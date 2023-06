Ramiro Marra, en La entrevista informal: “Los sueldos se licúan por el peso, ¿por qué los políticos no nos dejan usar dólares?”

Ramiro Marra se presentará como candidato a jefe de gobierno porteño por el partido de Javier Milei.

“No estamos buscando el 100% de los votos”, aclaró Ramiro Marra en un momento picante de la charla. El diputado porteño y precandidato a jefe de gobierno por el partido de Javier Milei expuso así que sus ideas y discursos no dependen, en nada, del auditorio. En una nueva edición de La entrevista informal, el dirigente habló de todo, respondió sobre los temas más controversiales y, lejos del estilo políticamente correcto, no eludió ninguna pregunta. Incluso las más incómodas.

“Los chicos no terminan el colegio y nos quieren hacer creer que la educación es obligatoria”, afirmó Marra durante la charla que mantuvo con nueve chicas y chicos de entre 18 y 23 años, convocados especialmente para participar de un nuevo capítulo del ciclo de Infobae que busca conectar dos mundos que suelen correr de manera paralela, sin tocarse: la política y los jóvenes. “Los sueldos se licuan porque existe el peso. La pregunta a los políticos es ¿por qué nos obligan a usar el peso y no nos dejan usar los dólares?”, planteó.

La conversación con el legislador de la ciudad de Buenos Aires transcurrió por temas políticos y otros vinculados a problemáticas que los interpelan, preocupan y conmueven: “Me pone nervioso que a la educación sexual le digan ESI, lo usan como bandera progresista”, respondió durante la entrevista. Y no dudó en cuestionar un punto que defiende el feminismo: “El Ministerio de la Mujer fracasó. Para mí es más importante el Ministerio de Seguridad”.

“En la educación sí, hay que prohibir el lenguaje inclusivo, porque hay que tener un orden. Sino la educación termina siendo cualquier cosa”, afirmó y sobre otros dos temas polémicos que planteó Milei, el de la venta de órganos y de armas, afirmó: “Son parte de una agenda que para nosotros no es importante”.

Más en el terreno personal, Marra reconoció haber consumido cannabis y que pagó por sexo, aunque inmediatamente agregó: “Sí, pagué, pero no creo que sea relevante. Y no importa si me fumé un porro o vos te fumás un porro, los problemas son mucho más graves. Me estoy tomando muy en serio esto, porque hay gente que está sufriendo”.

Aunque todavía no fue anunciado de manera formal, el legislador está anotado en la línea de largada para ser el candidato de los libertarios para jefe de gobierno en las elecciones del 13 de agosto. Y en ese marco, hizo una fuerte de defensa del líder de La Libertad Avanza: ”Estoy muy agradecido de que haya un Milei en la Argentina, porque trajo un debate que no estaba, que era el de las ideas de la libertad. No hubiera existido un Javier Milei de izquierda”, desafió.

Marra compartió un debate intenso con Martina Wachs, 23 años, estudiante; Lucía Sánchez, 20 años, estudiante; Fausto Fernández, 19 años, estudiante y empleado; Felipe Aquino, 22 años, estudiante y trabaja en Recursos Humanos; Julieta Mamani, 18 años, estudiante, Virginia Santeusanio, 22 años, estudiante y periodista; Micaela Maidana, 23 años, estudiante y periodista; Malena Ventrice, de 19 años, estudiante; y Melvin Stal, 18 años, consultor tech y estudiante.

De de izquierda a derecha. Martina Wachs, Lucía Sánchez, Virginia Santeusanio, Melvin Stal, Fausto Fernández, Ramiro Marra, Julieta Mamani, Malena Ventrice, Felipe Aquino y Micaela Maidana.

- Lucía: Proponen cerrar el Ministerio de la Mujer ¿qué harías para darnos soluciones a las mujeres que hoy día tenemos miedo de salir a la calle o de estar en la calle a altas horas de la noche?

No mentirte. Porque lo que hacen con el Ministerio de la Mujer es mentirte. El Ministerio de la Mujer no logró nada, simplemente fue un “raviol”, como le dicen ellos, para ocupar y llevarse un presupuesto de lo que pagamos de impuestos.

Para defender a las mujeres y a los hombres -porque los hombres también sufren cuestiones de inseguridad- lo que tenemos que hacer es articular a las fuerzas de seguridad a través de tener herramientas para que puedan trabajar, y la capacitación correspondiente. Y que salgan a la calle. Son las fuerzas de seguridad las que deben tener el rol de cuidar a los ciudadanos, no un Ministerio de la Mujer. Ya hay un Ministerio de Seguridad que se tiene que encargar de eso.

No dejar que los políticos hagan creer que están defendiendo a cierto grupo de personas por arriba de otro grupo de personas a través de un Ministerio, cuando tenemos en claro que ese rol tiene que ser para todos igual. Tenemos que tratar de que las fuerzas de seguridad salgan a la calle a defendernos, no el Ministerio de la Mujer, que no hizo nada, fracasó el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de Ambiente también. El Ministerio de Turismo. Y así les puedo nombrar otros Ministerios que fracasaron.

- ¿El Ministerio de Ambiente también lo cerrarías?

Por supuesto. El Ministerio de Ambiente es un fracaso. No logró nada. ¿Qué logró? Simplemente pagarle a un político para que tenga el rango de ministro. Aclaremos algo: cuando vos cerrás un Ministerio esas funciones pueden pasar a estar dentro de otro Ministerio. El tema es el costo que te lleva eso y el rango que vos le das de importancia.

Para mí es mucho más importante el Ministerio de Seguridad que el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Ambiente. ¿Sabés por qué? Por lo que acabás de decir vos, que tenés miedo. Yo también tengo miedo. A mí me da miedo por mí y por todos mis seres queridos, que cuando salen a la calle estamos en un riesgo constante. Pero ellos hacen creer que solucionan los problemas desde ahí.

- Malena: ¿Miedo de qué?

De que me roben. De que me maten.

- ¿De que te violen, de que te secuestren?

De que me violen, de que me secuestren, por supuesto. Constante es ese miedo. ¿Quién no tiene miedo? En Argentina te puede pasar cualquier cosa.

- Martina: Muchos de los casos de violencia no se dan sólo en la calle, se dan dentro de las casas. ¿Las Fuerzas Armadas tienen que tirar la puerta abajo también?

No, las Fuerzas Armadas no, las fuerzas de seguridad. Hay que tratar de distinguir eso porque es muy importante. Las fuerzas de seguridad tienen que articular en base a lo que dice la ley y la Justicia.

- ¿Y una mujer que sufre violencia de género en su hogar? En esos casos que son cuestiones de violencias más implícitas, ¿no hay una postura que no involucre a las fuerzas de seguridad, una postura más de gobierno o cultural?

Si hay una persona que le hace daño a otra persona son las fuerzas de seguridad y la Justicia. El Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer es darle la libertad a las fuerzas de seguridad para que articulen, según dice la ley. A esa persona que daña a otra persona, preso.

El picante ida y vuelta de Marra en La entrevista informal.

- Lucía: ¿Y cerrarías la línea 144?

Esas líneas simplemente hacen marketing. El 911 ya cubre todas esas situaciones. Pensar que porque tienen un número diferente al 911 hacen mejor su trabajo es una tontería. Habría que articular mucho mejor el 911 sino. ¿Tener tantas líneas de teléfono? Eso es porque son un montón de curritos que se distribuyen los políticos: está el responsable del 911, el responsable del 411, el responsable… Y así vas buscando los diferentes numeritos que te van poniendo como marcas.

Habría que trabajar mucho más centralizando muchas cosas para que haya menos ineficiencias. Muchas veces lo que funciona mal del Estado es que tenés demasiados cargos y entre todos empiezan a tener conflictos.

- Martina: ¿Cómo se sostiene un gobierno que desde el vamos tiene una postura bastante excluyente del que piensa distinto y de la casta? ¿Cuál es el plan para mantenerse en el poder?

Lo más importante es distinguir a los diferentes poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El rol de las diferencias puede aparecer en el Poder Legislativo y ahí seguramente habrá los debates correspondientes para ver si las propuestas que salen del Poder Ejecutivo son acompañadas por el resto de la dirigencia política.

Cuando nos referimos a la casa es a todas las personas que quieren mantener el statu quo, que no quieren cambiar nada. Que quieren seguir igual de mal. Que prueban constantemente con propuestas que saben que los resultados son negativos.

- ¿Y las personas que apoyan a esos políticos, a esa casta, también puede ser excluida de su frente, de su partido?

Las políticas públicas nuestras no discriminan. No discriminan por extractos políticos ni extractos sociales, porque muchas veces caemos en esa mentira de lo que nosotros llamamos la casta. Decir “estoy a favor de las empresas pymes y las grandes empresas son todas malas”. Eso es lo clásico que suelen hacer lo que nosotros consideramos “la casta”… diferenciar. Decir “no, esto está bien para ellos, pero para esos otros no”. El liberalismo se preocupa por la minoría más importante que tenemos, que es el propio individuo. Y al individuo no lo estamos discriminando, menos por cuestiones partidarias, por supuesto.

- Virginia: A mi papá le robaron muchas veces, tuvo un período de sufrir mucha violencia en robos. En el último no se aguantó más y persiguió con el auto al ladrón, porque sintió que la Policía no hacía nada. Si a vos te roban hoy o cualquier tipo de violencia ¿perseguirías al ladrón o qué harías?

Lo que haría yo en términos personales no corresponde que lo haga público, porque también le estoy dando una ventaja a los ladrones. Entiendo lo que hizo tu papá. No es lo que corresponde, pero a veces la bronca y la sensación de que nadie te está cuidando, te lleva a hacer eso. Necesitamos que las fuerzas de seguridad articulen ese trabajo. Son las fuerzas de seguridad las que tienen que perseguir a los ladrones. ¿Saben dónde están? Sí, saben dónde están los chorros, saben dónde están los narcos. No sé por qué se quedan quietos.

- La Libertad Avanza plantea también la libre venta de armas y en estos casos que se podría usar para defensa propia. ¿No creés que la inseguridad en general de la calle podría agravarse? Porque un arma puede estar legalmente en manos de un ladrón.

¿Sabés cuál es el problema? Que las armas hoy están en manos de los ladrones. El problema es por qué las armas las tienen los ladrones. Y te diría que no sé si de forma legal, pero parece como que es natural que un ladrón ande con un arma. Mi preocupación es por qué los chorros tienen las armas y por qué son tan libres de usarlas. Ese es el problema.

Todo el debate de armas legales o no para el resto de la sociedad es consecuencia de este debate que se genera a partir de que los ladrones son los que están armados y nosotros estamos desarmados. Lo que tenemos que hacer es ir a sacarles las armas a los chorros. Esa tiene que ser nuestra prioridad.

- Micaela: Teniendo en consideración lo que está pasando en Estados Unidos con la portación libre de armas, ¿no se tiene en cuenta esto que podría llegar a pasar acá en Argentina?

Están pensando el debate de cuestiones que hoy no son prioritarias en la Argentina. Hoy la prioridad en la Argentina es sacarles las armas a los chorros. En eso estamos todos de acuerdo.

El debate sobre la educación pública y el tema de las adicciones y la droga fueron los momentos más intensos de La entrevista informal.

- Pero no se está planteando que las armas se las quiten a los ladrones.

Nosotros sí.

- Están planteando que todo el mundo tenga armas.

No. Estamos planteando que no, que les vamos a sacar las armas a los chorros.

- Cómo sabés si alguien es ladrón o no es ladrón.

Yo no lo sé. Las fuerzas de seguridad lo saben. Los policías.

- Cómo lo saben.

Claramente cuando roban. Con tantas cámaras que hay. Fijate lo que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires o lo que hicieron en otros distritos. Llenaron de cámaras. Todo el tiempo prendemos la televisión y hay un robo. ¿La Policía no sabe quiénes son? Sí que saben, pero no hacen nada porque los políticos terminan siendo cómplices. Hay que ir a buscar al chorro que tiene un arma y meterlo preso. No hay que darle ningún margen a ese tipo.

- Si se pudieran comprar armas en los shoppings, como en Estados Unidos, ¿cómo diferenciás si quien está comprando es un ladrón y va a utilizar el arma para robar o la están comprando para defensa propia?

De vuelta, hay algo que es mucho más importante. Te estás yendo a una cuestión muy fina. Hay algo mucho más importante. ¿Sabés quiénes tienen las armas hoy de manera legal o ilegal, pero de manera que todos lo sabemos y parecemos tontos? Los ladrones. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. No llevemos el debate a otro lado. Hablemos de cómo ir a buscar a esos chorros.

Para sacarnos el miedo, lo que tenemos que hacer es recuperar la calle. ¿Quién tiene que recuperar la calle? No somos los ciudadanos, no tiene que ser el padre de Virginia, no tengo que ser yo, tiene que ser la Policía. Las armas las tiene que tener la Policía. Vas a ver cómo cuando les sacamos las armas a los chorros, los chorros dejan de afanar. Hoy tienen una ventaja comparativa, porque los policías hoy tienen miedo también. Tienen miedo de ejercer su función en base a lo que les puede pasar después. ¿Por qué? Porque la dirigencia política después se lava las manos. Lo único que están pensando es en ganar elecciones.

- Malena: ¿Qué diferencias tenés con la ideología de Milei como persona? ¿Concordás con todas sus ideas o en alguna no estás del todo de acuerdo?

Puede ser que en alguna tengamos alguna diferencia.

- ¿Y cuál es?

Lo hablamos en privado y tratamos de llegar a un acuerdo. Pero concuerdo en la mayoría. Somos los dos liberales, que es lo que importa, y estoy muy agradecido de que haya un Milei en la Argentina, porque trajo un debate que no estaba que era el de las ideas de la libertad. No hubiera existido un Javier Milei de izquierda, existe un Javier Milei liberal. Y eso es porque faltaba libertad en la Argentina.

- Mi pregunta iba a cuáles eran las diferencias ideológicas que tenés con él.

No es un tema de diferencias ideológicas, es un tema de diferencia de cuestiones prácticas. No encuentro ninguna relevante para responderte. No hay ninguna relevante, si no te lo respondería. No es un tema. No hay nada relevante. En la mayoría de las cosas estoy de acuerdo y son pequeños temas.

- Melvin: ¿Cuál es tu opinión del uso tanto de forma medicinal como recreativa de cannabis? ¿Alguna vez consumiste aunque sea para experimentar?

¿Si yo consumí cannabis? Me vas a sacar el título de la nota, es todo lo que estás haciendo. Quedo mal si digo que no consumí cannabis en los tiempos que corren. Ya te respondí. Esas discusiones muchas veces en la Argentina están postergadas porque hay otras prioridades. Lo mismo que decía con otras preguntas. Entiendo la preocupación que pueden tener los jóvenes porque, no nos hagamos los boludos, sabemos que muchos consumen cannabis. Ahora, el tema es si tenemos que reglamentarlo o no.

Javier Milei y Ramiro Marra, en 2021, cuando ambos competían para cargos legislativos. Ahora, van por el Gobierno. (foto Matías Arbotto)

Esas son discusiones profundas y discusiones que dividen las aguas. Lo que no podemos caer es que termine pasando lo que pasó con el aborto, que es la discusión de los políticos para llevar la agenda a otro lado. En las prioridades que tenemos hoy en la Argentina, no importa si yo me fumé un porro o vos te fumás un porro, los problemas son mucho más graves.

Tenemos un nivel de pobreza, un nivel de inseguridad que es insostenible. No sé si tenemos tiempo de estar discutiendo el tema de si fumar un porro es legal o no es legal. Si entramos en esa discusión y llevamos a ese debate a una contienda electoral, al Poder Legislativo, vamos a estar sacando el foco de lo que es lo más importante hoy.

- Felipe: ¿Probaste alguna otra más o solamente cannabis?

Esto ya es un interrogatorio. En términos personales no hay que hacer ningún tipo de apología sobre la droga, de qué probé, qué no probé, termina siendo una estupidez. Hay que tener respeto por toda esa gente que consume drogas y tiene problemas, y capaz lo que a ustedes hoy que son jóvenes les parece gracioso, otro lo está sufriendo. Estar diciendo por sí o por no… me parece que hay que ser muy respetuoso de las drogas, como también del alcohol y del cigarrillo. Son temas que hay que tomar con mucha seriedad porque hay gente que está sufriendo.

Me muero de dudas de qué respondieron el resto de los políticos. Me lo imagino a Larreta diciendo “yo un día me fumé un porrito”.

- Malena: La verdad que respondieron más descontracturados.

Porque es parte del marketing que hacen. Seguramente algún estratega les dijo que tienen que ser más descontracturados. Se quieren hacer los jóvenes, por eso, pero al fin y al cabo son unos amargos, no se preocupen.

- De todos los que entrevistamos sos el más joven.

¿Soy el más joven? Me gusta. Y eso que me puse traje.

- Y el más contracturado.

Porque me estoy tomando muy en serio esto. Por eso me estoy poniendo traje también. Antes no venía de traje a estas entrevistas y no andaba de traje. Pero lo que está pasando en la Argentina es serio. Si vengo acá y digo “eh, un día me fui a una fiestita y me tomé una pastilla… no saben. Sí, bueno, pero probé y nada más”, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Argentina.

Hay gente que está sufriendo. Quedaría bien con ustedes y ¿qué estoy tratando de generar?, empatía con quién, ¿con los chicos que van a una fiesta electrónica? Eso es lo que se confunden los políticos, que hacen marketing. Tengo un rol hoy que tengo que tomar las cosas con seriedad. Porque realmente quiero que cambie la Argentina. Y por eso me pongo así tan duro y digo “che, no pará, acá no hay más margen”.

- Nosotros te estamos haciendo preguntas para conocerte porque la mayoría de acá en general no te conoce mucho y estamos en una ida y vuelta, una charla.

Perfecto. Pero el tema no es conocer a ver si tengo novia o no tengo novia ¿se entiende? O si consumí o no consumí. Porque ese es el debate que quieren los políticos. Porque se quieren mostrar cercanos a ustedes.

Marra se postula para jefe de gobierno porteño por el espacio de La Libertad Avanza.

- Felipe: Se te conoce a un nivel más profesional pero no personalmente y por ahí queremos llegar a saber un poco más sobre vos como persona.

No se preocupen que no soy diferente a cuando prenden una cámara. Tengo más de mil videos subidos a YouTube. No tengo forma de actuar ahí. Al ser lo que se conoce como “un influencer”... yo llegué a la política por ser un empresario y también un influencer. Generé conocimiento público y el apoyo de la gente para poder tener hoy un cargo y poder proponerme para tener otro cargo. ¿Saben cómo tiene éxito un influencer? Y ustedes seguramente lo saben porque nacieron con influencers: mostrándose tal como es. No podés mentir en la cámara. Sino no sos un influencer.

- Micaela: Entonces vos te definís como influencer.

Sí, por la cantidad de seguidores que tengo, la cantidad de views, tengo todas las redes sociales. Soy un influencer. Entré por el mundo de las finanzas. Obviamente que hay que mostrarse como uno es y no construir un personaje. Me mostré también en otras aristas que capaz los políticos no lo hacen. Fíjense lo que hacen los políticos en TikTok y fíjense lo que estoy haciendo yo en TikTok, fíjense la gran diferencia. Ellos se quieren hacer los jóvenes, los que están cerca de ustedes. Nosotros estamos tratando de marcar la agenda correspondiente para cambiar la Argentina, no estamos boludendo en las redes sociales.

- Felipe: ¿Qué me propones o qué me decís, cómo me convencerías de que me quede acá a lucharla y no me vaya a afuera?

Entiendo tu pregunta porque le está pasando a muchos jóvenes. Cuando yo tenía la edad de ustedes, capaz cuando un amigo se iba yo le decía “no, hay que tratar de salir adelante, la Argentina tiene muchas oportunidades, no sirve que te vayas a otro país”. Hoy tuve que cambiar de postura porque, lamentablemente, lo que está pasando en la Argentina es preocupante y es entendible que los jóvenes se vayan.

Lo primero es comprensión a la pregunta y si alguien se quiere ir, decir “yo te entiendo”. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros? Que no siga pasando esto. ¿Y cómo lo hacemos? Con un modelo de país diferente al que se viene planteando los últimos 20 años, donde se incrementó la cantidad de gente que se quiere ir, principalmente jóvenes.

¿Cuál es este modelo de país? Es un modelo de país de libertad. Estamos cansados de estar atados a la Argentina. Y cuando digo atados a la Argentina es que no podés ni comprar dólares en la Argentina, estás encerrado. En Argentina lo único que falta es que te pongan un muro para no salir. El resto se parece a Cuba, a Venezuela, donde a la gente le ponen límites para salir. Parece que el Estado tiene que tomar la decisión de todo. Que nosotros somos tontos, que no sabemos lo que está bien y lo que está mal.

- Fausto: ¿Qué otro dirigente les gustaría incorporar, con quién trabajarían y a quién dejarías de lado porque no coincidís?

Estamos pensando la política en forma de ordenamiento ideológico. Lo importante es ver cómo piensa esa persona y si está dispuesta a sumarse a un espacio que estamos los que pensamos con las ideas de la libertad. Después, puede haber otro que tenga la idea de la libertad o que tenga otra estrategia electoral. La nuestra está basada en las ideas.

No sé si es una cuestión de nombre propio, decir “me gusta Patricia Bullrich”, que me puede gustar, porque tiene ideas liberales, pero su estrategia es otra. No te quiero dar nombres propios porque si no es hacer lo que hace la dirigencia política tradicional, que es hacer un rejunte de nombres, rejunte de sellos, para ver cómo sumar votos en base a esos nombres. Lo nuestro son ideas, cualquiera que tenga las ideas de la libertad tiene las puertas abiertas a nuestro espacio político.

Desde los tiempos del COVID. La buena relación entre Milei y Patricia Bullrich viene de larga data. (foto @JMilei)

- Lucía: Yo soy de Chubut y en mi caso y en el caso de nuestra zona de la Patagonia, el conflicto mapuche nos atraviesa de forma más personal que al resto del país quizás. ¿Para vos los mapuches son argentinos?

Argentino es todo, según la ley, es todo el que nació en esta tierra.

- ¿Y si ellos dicen que el territorio no es argentino porque es de ellos, son argentinos entonces?

Me parece que nos están faltando el respeto. Creo que igualmente que no es un tema de los mapuches, son grupos que están generando presiones políticas para su propio beneficio. No sé si es el discurso de “los mapuches”, es el discurso de unos tipos que se quieren hacer los vivos para afanarse unas tierras, y ese es el problema. Se hacen pasar por cosas que no son. Y ahí es cuando entra todo el debate. ¿Qué están haciendo esos tipos? Están haciendo política. ¿Para qué? Para conseguir un beneficio.

- Micaela: ¿Es posible concretar una dolarización sin licuar los sueldos y sin dejar a la gente sin poder adquisitivo y que le permita ahorrar?

Los sueldos se licuan porque existe el peso. La pregunta es a los políticos ¿por qué nos obligan a usar el peso y no nos dejan usar los dólares?

- ¿Pero existen dólares para dolarizar la economía en este país?

Sí.

- En un país donde justamente lo que más falta son dólares…

No. Al que le falta dólares es al Banco Central, al Gobierno.

- ¿Y de dónde saldrían?

Mirá cómo se contradicen los políticos. “Hubo fuga de dólares”, te dicen. Y después te dicen que no hay dólares. Pará, hay dólares. Hay que hacer que los dólares los argentinos no los tengan en el colchón, en la caja de seguridad, ni en las cuentas en Suiza. Hay que hacer que vengan a Argentina para poder reactivar la economía.

¿Saben por qué no vienen los dólares? ¿Por qué los argentinos escondemos los dólares? Porque si ustedes tienen 100 dólares, 200 dólares ahorrados que ganaron en su primer trabajo o se los dieron de regalo y los tienen en un cajón es como tenerlos en Suiza, es exactamente lo mismo. Y tiene lógica que hagan eso. Lo que queremos es que esos dólares vengan al sistema financiero y puedan potenciar el crédito para que crezca el país.

Sobre el tema de licuar los sueldos: ya licuaron los sueldos con la emisión de pesos constante que hacen. En Ecuador, que es un país que dolarizó, el salario promedio era de 200 dólares cuando empezó la dolarización, hace 20 años, hoy es de 500. Lo que licúa el salario son los pesos, no los dólares. Los dólares lo que hacen es salir a competir con el mundo. Ahí vamos a recibir salarios dignos y no los salarios que estamos viviendo. Hoy en la Argentina hay trabajadores pobres. Es insólito.

- Virginia: ¿Si a vos te ofrecen un millón de dólares, venderías tu riñón?

¿Si por un millón de dólares vendería mi riñón?

- Sí…

No. No, pero te diría que capaz podría dar mi riñón.

- ¿Donarlo?

No tengo la necesidad del millón de dólares, corro con esa ventaja. Tengo una muy buena posición económica. La realidad de lo que está pasando con el debate de los órganos también es parte de una agenda que para nosotros no es lo importante. Eso es lo que los medios quieren destacar por cosas que dijo Javier, que Javier es el político que más horas de televisión tiene. El político que más habla, que más cuenta. El resto son todos personajes que están construidos. No te van a decir lo que estudiaron, lo que saben.

Javier, para hacer esas declaraciones, estudió y te lo justifica con números. Lo que sí les digo es no caigan en la trampa de ir a esos debates, porque no es el debate importante. Es lo que les decía con la marihuana y lo mismo pasa con los órganos. Hay un problema con los órganos en la Argentina, pero hay muchos más problemas y están las prioridades: el tema de la pobreza, el tema de la inseguridad.

- Lucía: ¿Estudiar para vos es un derecho?

¿Estudiar es un derecho? Sí, por supuesto.

- ¿Y debería ser obligatorio?

¿Estudiar? No es obligatorio hoy. ¿Sabés cuántos chicos no terminan el colegio? Está fracasando la educación. Es grave lo que está pasando en la Argentina. Los chicos no terminan el colegio y ellos quieren hacer creer que es obligatorio. ¿Qué estamos discutiendo si es obligatorio, si los pibes no van al colegio? Hablemos de lo que aprendieron ustedes en el colegio y de lo que aprendieron afuera del colegio. Ese profesor que iba y no enseñaba nada, que se dejaba estar, que faltaba, capaz ganaba poco y quizá había un problema económico ahí. Pero eso no es justificativo para no educar. Lo que tenemos que discutir de educación es mucho más profundo. Tenemos que actualizar.

- Virginia: ¿Cómo te llevas con tus papás?

Diez puntos. Muy bien me llevo con mis papás.

- Y qué significa para vos la familia.

La familia es una cuestión muy sentimental. Para mí, imagínense que yo trabajo con mi familia. Trabajo y estoy muy cerca de mi familia, constantemente. Tengo esa suerte de tener una excelente relación. Creo que es un pilar fundamental de la vida de cada uno. La familia se compone de diferentes maneras. Vos me preguntaste por mi mamá y mi papá, capaz otro la familia se compone de otra manera. Soy soltero, otro su familia se compone de sus hijos y de su pareja. Otro su familia capaz se compone de un amigo con el que vive.

- Felipe: ¿Como soltero nos podría dar un tip o cómo haces para levantar? ¿Usás Tinder?

El otro día me volví a bajar Happn, pero me di cuenta que no era el momento. Hoy estoy soltero, pero no estoy de levante. Como les dije, me lo estoy tomando en serio esto, no estoy de…

- ¿Y cuál es la bio, te acordás que pusiste?

En la bio no, no la cargué. Entré así un rato, porque hacía mucho que no entraba. Pero después me di cuenta que no era el momento. Dije “este no es momento de estar de levante”.

- Julieta: ¿Pagarías o pagaste alguna vez por sexo?

Eh, esto ya es…

- Es cotidiano.

Me parece que son temas que son sensibles para la sociedad. Sí, pagué, pero no creo que sea relevante. Entiendo la pregunta, ustedes que son jóvenes. No es algo que me haya gustado ni que me guste. Capaz es hasta un gesto que tuve de inmadurez. No juzgo al que lo hace, juzgo a las personas que se sienten obligadas a hacer eso, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si hay alguien que se ve obligado a tener relaciones con otra persona por dinero, no está bueno.

- Micaela: ¿Ustedes quieren privatizar la educación pública?

No.

- Quieren hacer un sistema de vouchers.

Sí, pero no es privatizarla.

- Cómo esto es igualitario para todas las clases sociales y para todos.

Es distribuir los recursos de una manera más eficiente. Hoy no hay igualdad y libertad, para elegir dónde querés estudiar y no que estés obligada a estudiar en un lugar en particular.

- Virginia: ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo?

Una estupidez. Es parte de un discurso ideológico. No está dentro de las prioridades de la Argentina. Y más hacerlo en la educación primaria y la educación secundaria. Si ya sos adulto usá el idioma que quieras.

- ¿Pero las personas no binarias que van a secundarios o primarios no están incluidos en la sociedad argentina?

¿Por qué no binarias, por qué decís que no están incluidas? Sí están incluidas.

- Y pero porque recién dijiste que…

Pero por qué, ¿por el idioma? ¿Vos decís que no…?

- No, digo porque recién dijiste que no es un tema.

¿Qué cosa, el lenguaje inclusivo?

- Claro, eso…

El lenguaje, no las personas.

- Claro, ellos piensan que eso es una forma de visibilizarlos en la sociedad.

Son visibles y si hay que darles mayor visibilidad no va a ser por un lenguaje. Va a ser respetándolos.

- Martina: ¿No es un poco anti liberal?

Qué cosa.

Javier Milei, en su última presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. (foto: Franco Fafasuli)

- Ese argumento.

Cuál de todos.

- Prohibir el lenguaje inclusivo.

En la educación sí, hay que tener un orden. Si no la educación termina siendo cualquier cosa.

- Sí, pero el lenguaje cambia.

El lenguaje cambia, perfecto, pero no tiene que ser desde la educación formal que termine pasando eso. Usar o no usar la “e” no va a cambiar la realidad de la gente no binaria. Eso es una mentira que hicieron ciertos espacios que se hacen llamar progresistas. Es toda una mentira, que después lo único que incitan es a que tomen los colegios.

- No me identifico como no binaria pero puedo tener la suficiente empatía como para permitirle a una persona que use la “a”, la “e” o cualquier letra que se le ocurra. Como también vos o cualquiera puede decir que…

Está bien, pero para, que no lo utilicen para cuestiones ideológicas de usar banderas políticas.

- ¿No está bueno que usen la bandera política que les guste? Eso es bastante anti liberal.

El colegio no está para hacer política, el colegio está para educarse.

- ¿No está para ser libre?

Para ser libre sí, para hacer política no.

- Micaela: Pero justamente, en el colegio y en las instituciones educativas es donde más política hay.

No, estoy hablando de política partidaria, perdón. Te lo aclaro mejor. Política partidaria. Está mal.

- ¿Por qué está mal?

Yo cuando iba al colegio no había política en mi colegio.

- ¿Por qué está mal?

En la mayoría de los colegios no hay política partidaria.

- ¿Pero por qué está mal?

Porque son partidos políticos que se meten en los colegios para usar a los chicos. Los usan para su beneficio personal.

- Malena: ¿A qué partido pertenecería?

Suelen ser los partidos de izquierda los que se suelen meter en la educación formal de los colegios secundarios.

- Virginia: ¿Consideras qué es más importante que la ESI, por ejemplo, la educación financiera? Que uno cuando sale del colegio…

No sé si es más importante. Sí veo que los políticos le dan demasiada preponderancia a la ESI, le dicen “la ESI”. Yo tuve la ESI, no sé. ¿Ustedes tuvieron educación sexual? Cuando yo tuve, la verdad que es una vergüenza, no aprendí nada. Es un fracaso la ESI, estoy seguro que la mayoría de los chicos que tienen la ESI dicen “mirá lo que me estás enseñando”. Es el show de los políticos para hacer una agenda progresista, haciéndoles creer a los jóvenes que les dan libertad sexual. Es todo una mentira.

- Malena: En la ESI también se tocan temas como el consentimiento, la buena protección a la hora de tener relaciones sexuales.

Sí.

- La no discriminación al prójimo por tener la orientación que quiera tener o el género que quiera tener. ¿No aprendiste eso en ESI?

¿Y quién dijo que no lo aprendí? Yo todo eso lo cumplo.

- Pero si dijiste que no aprendiste nada.

Pero no me lo enseñaron en la ESI, eso me lo enseñaron en mi casa.

- Micaela: Yo no estoy en contra de que haya educación financiera en las escuelas, es más, mientras…

No, nadie está en contra igual.

- Por la Educación Sexual Integral, que son las siglas ESI, ahora la gente está mucho más informada. Hace 20 años o más, ni siquiera se enseñaba cómo poner un preservativo y ahora se enseñan muchas más cosas, como identidad sexual, respeto, consentimiento. Aporta a la sociedad, no quita nada.

Está bien, hay que ver por qué no hacemos educación financiera.

- Claro, una cosa no quita la otra.

Pará, no dije que una cosa quitaba la otra, al revés. Cuando ella me preguntó le dije en comparativa de qué, es igual de importante dije. Capaz ustedes tienen un prejuicio ideológico sobre mis pensamientos de pensar que yo estoy en contra de la ESI. Yo no dije que estaba en contra de la ESI, dije que estaba en contra de cómo se implementa la ESI, que es diferente. Que ya me pone nervioso que le digan ESI.

- ¿Por qué?

Educación sexual. Por qué le dicen ESI. Porque ese es el eslogan que le pusieron ellos. ¿No les dejan decir la palabra educación sexual a ustedes en el colegio?

- Sí, es lo mismo.

No, ¿sabés cuál es la diferencia? Que ESI es el nombre que le pusieron los políticos para decir “esta es la bandera que tenemos nosotros, los espacios progresistas”. En mi época se llamaba educación sexual.

- El tema es que hay diferentes estadios donde se enseña la ESI. No es lo mismo nosotros, que tenemos entre 18 y 24 años, a un nene de 6 años o a una nena de 10 años.

¿Pero vos estás hablando de la ESI para un chico de 6 años?

- Sí.

Yo me preocupo porque los chicos de 6 años no saben leer y escribir. Porque estuvieron dos años encerrados por la cuarentena.

- Ambas cosas son igual de importantes porque al enseñar el consentimiento a un menor de edad estamos enseñando a cómo prevenir una posible violación, abusos. No es solamente un tema educativo sino también un tema social, psicológico que puede afectarles.

Yo estoy preocupado por los niños.

- Sí, sí, todos.

A enseñarles a leer y escribir.

- Es que también es importante.

La mayor prioridad es que no sepan leer y escribir. ¿Vos de qué me estabas hablando recién?

- Estamos hablando de todo.

¿De la ESI?

- Sí, estamos hablando de todo.

Yo le digo “educación sexual”, para empezar. La palabra integral, que la agregan ellos, es parte de su show. Ahora, mi preocupación es porque los niños sepan leer y escribir y hoy no está pasando eso. Es como que anteponen las prioridades. Eso es todo un curro de los políticos. Es por eso que un espacio como el nuestro plantea las cosas de una manera diferente.

Estoy levantando un tono la voz, ¿saben por qué hago eso? Porque yo los respeto. Porque yo puedo venir acá como un careta y hablarles como si fueran tontitos. Yo cuando tenía la edad de ustedes y mi generación, que yo tengo 40 años, cuando tenía la edad de ustedes no tenía ni un 10% de la capacidad de ustedes. ¿Qué, los van a venir a tratar de tontos a ustedes?

- Virginia: Vos hablás de la casta y de cambiar a los políticos ¿cómo me podés convencer a mí cuando yo sé que vos estuviste con gente entre comillas de la casta?

No sé a qué te referís con que yo estuve con gente de la casta.

- Asesoraste y estuviste con otros políticos, como Roberto Lavagna o Sergio Massa.

Sí. Gracias por investigar sobre mí. Les cuento esa experiencia. ¿Estuve en otro espacio político? Sí, un espacio político que fracasó y no existió más, desapareció. Era un espacio político que planteaba otra cosa a lo que estoy planteando hoy. Hoy mi prioridad es estar en un espacio político que defiende ideas liberales. Como ustedes cambian también, como cambian sus gustos y cambian sus preocupaciones.

- Pero no te enojes. Nos estás respondiendo enojado.

No, no es enojo. Es efusividad y porque soy muy emocional con lo que estoy viviendo.

- Acá estamos representando a los jóvenes. Tenemos noción de la economía, de política, pero con respecto quizás al espacio liberal decimos: ya sabemos que están muy centrados en el ámbito económico y a nosotros también nos importan las cosas blandas.

Y el ámbito de la seguridad.

- También, seguridad.

Para que no pase lo que le pasó a tu papá.

- Sí, por supuesto. Pero creo que también muchos jóvenes tienen también estas prioridades más “blandas”, que las consideramos esenciales. También forman parte de su libertad y para ellos, por ejemplo, que haya reciclaje, forma parte de su libertad, que puedan tener educación sexual es parte de su libertad.

Bienvenido sea que haya jóvenes que se preocupan por eso. Por eso existe la democracia. Están los partidos de izquierda. Los pueden votar y pueden ver lo que pasó con los partidos de izquierda en los países.

- Pero minimizan esos temas...

Y los partidos de izquierda minimizan que la gente gane buena plata, que te maten en la calle. Eso minimizan los partidos de izquierda. Fijate cómo terminaron los partidos de izquierda en el mundo y cómo terminaron los países liberales. Si les gusta el tema del reciclaje, voten a la izquierda. No vine acá a convencer que voten, vine a responder preguntas. No sé quién de ustedes es liberal, quién es de izquierda. Están libres de votar a quien quieran. No estamos buscando el 100% de los votos.

Me parece valorable que ustedes me traten de convencer a mí que yo cambie mis prioridades pero disculpen, no voy a cambiar mis prioridades porque vinieron un par de jóvenes en una entrevista y me dijeron “nosotros pensamos diferente”. Porque sería adaptarme al público. Como seguramente vienen otros políticos acá y se adaptan a ustedes. Y después van a decir “qué me importa lo que dije, yo lo único que quiero es seguir teniendo un carguito”.

Contrapunto. Los nueve jóvenes que participaron de La entrevista informal con Ramiro Marra.

- Micaela: Pero nos decías que teníamos que reclamar lo que para nosotros sea importante. Si sos un candidato nosotros, como jóvenes, podemos venir y decirte “sabés qué, me gustaría que en tus planes también incluyas, por ejemplo, la ESI o el reciclaje”. Es una demanda de tus votantes en todo caso.

No sé si son mis votantes, son los que capaz votan a los partidos de izquierda. Lo escucho y está muy bueno que lo planteen. No sé si ustedes tampoco son la representación de los jóvenes. Son los que Infobae trajo acá, un medio que yo respeto mucho, que me parece que es un medio muy independiente, que los eligió a ustedes. A mí los jóvenes no me preguntan por el reciclaje en la calle. Son ustedes los que me están preguntando eso. Entiendo que sean las preocupaciones de algunos de ustedes. A mí no me llegan esas preocupaciones, pero los escuché igual y lo puedo llegar a considerar. Las prioridades de la Argentina hoy están en otro lugar.

- Martina: El gobierno también tiene que ser de todos, y también hay demandas que por ahí un chico liberal que te cruza en la calle no se le va a ocurrir preguntarte algo de la basura pero es un tema que se puede también agarrar desde el lado liberal.

Para, cómo no se puede. Se puede.

- ¿Por qué un chico liberal no te puede preguntar sobre el reciclaje?

Sí que puede. Obvio que puede. Si es liberal, puede preguntar lo que quiera. Yo no dije los chicos liberales, son chicos. Me dicen “che, que bueno está lo de la dolarización”, no me dicen “soy liberal”. Alguno me dice, otro no. Entiendo que todos son liberales. ¿Alguno de ustedes no es liberal? ¿Alguno de ustedes está en contra de la libertad? Estamos todos a favor de la libertad, por eso somos todos liberales. No crean que el liberalismo es un extracto político, el liberalismo es la esencia del ser humano que valora la libertad.

Traten de conectarse con eso, con la libertad. Y la libertad que si les estoy respondiendo de esta manera efusiva es porque ustedes también son libres de preguntar. Yo les dije “che miren, no voy a estar respondiendo si consumí o no consumí droga, me parece que no es el eje”. Por respeto, les aclaré. Pero después contesto todo. Si quieren soy careta y digo “ah sí, vamos a analizar la ESI y vamos a mejorar el plan de estudios de la ESI”. Que seguramente algún político se los habrá dicho acá. La realidad es que les importa poco y nada. Están pensando en la próxima elección.

- Lucía: ¿Nos dirías un país modelo a seguir o que te inspire?

Estados Unidos.

- ¿Por qué?

Porque es el país más grande del mundo. Es el país que representa a Occidente. Y creo que es el país que mejor hizo las cosas en la historia.

- ¿En la historia o solamente por su moneda?

No, en la historia. La moneda es simplemente algo simbólico. En la historia.

- ¿No te preocupan los tiroteos en los colegios y…?

Por supuesto que me preocupan los tiroteos en los colegios ¿cómo no me van a preocupar los tiroteos en los colegios? Pero eso no es Estados Unidos, es una parte chiquita de Estados Unidos. Me preocupa quién sacó a los nazis. Me preocupa quién nos defiende en nuestra visión de Occidente.

- ¿Te sentís representado y defendido por Estados Unidos?

Sí. Mucho más de lo que a veces me siento representado por los políticos argentinos.

- Melvin: ¿Te sentís representado por el presidente actual de Estados Unidos, o compartís ideas?

En Estados Unidos son más importantes las instituciones que los nombres propios. Ojalá logremos eso en la Argentina.

