde dimensión de lo maravilloso que te toca vivir en ese momento.

Camila: — A pesar del éxito y todo lo que lograste en estos 25 años de carrera, mantenés una filosofía de vida que es muy fiel a tus orígenes.

Luciano: — Sí, hay una raíz que uno trata de no dejar de regar nunca. Es lindo el momento de detenerse, hacer una pausa y decir: “¡Wow! Cuánto hay para disfrutar”. Me pasó algo muy lindo hace algunos años. Yo estaba grabando el disco La vida al viento en Miami y los primeros temas no me salían, estaba medio atravesado y, como iba a pasar mucho tiempo, vino mi mamá a visitarme. Estábamos en Miami con sus edificios, la playa, los autos y le digo: “Mamá, ¿qué es lo que más te gusta de este lugar?” y ella me dice: “Las plantas”. Ahí me llevó directamente a una conexión natural y le volví a preguntar: “¿Qué te gusta de las plantas de acá?” y me dice: “La humedad, que me recuerda a las del litoral en Misiones, las plazas, los parques están acomodados, el olor a las plantas”. Y ahí fue como una cachetada...

Camila: — Fue como un reordenamiento de prioridades, de volver a las bases.

Luciano: — Sí. De repente, todo lo que a uno le llama la atención de lo que ve en la tele y estás ahí, pero no te salen las canciones y le decís: “¿Qué es lo que más te gusta?” y ella responde: “Las plantas”. Fue como si me dijera: “Tomá” (risas) y ahí empezaron a salir las canciones.

“Mi papá me dio la pasión por la música y mi mamá la razón”, explicó el artista. (Crédito: Diego Barbotto)

Papá

Camila: — Tu papá quería ser cantante también, ¿no?

Luciano: — Sí. Yo creo que el sueño de él se trasladó en mí, pero no ha generado ninguna presión porque a veces eso te puede jugar en contra. Yo lo veo a mí papá disfrutar. Mis padres fueron personas que siempre me han dado mucha libertad: de poder viajar, de estudiar, de trabajar de lo que a mí me gusta, pero siempre estuvieron detrás mío en la formación, que me parece lo más importante estudiar y formarme. Pero también, más allá de que yo este trabajo lo amo y toda la vida me gustó hacerlo, tener la responsabilidad de eso no es fácil. Hay que nutrirlo con mucho trabajo, dedicación y esfuerzo.

Camila: — Ahora le tenés que hacer una canción a tu papá sino se va a poner celoso.

Luciano: — Sí (risas). Pero con mi papá desde lo musical siempre comparto mucho. Igual siempre digo que mi papá me dio la pasión por la música y mi mamá la razón. Ella me dijo: “¿Te gusta la música? Ponete a estudiar”. Ese complemento fue fantástico. A mi papá yo le había dicho que el primer día que tenga un concierto en México quería que lo compartamos porque él es fanático de la música mexicana, grabó sus discos con música mariachi y pude lograrlo. El día que me pudo acompañar cantamos en el escenario juntos y hasta con mariachis. Hay muchos momentos muy lindos que están alrededor del trabajo, pero los momentos más hermosos son los que se viven en la mesa cuando uno está comiendo y todos dejamos los overoles del trabajo colgados y hablamos de lo que realmente nos une como familia, como individuos y personas. Me siento realmente privilegiado por la familia que me ha tocado.

Camila: — Él se dedicaba a pintar casas, ¿sigue con eso?

Luciano: — Sí, sigue pintando casas y los fines de semana tiene sus shows con su música. Tiene un fin de semana con folklore y otro con mariachis.

Camila: — ¿Lo reconocen como el “papá de Luciano”?

Luciano: — Sí, pasa eso (risas). Pero él hace su vida, su historia y eso creo que también lo mantiene en su juventud y disfruta mucho de lo que le toca vivir por eso digo que es muy lindo también, y me lo ha hecho saber, que cuando le dicen: “Sos el papá de…” le da orgullo. Él me ha traído a este mundo con mi vieja y siempre les voy a decir que han hecho un excelente trajo hasta donde pudieron, el resto me toca a mí. Pero este es el camino por el que me han ido guiando.

Luego del éxito de su último disco, Luciano lanzó su nuevo tema: Primer Amor.

La casa

Camila: — Contaste el algún momento la anécdota de cómo tus padres construyeron su casa. ¿Cuánto influyó eso en tu vida?

Luciano: — Con el tiempo esa imagen se me hace cada vez más fuerte y la entiendo más. Esto de la construcción y de que no se hace nada de un día para el otro. Yo siempre digo que la representación de la casa de mis papás, de verlos a ellos poner ladrillo por ladrillo, de cómo han ido construyendo su casa y que ese sueño se haya materializado con el trabajo, me quedó grabado. Ellos me enseñaron a no creer en la suerte. No creo en la suerte, pero sí en el sacrificio y los tomo como un gran ejemplo.

Camila: — Quizás no es suerte sino algo de destino porque él trabajaba en la casa de Horacio Guarany. Hay una conexión que se fue trazando sin buscarla.

Luciano: — Sí, en el mientras tanto las cosas suceden. Pero cuando suceden lo lindo y lo importante es estar medianamente o un poco preparados. Por eso recalco tanto lo de la formación y estudiar; y no es que una vez que se te da y grabás tu primer disco dejas todo. Todo lo contrario. El esfuerzo y el sacrificio es el doble. Sigo tomando mis clases de canto, cuido mi garganta, mi físico y eso es algo que tiene mucho que ver con la idea de construir la casa. Y lo de Guarany fue hermoso. Ídolo de multitudes, se lo escuchó siempre en casa de mis papás y de un día para el otro me escucha en una peña y llama a mi casa y fue muy loco. Mi papá le había dejado una tarjeta de tareas de pinturas en general y después se hicieron amigos. Esa relación con el paso del tiempo fue creciendo y fuimos familia. Hemos pasado las fiestas juntos... Yo terminaba una gira y lo iba a visitar para charlar, le contaba todo lo que había vivido.

Camila: — ¿Te daba consejos?

Luciano: — Muchos. Siempre me decía: “Hacé lo que te gusta. Creé en eso y sembrá la semilla”. También compartíamos silencios, a mí me gustaba mucho escucharlo y tener la posibilidad de compartir y aprender de los silencios con un músico es algo hermoso porque la música también se compone de silencios.

Camila: — ¿Qué sigue a nivel laboral para lo que resta del año y para el 2025?

Luciano: — Empezamos con Abel ahora el 9 de noviembre con una serie de 30 conciertos en el Luna Park, vamos a estar en San Juan para la Fiesta del Sol y, después de todo lo que vamos a hacer con Abel en el Luna, ya arrancamos con la gira de festivales en enero, febrero y parte de marzo también. Es la gira de promoción del nuevo disco. Si bien esta canción Primer Amor forma parte, vamos a ir lanzando más canciones a lo largo de este tiempo y ya seguramente para mayo podremos editar todo el disco completo. Estoy muy contento y entusiasmado con los que se viene.

