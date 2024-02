Felipe Vega Terra, director del CBC: “La UBA está en la élite de la educación superior”

La Entrevista Informal - Felipe Vega Terra - Entrevista completa

Felipe Vega Terra, director del CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se enfrentó a las preguntas de un grupo de jóvenes en el marco del ciclo de Infobae “La Entrevista Informal”. Durante el encuentro, le consultaron sobre el estado del sistema educativo actual, la decisión de los estudiantes argentinos de migrar a otros países para finalizar su formación y mucho más. “La UBA está en la élite de la educación superior”, aseguró.

Vega Terra está a cargo del ciclo básico de la UBA desde agosto de 2022. Sin embargo, anteriormente, se desempeñó como asesor del secretario de Hacienda y Administración del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y profesor, además de ser graduado de la casa de altos estudios.

Al ser consultado sobre los jóvenes argentinos que prefieren emigrar a otro país para finalizar sus estudios, Vega Terra destacó la relevancia de la UBA a nivel internacional y mencionó los valores que la posicionan dentro de la élite de la educación superior, entre ellos la “reputación académica” y la “reputación de empleabilidad”. “La Universidad Buenos Aires está entre las 100 universidades más importantes del mundo, medida por el ranking QS”, resaltó.

Felipe Vega Terra, junto a los jóvenes que participaron del encuentro

Felipe Vega Ferra en “La Entrevista Informal”

- Victoria: te quería preguntar qué significa para vos ser director del CBC, con lo importante que es eso.

Bueno, gracias por la pregunta, Victoria. Es un gran desafío. Obviamente el CBC es. Para contarles a todos y todas ustedes ya están escuchando. El CBC es la institución que se ocupa de organizar el primer año de todas las carreras de la universidad. En realidad, técnicamente de verdad se ha entrado en la universidad y están cursando el primer año de sus carreras. Ese es el CBC, pero por el tamaño y la cantidad de estudiantes que tenemos en la UBA, lo organizamos a partir de esta unidad académica. Entonces mi trabajo es un trabajo muy desafiante porque además de la tarea estrictamente académica, por decirlo de alguna manera, de organizar ese primer año, también tenemos la tarea de acompañarlos y de recibirlos a todos y todas ustedes en un momento clave que es el ingreso a la universidad.

La decisión de empezar una carrera universitaria que no es un camino fácil, es un camino desafiante que implica esfuerzo, sacrificio y dedicación. Es una cosa muy importante para definir el resto de su vida, su proyecto de vida en general. Pero además también es muy desafiante porque es un cambio de etapa en muchos sentidos para todos y todas los estudiantes que empiezan o la mayoría que acaban de terminar hace muy poco el colegio secundario, la escuela media. Entonces realmente es algo que me da una alegría enorme ser de alguna manera el responsable de la cara visible, darles la bienvenida porque arrancan con nosotros. Siempre digo que lo primero que vio un graduado universitario fue a alguien que trabaja en alguna sede del CBC de la universidad que los recibió, les abrió las puertas y los acompañó en esos primeros momentos. Así que es un desafío, pero una alegría enorme. Es maravilloso tener esa oportunidad.

- Melina: soy creadora de contenido y estudiante y teniendo en cuenta el ajuste económico que estamos viviendo, quería saber si este año se anotaron más o menos estudiantes para el CBC.

Bueno, es una pregunta interesante. Hay muchos estudios hechos sobre cómo las condiciones sociales socioeconómicas más generales afectan a la matrícula universitaria, no solamente en Argentina, sino en general. Todavía no te lo puedo responder, ciertamente, porque estamos cursando la última etapa de la inscripción. Queda todavía una etapa abierta y además, y esto me parece algo interesante para contar también la universidad tiene un sistema bastante particular por el cual el primer año de las carreras se pueden cursar en dos modalidades la modalidad tradicional, que es la del CBC presencial, pero también una modalidad enteramente a distancia, que es el programa UBA 21, que es un programa que la Universidad tiene hace muchos, muchos años, desde la década del 90, pero que obviamente con el avance de la tecnología, de la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación fue creciendo mucho. Y ese programa UBA 21 pueden hacerlo no solamente estudiantes que ya hayan terminado el secundario, sino que también es un programa que sirve para que estudiantes secundarios de nivel medio de los últimos dos años puedan ir adelantando materias, con lo cual nosotros tenemos en el universo de la universidad.

En ese primer año en el arranque, a los estudiantes que ya terminaron y comenzaron a estudiar o en el CBC 21, pero también tenemos unos invitados especiales, digamos de alguna manera que son estudiantes que ya tienen ganas de empezar a adelantar lo que va a ser el arranque de su carrera universitaria, con lo cual recién al final del proceso de inscripción y de determinación de la Escuela media, que como todos ustedes saben bien porque les tocó hace poquito, se da durante febrero y marzo, cuando los y las estudiantes terminan de rendir las materias. Bueno, y por ahí cierran la etapa con algún examen que les quedó pendiente o alguna previa. Vamos a saberlo. Por ahora el nivel de inscripción es bueno y es similar al del año pasado, aunque obviamente hay algunas algunos estudios, como te decía al principio, que correlacionan la cuestión de la matrícula con la cuestión de las coyunturas económicas y sociales, pero no es tan claro saberlo. Tenemos que esperar un poquito más para poder dar una respuesta científica y rigurosa.

- Inés: tengo 22 años y estudio comunicación. ¿Mi pregunta es cómo es la relación que tiene la universidad con el gobierno actual?

Buenas. Bueno, gracias por la pregunta. Comunicación en la UBA. ¿Estudias? No estudié en una privada, pero sí fue una opción la UBA. Ok, bueno. A ver, la relación es una relación que está empezando porque estamos cursando el mes de febrero y obviamente el gobierno asumió en diciembre, con lo cual digamos que es una relación que todavía está un poco prematura para juzgarla. No es exactamente la tarea a la que yo me ocupo, porque obviamente de eso se ocupa el rector, el vicerrector y las autoridades de toda la universidad. Venimos teniendo un proceso de diálogo que es bueno con el secretario de Educación, con Carlos Torrendell, que es una persona que sabe realmente mucho sobre educación y particularmente sobre educación superior. Es un académico muy respetado en la comunidad, que conoce muy bien el sistema educativo, el sistema de educación superior y también con el subsecretario de Políticas Universitarias, que es docente de la casa, es profesor de la Universidad. Así que bueno, esas conversaciones están llevándose adelante. Obviamente hay una situación económica y social particular, todos lo sabemos, es compleja. En particular, hay un presupuesto prorrogado en el marco de la Ley de Administración Financiera, que es la ley que regula la administración económica del Estado. Entonces todavía no está claro, digamos, realmente cuál va a ser el presupuesto de funcionamiento que va a haber a nivel salarial. El Gobierno comenzó respetando la pauta salarial de fin del año 2023. Es una buena señal. Bueno, hay que esperar a ver cómo se van dando esas conversaciones. Lo que sí me parece importante, y esto es algo que siempre, siempre decimos, las que nos toca tener alguna responsabilidad de gestión en la Universidad es que las instituciones públicas, en particular la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande de la Argentina y una de las más grandes del mundo, tiene mucha experiencia en tener que dialogar siempre con los gobiernos y con las autoridades de turno, que son elegidas democráticamente. Y obviamente, en general nosotros siempre sentimos que el presupuesto no alcanza, siempre creemos que debería haber más presupuesto y eso es una constante de todos los gobiernos, así que creo que es una excepción en este caso. Aunque como te digo, hay conversaciones que por ahora son auspiciosas.

Antes de dirigir el CBC, Vega Terra se desempeñó como asesor y profesor de la casa de altos estudios

- ¿Y teniendo en cuenta lo que se habló en los últimos tiempos que el gobierno actual quiere cobrarles a los alumnos extranjeros que quieren estudiar en la UBA, eso afectó a las inscripciones, que es lo que pensás vos?

Mira, a mí me parece que hay algunas cosas que son interesantes. Este es un tema que se discute mucho y es un tema complejo. Yo siempre creo que con estas cuestiones es importante en general en el debate público y en particular las personas que tenemos alguna responsabilidad de gestión, que tenemos protagonismo en el debate de estos temas. ¿Hay que tratar de poner números, no? Lo primero es que eso obviamente es una decisión que excede a las universidades y que nos excede a nosotros como Universidad Buenos Aires en particular, porque depende de una ley que se tiene que aprobar en el Congreso. La ley que está vigente hoy es la Ley de Educación Superior, que se aprobó a mediados de la década del 90. Y obviamente, la cuestión de los estudiantes extranjeros de otros lugares del mundo en Argentina no tiene que ver solamente con la Ley de Educación superior o solamente con las universidades, sino que tiene que ver más en general con una política migratoria. Hoy Argentina tiene una política migratoria que permite y es muy receptiva a estudiantes de otros países del mundo, en particular los países del Mercosur y en general de la región, que expresan el 95% de la cantidad de extranjeros que hay estudiando en la Universidad de Buenos Aires tienen facilidades para venir, para venir a vivir a Argentina, para acceder a una residencia temporal y después para acceder a una residencia permanente.

Con lo cual el debate, como te digo, es un debate que es difícil dar en abstracto. Parece que es importante respetar en ese sentido los tiempos del Congreso y si dar un número como para tenerlo en cuenta. Y es que. Para entender también la magnitud y la atención que le ponemos al debate en términos del sistema universitario en general, no solo de la UBA. El porcentaje de estudiantes extranjeros estudiando es del 4%. Estamos hablando de un de un debate que a lo sumo nos permite pensar solamente al 4% del sistema universitario argentino. Ese número en la universidad es mayor, aproximadamente el 7% si uno toma el total. Por otro lado, me parece interesante también y que es paradójico, es que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de participación de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires no es en las carreras de grado, que son carreras gratuitas, sino en las carreras de posgrado, que son aranceladas. O sea que en realidad la mayor cantidad de estudiantes que hay en la Universidad de Buenos Aires, extranjeros, me refiero, pagan porque hacen estudios de posgrado. Así que yo creo que hay que esperar a ver como ese debate se va desarrollando en el Congreso. ¿Teniendo en cuenta algunos de estos números y datos que creo que son importantes como para ponerles un contexto, no?

- Facundo: tengo 18 años y recién estoy anotándome CBC no? ¿Mi pregunta es cómo ustedes administran el presupuesto que les brinda el Estado?

Bueno, está muy buena la pregunta Facundo. Gracias. Primero felicitaciones y bienvenido a la universidad. ¿Si ya estás inscribiéndote estás terminando con el proceso? La verdad que nada, la verdad me pone muy contento. ¿Para qué carrera?

- Para Licenciatura en Computación.

Muy bien. Excelente. La facultad de Exactas. Bueno, es una de las carreras que más demanda están teniendo. Una de las carreras que están creciendo y la verdad que la Universidad Buenos Aires en ese sentido viene, viene muy bien en ese en ese área. Mirá, en líneas generales te diría que la universidad tiene un presupuesto que se distribuye en dos grandes rubros. Por un lado, salarios, los salarios del personal docente y no docente, es decir, de todas las personas que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires. Y eso va variando en cuanto qué porcentaje se lleva el presupuesto en un año, porque obviamente en un contexto como el que venimos teniendo los últimos años, un contexto con mucha inflación. Eso también vino acompañado usualmente de paritarias, discusiones salariales entre los docentes universitarios y los no docentes y los distintos gobiernos que hacen que vaya variando en un año, porque uno empieza el presupuesto, con lo que llamamos una apertura presupuestaria y lo terminamos cerrando con otra participación. Eso es un poco técnico, pero como para que se den una idea, eso va variando. En la Universidad de Buenos Aires, aproximadamente en los últimos años el 85% del presupuesto que recibe del Congreso de la Nación por la Ley de Presupuesto del Estado Nacional, va destinado al pago de salarios y el otro 15% aproximadamente. Esto va variando, puede ir variando entre un punto y medio y tres puntos según el año de referencia que tomemos. Se destina el resto de los gastos, lo que nosotros llamamos gastos de funcionamiento, que tiene que ver con hacer funcionar a las facultades en insumos, en equipamiento, en. Por ejemplo, en el caso de tu carrera, los insumos que tienen que ver con laboratorios de informática, con todo el resto de la universidad. A grandes rasgos sería como la estructura general de gastos del presupuesto de la UBA.

- Camila: tengo 19 años y soy estudiante de periodismo. Tenemos conocimiento de que el año pasado, de la mano del Papa Francisco, inauguraron una nueva sede del CBC en el barrio 31. Quería saber cómo fue el proceso, cómo comenzó este proyecto y si este año ya tienen nuevos ingresantes en esa sede.

Está muy buena la pregunta. Te la agradezco particularmente porque es un proyecto que me tocó gestar a mí cuando empecé el rol en el Ciclo Básico Común y es uno de los proyectos que más nos entusiasma y nos emociona a todos en la universidad. Como decís bien vos, el año pasado el vicerrector estuvo en Roma junto con con Santiago, con el Papa Francisco e inauguraron la sede en una videoconferencia con la sede. En una transmisión mundial que se hizo por los diez años de la Fundación Scholas Ocurrentes, que es la fundación que creó el Papa Francisco cuando llegó a Roma, vinculado a facilitar el acceso en educación, en deporte y en cultura de cientos de miles, millones de jóvenes en todo el mundo, particularmente en los lugares con más dificultades de todo el planeta, porque es una fundación que actúa mundialmente en Argentina, que obviamente es el pago chico de Francisco. La fundación tiene un largo recorrido, trabaja con gobiernos provinciales, municipales, con gobiernos nacionales en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene su sede desde hace varios años en el barrio 31, el barrio Padre Mugica. En el año 2021, o sea el primer cuatrimestre del año, todavía un año pandemia. La gente de la Fundación ya trabajaba con con nosotros, ya trabajaba con la Universidad.

De hecho, la Universidad Buenos Aires fue la primera universidad de la Argentina en firmar una alianza institucional con la Fundación Scholas Ocurrentes, con el Papa, y ellos nos planteaban que la Fundación tenía un muy buen trabajo en el barrio para los los chicos, los jóvenes que eran menores de 18 años, para los niños más chicos para los adolescentes, pero como que a partir de los 16 años se les empezaba a complicar acercar una oferta que los atrajera y que los tuviera cerca de la actividad de la Fundación. Entonces nos plantearon un sueño que tenían una inquietud en ese momento muy lejana, sobre todo de vuelta. Pensemos un contexto muy restrictivo porque era pandemia. En. A fines de marzo abril tuvimos la segunda ola de COVID en el 2021, que era la posibilidad de que hubiera una sede del CBC funcionando en el barrio. Bueno, nos acercamos al barrio, a la sede. Empezamos a trabajar viendo opciones con la gente del equipo, de ellos, con la gente de nuestro equipo de UBA y de CBC. Y la verdad que la sede es un lugar maravilloso. Es una sede muy, muy linda que está llena de vida y del trabajo que la gente de la fundación hace en el barrio, que es realmente muy bueno, con una cercanía y un enraizamiento con la comunidad, que es fantástico.

Los jóvenes abordaron cuestiones como el estado del sistema educativo actual y las carreras que ofrece la UBA

Bueno y nos parecía por las características de la sede, que si en una primera etapa era una prueba piloto, la sede no era tan grande. El contexto de la pandemia igualmente nos permitía comenzar con clases presenciales. Con el distanciamiento social y con todas las medidas preventivas, obviamente, porque el sistema de clases virtuales que nosotros teníamos para una sede nueva, sin recorrido, sin historia, en un barrio donde obviamente los problemas de conectividad, de hacinamiento y demás iban a ser particularmente desafiantes, no tenía mucho sentido. Así que bueno, arrancamos con un grupo pequeño que fueron los primeros interesados que se animaron y dieron el paso de afrontar un desafío que siempre es difícil, como hablábamos al principio, pero más en ese contexto, el contexto de la pandemia. Y arrancaron aproximadamente unos 20 estudiantes cursaban con distanciamiento en el gimnasio que tiene, que tiene la sede ahí. Bueno, y fue la primera actividad académica regular, 100% presencial de la universidad. Nosotros empezamos con actividades presenciales, 100% clases, exámenes, todo lo que implica estudiar en la universidad, en esa sede, en la sede del barrio 31 junto con Escolas. Y bueno, y para el año pasado ya eran más de 300 estudiantes los que cursan.

De hecho, hoy la sede alberga todos los estudiantes que que podemos por el espacio físico. La verdad que estamos trabajando y hemos trabajado con la gente de la fundación y distintas alternativas para para poder hacerlo crecer, porque la respuesta del barrio es increíble. La respuesta de la comunidad es increíble. Las ganas de hacer el esfuerzo, de comprometerse con que la educación superior y continuar los estudios superiores son una herramienta para mejorar sus condiciones de vida y también las condiciones de vida de la comunidad. Porque me parece que esto es importante decirlo y en el barrio 31 se ve muy claramente. La universidad no solamente nos transforma a todos y a todos los que pasamos por ella, sino que también transforma las comunidades donde las personas que pasamos por la universidad vivimos y entonces ahí en el barrio eso tiene una potencia muy grande. Y bueno, un poco la frutilla del postre fue que Francisco nos invitó a inaugurar la sede, que ya estaba funcionando, pero bueno, simbólicamente junto con él y las familias y la comunidad del barrio, con nuestros docentes y demás a Roma. Así que nada, fue un la verdad, un hecho maravilloso y estamos muy contentos y queremos seguir profundizando en esa agenda de trabajo. Obviamente no.

- Sol: tengo 22 años y actualmente estoy estudiando Comunicación Social y lo que quería preguntarte es ¿cuál es la relación política con el Centro de Estudiantes?

Bueno, gracias por la pregunta. A ver, es interesante. Me parece que está bueno que hablar de esto también. Obviamente la vida política de la universidad en la universidad es muy vital porque afortunadamente, desde el retorno de la democracia en el 83 en las universidades de la Argentina y particularmente en la UBA, funciona el sistema que que se creó con la Reforma universitaria de 1918, que fue una reforma que encabezaron estudiantes argentinos. Nació en la Universidad de Córdoba, pero se extendió por toda Argentina y por Latinoamérica y el mundo. Es decir, que en la Universidad, en la Argentina, la universidad se organiza de manera autónoma y cogobernada. Es decir, todos los claustros de la vida interna de la universidad participan en el gobierno y en sus decisiones. En ese marco, obviamente, los estudiantes, nuestros estudiantes, y esto es uno de los grandes diferenciales de la universidad, son muy activos y muy participativos y también tienen una forma de organización propia, que son los centros de estudiantes, que no son la forma institucional de participar en la vida política, sino más bien la forma gremial. Serían de alguna manera como un sindicato, por decirlo entre comillas. Esto es algo que no existe sólo en las universidades. Muchos centros de estudiantes a lo largo y ancho del país también tienen centro de estudiantes, que son espacios donde los estudiantes se organizan para para plantear sus necesidades, sus intereses, sus puntos de vista. También sus reclamos muchas veces. Y bueno, obviamente en la Universidad de Buenos Aires eso es muy potente.

La universidad ha tenido distintos momentos a lo largo de estos 40 años de democracia que ya hemos cumplido mejores relaciones, peores relaciones, conflictos, cooperación. Hoy la relación es muy buena. La verdad que tanto con las conducciones de los 13 centros de estudiantes, cada facultad tiene un único centro de estudiantes. Tenemos 13, así que son 13 centros estudiantes, como con la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es. Digamos, la Confederación que reúne a todos los centros de estudiantes sería la representación de todos los estudiantes de la universidad. Obviamente, a mí en el CBC me toca mucho charlar con ellos, porque la representación de los estudiantes del primer año, sobre todo la tiene la Federación Universitaria. Es muy buena. Obviamente a veces tenemos diferencias, nos plantean reclamos, necesidades, pero la verdad que es un diálogo muy bueno y nosotros creemos en la universidad. Las autoridades de la universidad creemos que la participación de todos los que viven la vida de la universidad es central para que la universidad mejore. Y no hay mejor forma de gestionar las instituciones públicas, en nuestra opinión, y de encontrar buenos resultados y mejores condiciones de estudio, de trabajo y de desarrollo. En definitiva, de cada de cada uno y cada una que dialogando y encontrándonos a trabajar y a tratar de alinear expectativas. Y la verdad que bueno, los resultados que tiene la universidad demuestran que eso es muy exitoso, así que estamos muy convencidos de ese de ese rumbo.

- Julieta: tengo 22 años, soy recién licenciada en Economía empresarial y tenía una pregunta sobre qué opinas de los jóvenes que emigran para estudiar afuera teniendo una universidad tan prestigiosa acá?

Bueno, está muy buena la pregunta. Migrar es una decisión de vida que tiene que ver con un montón de cuestiones. Así que lo primero obviamente, es que me parece que es una opción de vida súper respetable y que está muy bien como opción también. De hecho, bueno, las personas que nos dedicamos a la vida universitaria, a la investigación y bueno, muchas veces en distintos momentos de la formación existe la oportunidad de irse a estudiar afuera. La UBA tiene un tiene programas de intercambio que son realmente muy, muy potentes y la internacionalización es una tendencia general en la educación superior, con lo cual estudiar en la Universidad de Buenos Aires y estudiar en Argentina no solamente es muy compatible, sino que presenta muchas oportunidades para vivir afuera, o estudiar o vivir afuera en distintos formatos, estudiando afuera, formándose, intercambiando como docente, como investigador. Así que me parece que es una decisión que está buena, pero también creo que está bueno tener en cuenta y saber antes de tomar esas decisiones que realmente la Universidad de Buenos Aires, que es la nave insignia más importante del sistema de educación superior de la Argentina, es una universidad que tiene un diferencial muy particular para todos los que vivimos en Argentina y tenemos la oportunidad de estudiar acá. Y es que tenemos al alcance de la mano, de manera gratuita y garantizada por el Estado nacional, una universidad que es líder en el mundo. La Universidad Buenos Aires está entre las 100 universidades más importantes del mundo, medida por el ranking QS, que es el ranking más importante a nivel mundial de educación superior, su ranking, que mide más de 10.000 universidades, con lo cual realmente estamos en la elite de la educación superior en Argentina, particularmente en dos variables que son muy importantes. Reputación académica, es decir, cómo es considerada la universidad a los ojos de las personas que investigan, publican, hacen docencia en otros centros universitarios del mundo y en otra cuestión que es muy importante y que si vos estudiaste economía empresarial lo tenés muy claro, que es la reputación de empleabilidad. O sea, cuál es el valor que le asignan las personas que buscan personas que dan trabajo, que crean empleo, que crean valor al título que la Universidad Buenos Aires da. Con lo cual me parece que está muy bueno y obviamente siempre es interesante conocer nuevas culturas y muchas veces bueno, el proyecto de vida de cada uno tal vez no está acá, pero me parece que es importante que eso a la hora de charlarlo y de pensarlo sea teniendo en cuenta que tenemos un diferencial y un valor internacional en la Universidad de Buenos Aires y que además la universidad y formarte y estudiar en la universidad realmente te va a abrir muchas puertas y te va a dar muchas posibilidades de estudiar afuera, de viajar afuera, de trabajar afuera, de investigar afuera.

- Melina: tengo 21 años y soy estudiante de periodismo. Mi consulta es porque sabemos que, mediante las redes un grupo de militantes libertarios plantearon el cambio de el CBC por directamente un examen de ingreso para ahorrar, digamos, un año de cursada. ¿Se lo plantearon alguna vez o esta idea fue directamente rechazada?

No, A ver, es un tema en debate. La organización de la Universidad de una institución como Universidad de Buenos Aires, que es una de las instituciones más importantes de la Argentina, piensen que la Universidad cumplió más de 200 años, o sea, tiene más años que la Constitución, que la primera Constitución Argentina, que el primer presidente, Con lo cual los debates de la sociedad y en la sociedad sobre cómo se organiza la Universidad, sobre qué debería ser la universidad, es algo que es permanente y sobre todo, y me parece muy importante destacarlo, más en Cumpliendo, habiendo cumplido 40 años de democracia. Justamente uno de los valores de la democracia es que con respeto, respetando las diferencias y las opiniones de todos y de todas, todo se puede debatir. Entonces, eso es lo primero, Me parece importante. Obviamente ya era director del CBC cuando se viralizó en Twitter en alguna red social el debate. Y por supuesto, nos hacemos eco, lo observamos y también vemos y tratamos de dar cuenta de esas de esas nuevas cuestiones que se plantean. ¿Me parece que sobre ese debate es importante plantear dos o tres cuestiones sobre qué es el CBC, cómo funciona, qué es el primer año de las carreras? Es perder un año, no es perder un año. Me parece que hay varios mitos, varias cuestiones instaladas que son importantes de charlar y de plantear.

La primera es que no se pierde un año el primer año de las carreras que se cursa o en el CBC o en UBA 21 es el primer año de las carreras y el CBC. La verdad que en estos 40 años, casi 40 años, cumple 40 años. El año que viene se creó en el año 85, apenitas a la vuelta a la democracia. Ha ido cambiando mucho, yo diría que hoy el CBC, este primer año de las carreras que se cursan el CBC es. Un primer año que es menos común de lo que era hace 40 años y más básico en el sentido de que se ha ido especificando cada vez más con el perfil, las necesidades de las carreras. Y ha ido tratando de encontrar y de abordar realmente las cuestiones básicas de distintas disciplinas y de herramientas de conocimiento que son muy importantes para que después cada uno de los que estudian en la Universidad de Buenos Aires pueda ir desarrollando su trayectoria en los siguientes años de las carreras en las facultades. Porque obviamente las carreras universitarias, como el conocimiento en general, va de menos a más y se va complejizando.

Entonces nosotros necesitamos que ese primer año sea muy sólido y que nuestros y nuestras estudiantes ingresen a la segunda etapa de sus carreras en cada una de las facultades, con un piso de conocimientos y de saberes realmente bueno, porque lo que viene por delante obviamente va a ser de una dificultad increyendo en varios sentidos académico, de estudio, de profundización, de experiencias, de profesionalización, de prácticas, con lo cual eso es muy importante y además, obviamente nosotros.

Vega Terra resaltó los aspectos que posicionan a la UBA en el mundo

Nos hacemos cargo. La universidad se hace cargo de que recibe estudiantes de todo el país, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y en ese sentido, obviamente, la realidad que encontramos en la escuela media es de mucha heterogeneidad. Entonces, imagínense, el año pasado cursaron en el primer cuatrimestre del Ciclo Básico Común un poquito menos de 100.000 estudiantes. Recibimos 56.000 y pico de estudiantes en el primer solo en el primer cuatrimestre de ingresantes que vienen de distintos lugares, de distintas escuelas, con distintas trayectorias. Obviamente, nosotros, la universidad y ustedes también lo saben, tiene escuelas medias propias. Nosotros tenemos escuelas secundarias varias. Sabemos muy bien cómo damos clases ahí y también sabemos bien cómo recibimos esos estudiantes. Pero no todos los estudiantes vienen de nuestras escuelas medias. Entonces, ese primer año que se cursa en el CBC o en UBA 21, es un puente, un puente entre muchas cosas, entre los conocimientos con los que los estudiantes salen en promedio de la escuela media y los conocimientos que nosotros necesitamos que tengan. Y ahí encontramos una brecha que ha ido creciendo en estos años y necesitamos achicar esa brecha para que la trayectoria de cada uno y cada una de los estudiantes sea exitosa. Entonces nosotros tomamos ese primer año como un puente entre esa brecha. Que. Que le permita a la mayor cantidad de estudiantes cruzar exitosamente. Saldar exitosamente esa brecha. También es una brecha en otros aspectos. Y esto ustedes que están en esa en esa edad lo van a entender muy bien. Y es que ese momento de la vida es un momento de muchos cambios y de muchas transformaciones. Y no está exenta de miedos, de desafíos y de muchas dudas. Entonces ese primer año también tiene un rol que es orientador y se sorprenderían sabiendo la cantidad de estudiantes que empiezan en la universidad este primer año en la UBA, pensando que quieren estudiar algo y descubren durante el primer año, precisamente por este sistema común que permite conocer también otras áreas de conocimiento, intercambiar con estudiantes que eligieron otras carreras. Esta cuestión de conocer las grandes familias disciplinarias desde una perspectiva más general, cambian. El año pasado fueron más de 30.000 los estudiantes que cambiaron de carrera durante el primer año y de hecho, y les cuento una intimidad. Yo mismo empecé en la Universidad Buenos Aires, en el CBC Anotándome en una carrera sin saber siquiera que existía la carrera en la que me terminé graduando y cambié en el medio. Entonces no solamente no perdí un año, sino que fue un año que me ayudó a encontrar lo que yo quería estudiar. Pero además, y me parece también importante remarcar esto, la universidad ha ido sumando un montón de herramientas para que los estudiantes que quieran puedan ir adelantando ese primer año. Si tienes muy claro lo que quieren estudiar y se sienten seguros, o si vienen y provienen de colegios y escuelas secundarias, que las hay en el país muy buenas, donde el nivel de egreso es una brecha mucho menor o está muy cerca de los niveles de aprendizaje que nosotros tenemos. Básicamente UBA 21 es una herramienta con la cual todos los estudiantes de la de la Argentina pueden adelantar el primer año de la carrera completo. Se pueden hacer las seis materias en 4.º y en 5.º año, y además nosotros todos los años permitimos que los estudiantes rindan libres varias veces durante el año las materias, con lo cual no solamente no se pierde un año y además de cumplir muchas funciones, también hemos ido construyendo un montón de alternativas para que las personas que sienten esta necesidad y sienten que están para hacerlo lo hagan obviamente y adelante.

- Milagros: soy periodista y locutora. Tengo 23 años y te quería preguntar cómo es esta elección de las materias del CBC, porque como vos decís, a ver, hay chicos que después saben que sus carreras no les gustan porque muchas veces las materias del CBC no tienen nada que ver con las carreras a las que van a ingresar. ¿Cómo es eso?

Bueno, gracias por la pregunta. Me parece que está bueno que también todos y todas ustedes puedan conocer por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Qué haya materias que no tienen nada que ver, No es así? Eso podemos discutirlo. En general, el ciclo básico para prácticamente todas las carreras, salvo alguna excepción, está conformada por seis materias. Si esas seis materias se dividen en tres grupos de dos. Hay dos materias generales para todas las carreras de la universidad, que son dos materias introductorias. Una es EPC. Introducción al pensamiento científico la conocemos popularmente como IPC. Y la otra es la que popularmente conocemos como sociedad y Estado. Es Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Y esos son dos materias que tienen. Dos temas muy grandes que la universidad considera que es importante que cualquier graduado de la universidad tenga para los desafíos que va a tener que afrontar en la carrera en lo que viene. La primera, obviamente, porque nos permite, por lo menos de manera básica, comprender cuáles son las particularidades de conocer las cosas desde el punto de vista de la ciencia, desde un punto de vista científico, porque de los griegos para acá sabemos que hay muchas formas de conocer el mundo y de aproximarse al mundo, de describirlo, de pensarlo. No todas esas formas son científicas. Sí, pero en la universidad el punto de vista y la forma en la que nos vinculamos con el conocimiento es el de la ciencia.

Eso tiene un método, tiene reglas, tiene problemas, tiene debates. Entonces es muy importante que todos los estudiantes de la universidad que van a ser graduados universitarios, profesionales universitarios, lo tengan claro y de vuelta, son conocimientos transversales que son necesarios y que se usan después a lo largo de la carrera, en un montón de momentos en general, digamos que los convierte o que ayuda a transformar a los adolescentes que vienen de la escuela secundaria a transformarse en estudiantes universitarios. Y eso es una transformación muy importante. Tal vez muchas veces uno a lo largo de la carrera no se da cuenta que está utilizando esos conceptos, pero son cuestiones muy importantes para aprender a mirar y a pensar de una manera determinada. Y sociedad de Estado es algo parecido, digamos. Nosotros entendemos que en la Universidad de Buenos Aires se están graduando personas que tienen un rol muy importante con el país. Si las universidades nacionales, en cualquier país desarrollado del mundo o cualquier país que quiera hacerlo, tienen un rol central y eso está estudiado económicamente, no solamente por el nivel de desarrollo económico, por el nivel de de desarrollo personal, salarial que alcanza un grado universitario respecto al que no lo tiene. Entonces, obviamente es muy importante que esas personas entiendan y comprendan las cuestiones principales de la sociedad y el estado en el que se desenvuelven. Esas son las dos primeras. Después hay dos materias que son como materias generales del área de conocimiento de la familia de conocimiento que de la cual forma parte de la carrera que voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, yo que estudié Ciencia Política, tengo dos materias distintas de esa gran familia que alguien que estudiar medicina que va a estudiar ingeniería, porque la familia de conocimiento son completamente distintas. Y después hay dos materias que se eligen específicamente por la especificidad de esa carrera. Entonces, ahí dentro de una misma facultad, por ejemplo, en mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, esas dos materias específicas son distintas entre todas las carreras, entre las cinco carreras que integran la Facultad. Esas dos materias son distintas. Entonces, obviamente sin perder de vista que es un primer año, que es el primer año de la carrera universitaria y que tiene obviamente una función introductoria, las dos materias, perdón, ese grupo, ese grupo de tres de dos materias, está pensado de esa forma, no dos específicas a tu carrera, dos por la familia de conocimiento y dos generales a todos y todas los estudiantes de la universidad.

- Y por ejemplo, dijiste que una de las carreras que más alumnos tienen ahora es computación o ciencias exactas. ¿Qué carrera consideras o que tienen menos alumnos y que capaz a futuro, entre comillas, puede desaparecer?

No bueno que pueda desaparecer ningún extremo, ninguna, porque nosotros trabajamos para que no desaparezca ninguna de las cargas, al contrario, creamos carreras nuevas, la universidad todo el tiempo, no todo el tiempo, pero ha creado carreras nuevas. De hecho, este no, no la licenciatura en computación, pero hace algunos años creamos la Licenciatura en Ciencia de Datos, que es una carrera más aplicada. ¿Es una carrera que viene creciendo mucho, es de las carreras que más ha crecido en la universidad y obviamente está muy vinculada a las demandas del mercado, a la sociedad del conocimiento en la que vivimos, a la importancia que tienen las cuestiones vinculadas a data Science, big data, diseños y modelos, no? ¿A ver, son varias las carreras que no tienen la cantidad estudiantes que nosotros necesitaríamos, no? De hecho, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Ciencia y Técnica, define algunas que son carreras estratégicas y entonces, obviamente trabajamos en eso. Necesitaríamos más ingenieros, necesitaríamos más geógrafos, necesitaríamos más licenciados en computación, más licenciados en ciencia de datos. Pero bueno, también ahí es importante que la universidad trate de encontrar el punto en común entre las necesidades de la comunidad, las necesidades del país, del mercado del desarrollo y el proyecto de vida de cada uno. ¿No?

- Martín: Tengo 18 años y hoy completé mi inscripción al CBC.

Felicitaciones.

- Gracias. Me gustaría preguntarte qué pensás de la gran cantidad de personas que se inscriben en el CBC pero no logran completarlo porque tenemos noción de que estos últimos años ha ido aumentando esa cantidad de personas que abandonan la carrera en el CBC. Me gustaría saber si ustedes trabajan para que esto no pase o que tratan de hacerse como un filtro de entrada.

Está buenísima la pregunta. Aborda también algunas de las cuestiones que por ahí, como algunos mitos que sobrevuelan a cómo funciona el CBC y cómo es el arranque en la universidad. Lo primero importante para decirte, Martín, es que de ninguna manera es un filtro, al contrario. Y también se vincula con alguna pregunta que me hayan hecho antes respecto a la posibilidad de un examen de ingreso y demás. Lo hemos dicho alguna vez, lo hemos estudiado en general en la universidad. Nosotros calculamos que si lo hiciésemos para para que arranquen los estudiantes las carreras fuera un curso de ingreso, ingresaría el 25 o el 30% de los estudiantes que ingresan a la universidad hoy. Porque como les planteaba antes, el gap, la brecha que nosotros encontramos entre los conocimientos promedios de un estudiante que sale de la escuela media en la Argentina y los conocimientos que nosotros necesitamos. Y en eso la verdad que sí. La universidad tiene un compromiso y una posición muy firme que es. Nosotros no bajamos la calidad académica, el nivel de exigencia. ¿Entonces, bueno, es lógico, no? Nosotros mantenemos el nivel de piso que necesitamos en un punto, pero si los niveles de aprendizaje de la escuela media bajan o disminuyen, esa brecha aumenta. Entonces, efectivamente, como vos decís, nosotros no tenemos un registro de que el número de estudiantes que haya que abandone o que o que deserte en el CBC esté en crecimiento, lo tenemos más o menos estable. Lo que sí es importante también decir es que no todos los estudiantes tardan lo mismo en completar el CBC. Y esto también es una cuestión importante porque muchas veces la exigencia de los tiempos estimados de las carreras universitarias como están calculadas, por ejemplo, hacer el CBC o A-21 es el primer año.

Nosotros esperaríamos que se completaran esas seis materias en un año. Bueno, pero muchas veces a lo largo de la carrera y de la vida en general, los tiempos del aprendizaje del desarrollo no son iguales. No solamente porque los puntos de partida no son iguales y acá se vincula mucho con esto que hablábamos de los niveles de de conocimiento y de saberes con los que los estudiantes salen de la escuela media, sino porque también la vida y las biografías personales de las personas no son las mismas. Entonces cambia mucho, por ejemplo, el tiempo que uno tarda en terminar el CBC o en recibirse o en hacer una carrera. Si uno solamente se puede dedicar a estudiar o si uno trabaja y estudia, o inclusive si ese trabajo es part time o es full time, o si uno vive cerca o lejos de la sede de la facultad y tiene que viajar más. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que van haciendo que el tiempo que un estudiante puede tardar en completar ese primer año, ese ciclo común sea muy dispar. Entonces tenemos estudiantes que los terminan muy bien en un año. Tenemos estudiantes que en alguna materia puntual, en alguna área de conocimiento puntual tienen algunas complejidades más, tienen más dificultades muchas veces por la formación con la que han venido de la escuela media. Y tenemos estudiantes que tardan más o que abandonan y hay de todo. No hay estudiantes que no pudieron completar o no pudieron alcanzar los niveles de conocimiento. Nosotros exigíamos. Hay estudiantes que también deciden o que probaron y que encuentran que en realidad su decisión de vida no es estudiar una carrera universitaria o no es una carrera universitaria.

¿La universidad acá? Bueno, muchos y muchas de hecho se han formado, han tenido educación, formación de educación superior, pero no universitaria, terciaria, de nivel superior o en otras instituciones. Y eso también está bien, Digamos. Me parece que en general lo que es importante tener en claro es que cuando uno empieza en la Universidad de Buenos Aires, ya sea en el CSU 21, lo que está haciendo no es un curso de ingreso. Uno comenzó con la carrera universitaria y lo que está haciendo es estudiar, estudiar con docentes, con cursada, con compañeros, con trabajos prácticos, con parciales, con finales, con más o con menos dificultades. Pero es totalmente distinto un curso de ingreso, porque el resultado que nosotros esperamos es después de haber cursado, no antes. Y acá también me parece que hay algo muy importante para destacar y es hay que. Hay que intentar desterrar una idea muy común que nosotros encontramos en los y las jóvenes, que es el miedo al fracaso, sobre todo cuando uno cambia y comienza esta etapa. Y ahí creo que es muy importante que todos tengamos claro que a la universidad, si bien, por supuesto, y como decía antes, con la exigencia académica del nivel académico que la universidad tiene y de lo que espera de sus profesionales y de sus graduados, uno viene a aprender, no viene sabiendo. Bueno, y el proceso de aprendizaje es complejo y no está exento de de idas y vueltas. Desaprobar una materia no es fracasar. Volver a cursar una materia no es fracasar y a veces es el camino necesario que uno tiene para completarlo exitosamente. Así que bienvenido sea.

- Patricio: Creo que ha sido muy claro todo. ¿Y ya para ir cerrando, quería preguntarte en nombre de todos eh, qué le dirías a un estudiante que está dudando entre estar en la UBA o en otra universidad en una misma carrera, por ejemplo? ¿Qué diferencia ves vos que pueda hacer la UBA? ¿Y por último, cuál es tu principal objetivo como rector del CBC a futuro?

Bueno, gracias por la pregunta y también agradecerle sobre todo a ustedes por su tiempo y por el trabajo de haber pensado estas preguntas que fueron todas buenísimas y de compartirlo conmigo y darme la oportunidad de charlar. A ver. Me parece que lo más importante y lo primero que tengo que decir es que estudian en la universidad o en otra, pero que estudien y que se animen a afrontar el desafío de la educación superior universitaria. Después seguí por ahí poniéndome la camiseta del equipo propio. Decirles que creo que la Universidad de Buenos Aires tiene un diferencial o varios diferenciales. Algunos ya los planteábamos antes. La Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante del sistema universitario argentino y tiene un prestigio nacional e internacionalmente en el que no tenemos competencia. Y ese prestigio proviene porque el talento, la capacidad y el compromiso de las personas que están en la universidad todos los días, haciendo que la universidad suceda, los profesores, los docentes, los trabajadores de la universidad y también, obviamente todas y todas ustedes que vienen a estudiar, es es sin igual, no tiene parangón. Entonces, realmente la Universidad de Buenos Aires es una referencia, una referencia local y mundial. Y si uno va a hacer el esfuerzo de afrontar los estudios de educación superior y universitarios y tiene la posibilidad de hacerlo en el mejor lugar que tiene el país y la región hoy para ofrecerte. ¿Por qué no hacerlo ahí? Pero además porque nosotros y esto lo vinculo con la segunda, con la segunda pregunta, que es una pregunta muy linda tenemos. Desde hace muchos años en la universidad, el compromiso de intentar que la universidad crezca cada vez más y no solamente que crezca en la cantidad de estudiantes que llegan, sino también en la cantidad de graduados, porque estamos convencidos de que es la misión de la universidad y que realmente el aporte que tenemos para hacerle a la Argentina, a la región y al mundo es tener cada vez más graduados universitarios.

Y está absolutamente comprobado en los estudios de educación, de desarrollo social, de desarrollo económico local e internacionalmente, que sociedades que tienen más graduados universitarios son mejores sociedades prácticamente en todo. Y te doy un dato interesante la Universidad de Buenos Aires representa el 20% de toda la matrícula de estudiantes del sistema universitario de la Argentina. Hay 57 universidades, pero el 20% de estudiantes están en la UBA. Cuando vamos a ver la tasa de graduación eso aumenta casi un 10%. O sea, graduamos muchos más estudiantes. Representamos más del porcentaje de graduados totales de la Argentina que de estudiantes. Entonces, la verdad que el compromiso que yo tengo y el sueño que tengo para el tiempo que me siga ocupando esta responsabilidad es que más estudiantes ingresen al CBC, que más estudiantes terminen el CBC en tiempo y forma y logren pasar con éxito ese puente, ese desafío de llenar esa brecha y de convertirse plenamente en estudiantes universitarios. Y finalmente, obviamente, encontrarme cada vez más con estudiantes que empezaron el ciclo básico común mientras yo era director y los terminamos viendo en una en una colación de grado, recibiendo el diploma con sus familias, con sus amigos y con la gente que los ayudó a poder cumplir esa meta y ese sueño. Gracias.