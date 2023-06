Gerardo Morales, en La entrevista informal: “Javier Milei es un desquiciado que va a poner al país peor que lo puso Alberto Fernández”

El gobernador de Jujuy intercambió miradas y opiniones con los jóvenes que participaron del ciclo La entrevista informal, en los estudios de Infobae

Esta edición de La entrevista informal arrancó áspera, pero después encontró un tono más fluido y aparecieron esas definiciones que llaman la atención y que enriquecen a todos. Gerardo Morales es gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical y precandidato a la primera magistratura de Juntos por el Cambio y participó del ciclo de Infobae que busca reunir en un mismo escenario las inquietudes, intereses y aspiraciones de los jóvenes con los políticos que pretenden protagonizar este largo proceso electoral.

A la voz de Morales se la escucha fuerte en estos días, en medio de la disputa a cielo abierto que hay por las formas e integrantes que debería tener la oposición, pero más aun por el fondo, por quién conduce y con qué plan a la principal coalición que enfrentará al Gobierno en las PASO, las generales y un eventual balotaje.

El precandidato presidencial de la UCR -que disputa el mismo territorio, idéntico barrio, que Facundo Manes- criticó con mucha dureza al Frente de Todos y la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero también con igual o más vehemencia a Javier Milei, el líder libertario que le corrió el arco al sistema político. “Es un desquiciado que va a poner al país peor que lo puso Alberto Fernández”, dijo Morales.

Pero sus planteos no se agotaron en ellos. También sorprendió con una mirada muy negativa sobre el papa Francisco, a quien le recriminó su actuación en la política interna. “No comparto cómo ha metido sus narices acá. Hace política y yo le pido que no interfiera”, dijo. Se puede adivinar por qué lo dice: alguna vez se fotografió con su némesis, Milagro Sala. “A ella la tengo presa porque la denuncié, no porque a mí se me ocurió. Y no derramé una gota de sangre, actué con la ley”, dijo el gobernador jujeño.

Que, sin embargo, también parece ver no sólo la paja en el ojo ajeno, sino también la viga en el propio: “Este gobierno vive en la estratósfera, son ineficaces, parecen radicales”.

Pero no sólo habló de política. Detalló sus caballitos de batalla para la campaña: sus proyectos para desarrollar el litio, la energía sustentable, el cannabis y también la educación. Son tópicos que conectan, a priori, con las inquietudes que suelen plantear los jóvenes. En la charla se habló de eso, pero también de la pobreza en las provincias del norte argentino y de la tolerancia -la falta de ella, en realidad- del colectivo trans.

En esta edición, la sexta de La entrevista informal, participaron Camila Navas, 26 años, profesora; Leandra Levine, 24 años, activista trans y trabajadora sexual independiente; Victoria Konovalov, 21 años, estudiante y creadora de contenido en redes sociales; Melina Pujol, 26 años, estudiante, modelo y actriz; Virginia Santeusanio, 22 años, estudiante; Santiago Hourcade, 24 años, licenciado y contador; Franco Casetta, 21 años, estudiante; Imanol Lostra Kolb, 21 años, estudiante; y Juan Ignacio Rodríguez, 23 años, periodista y en búsqueda de trabajo.

La entrevista informal

Los protagonistas. Santiago Hourcade, Melina Pujol, Juan Ignacio Rodríguez, Leandra Levine, el entrevistado Gerardo Morales, Imanol Lostra Kolb y Camila Navas. Luego Franco Casetta, Victoria Konovalov y Virginia Santeusanio

-Santiago Hourcade: Jujuy es una de las provincias más pobres de Argentina…

-No. Repasá los datos. No es la más pobre.

-Bueno. Quería consultarte por los familiares tuyos que trabajan en el Estado. ¿Se está aplicando cierto beneficio por ser familia de un político o están formados como para ocupar los puestos que actualmente ocupan?

-Claro que están formados. Mi hermano, que es secretario general de la Gobernación, empezó a militar conmigo en el 82. ¿Cómo lo voy a echar? Llegamos juntos. El otro más chico fue presidente de la Federación Universitaria en la década del 90. Son parte de todo un colectivo que llegó. Así que no tengo por qué echarlos. Podría haber sido gobernador él, eventualmente, o tal vez el otro, no lo sé. Mi hijo también está trabajando.

Cuando me agreden en 2009 la Tupac Amaru en el Consejo de Ciencias Económicas - que lo destruyen, porque no fue un abucheo, unos tomates que tiraron, sino que lo destrozaron- iniciamos una causa y no conseguía abogados en Jujuy porque Milagro Sala presionaba a los jueces y manejaba la mitad de la policía.

De hecho cuando me hice cargo tuve que sacar a más de 500 efectivos de la policía que estaban vinculados con lo peor de las mafias esas que circulaban. Y conseguí a uno de los chicos, militante de la juventud, que es el doctor Luciano Rivas, y a mi hijo, a Gastón.

Milagro Sala metía a 10.000 personas y rodeaba el juzgado federal y eran los dos únicos abogados que tenían lo que hay que tener para cruzar los 10.000 tipos para ir a poner en marcha esa causa. Así que eso, esa es una de las razones por las que me acompañan.

Ahora, yo resolví 32 años de déficit fiscal, gobierno con responsabilidad fiscal, las cuentas están en orden y no tiro manteca al techo. Y reitero: hace 40 años que hago política y sigo siendo ciudadano de clase media. Es más, vivo en la casa de mi mujer, de mi nueva mujer, con la que me casé hace cinco años. Así que creo que ese es el trayecto que hay que mirar de la política. Cómo se mantiene en términos de honestidad y cómo lucha contra la corrupción, efectivamente, que es lo que hice yo.

Estuve 14 años en el Senado y desde que llegó el kirchnerismo comprendí que se iba a dar un gran cambio cultural en la República Argentina, que iba a tener que ver con la violencia y con la corrupción y debo ser uno de los legisladores que más ha luchado contra eso. Así que bueno, eso es lo que avala lo que hago en la provincia y a nivel nacional.

Morales habló sobre la actualidad política, sus propuestas como precandidato a presidente y las problemáticas de los jóvenes

-Virginia: Gerardo, te quería consultar…

-Ah perdón, no es un detalle lo de la pobreza. Jujuy es una de las provincias que menos nivel de pobreza tiene en el NOA. Tenemos zonas deprimidas en la República Argentina. El Norte argentino y el Conurbano son las zonas más complicadas. Pero Jujuy en términos del concepto de “una provincia pobre” no lo es.

Tenemos un país tremendo, no hay ninguna provincia que sea inviable. De Jujuy se decía que era inviable y tuvimos que recuperar la paz y ordenar la economía y ordenar la vida cotidiana de las personas. Terminé con los cortes de ruta porque teníamos que probarnos los jujeños a nosotros mismos que no éramos inviables.

Vamos a exportar 4.000 millones de dólares en litio y vamos a crecer. Tenemos una capacidad de exportación ahora, de producción de litio, de 82.500 toneladas. Estamos vendiendo energía renovable, 315 megavatios, y vamos a ampliar a 200 más, de energía solar a la República Argentina, al sistema interconectado. Vamos a producir hidrógeno verde también. Producimos cannabis con fines medicinales.

Jujuy es una provincia con un gran potencial y por eso aclaré el concepto, para que quede en claro. Y así como Jujuy, Salta, Catamarca, cada provincia que veas tiene proyectos. Vivimos en un país que tiene dos países o dos situaciones. Un gobierno nacional quebrado y la mayoría de las provincias superavitarias. Con grandes proyectos y con un gran potencial. Por eso hay que tener cuidado con mirar nada más que acá.

-Te quería consultar si alguna vez viviste una situación de discriminación o exclusión por ser del interior, dentro de la política. O mismo por ser nieto de inmigrantes bolivianos.

-No por esa situación, por ser nieto de inmigrantes bolivianos no, nunca tuve. A pesar de que soy nieto de inmigrantes bolivianos, cuando vamos los argentinos a Bolivia nos tratan bastante mal, con el tema de la salud especialmente, que para mí es una cuenta pendiente. Sí, desde que llegó el Frente de Todos nos han discriminado como provincia. Me pararon todos los proyectos.

Yo tengo en Jujuy 800.000 habitantes y nos autorizaron 400 viviendas, para toda la provincia. Tuve que poner en marcha un programa de construcción de viviendas provincial, con esfuerzo propio. Logré equilibrio fiscal, por eso estoy construyendo 258 escuelas con recursos propios, que es con la renta de Cauchari (NdR: la planta de energía solar fotovoltaica, que está ubicada en el departamento jujeño de Susques). Que es un contrato que ganamos en la Renovar 1.0. La energía ya está vendida por 20 años a CAMMESA y vamos a facturar 1.200 millones de dólares y vamos a tener una utilidad de 500 millones de dólares.

Gerardo Morales reconoció que en el NOA hay mucha pobreza, pero aclaró que Jujuy no es una provincia pobre

-Disculpá, te hago un punto. ¿Pensás que el Estado nacional invisibiliza las necesidades que tiene el interior?

-Este gobierno en particular está en la estratosfera. No tienen rumbo. No he visto gobierno más ineficaz que éste, siendo gobernador, deambular por los Ministerios. Están seis meses para tomar decisiones... y mirá que son peronistas. A algunos les dije “che, ustedes parecen radicales”, porque nosotros los radicales somos de dar vueltas muchas veces y a veces somos poco ejecutivos. Y les decía “che, ustedes parecen radicales, déjense de joder, no resuelven nada; resuelvan las cosas”.

Pero sí, nos discriminaron. Me pararon la Ruta 34, por ejemplo. Me pararon todas las obras. Todo el plan de obras que tenemos, un plan de hace un año y medio. Hace ocho meses le dije al gobierno nacional “me paraste la 34, dejá que la termine, la pago yo; déjenmela a mí”.

La empresa había quebrado y no quisieron darme la ruta y sigue parada. Cuatro años tengo parada la ruta. Obviamente hace dos meses le metí unos carteles, gigantografías, que dicen “el gobierno nacional paralizó esta ruta porque discrimina a Jujuy porque quiere la libertad de Milagro Sala”. Entonces me llamaron del gobierno para preguntar quién colgó esos carteles y les dije “yo, porque esa es la verdad”. Porque la única vez que me llamó el presidente, las veces que me llamó el presidente, fue para pedirme la libertad de Milagro Sala. Lo que no voy a hacer.

-¿Y alguna vez, con respecto a Milagro Sala, recibiste amenazas por tu accionar?

-Sí claro, obvio.

-¿Te amenazaron de muerte?

-Sí, claro.

-¿Y pudiste hacer algo con eso?

-Están las denuncias y hay gente procesada por eso.

-¿Y te dio miedo?

-No, no le tengo miedo. Para nada. A los mafiosos estos no les tengo miedo.

-Melina: Estuve viendo que ahora en octubre van a lanzar el tren solar y quería saber cómo se les ocurrió, cómo lo planeaste.

-Estamos creciendo en materia turística a partir de que recuperamos la paz en Jujuy desde 2015. Jujuy era una provincia que venía con 15 años de cortes de ruta, violencia, corrupción. Milagro Sala está presa porque está presa la corrupción en Jujuy. Así que el primer desafío que tuvimos fue ordenar la provincia.

32 años de déficit fiscal y hoy tenemos superávit, estamos bastante bien, con las cuentas en orden. Pero recuperar ese clima de paz nos permitió crecer en materia turística especialmente, porque el clima de la gente es distinto, se vive otra energía.

Fui a Europa y a China. Estuve con Talgo, con Alstom, empresas europeas, para ver si es que nos podían fabricar un tren eléctrico, con baterías de litio. No se animaron las empresas europeas porque, como es trocha angosta, normalmente las europeas están trabajando con trocha ancha, entonces tenían que montar toda una nueva línea de producción. Vimos a CRRC que es una empresa grande china que fabrica trenes bala, trenes eléctricos, y nos están fabricando los trenes que nos entregarán ahora, en la primera quincena de junio.

En fotos. Morales aseguró que el Presidente sólo lo llamó para pedirle por la libertad de Milagro Sala.

-Franco: Mencionaste el litio y quería preguntarte sobre eso. Como joven me importa mucho el medioambiente pero también me importa desarrollar las exportaciones del país. ¿Cómo se puede desarrollar el litio de manera sustentable?

-El litio se desarrolla de manera sustentable. Es una de las producciones mineras que menos impacta en el ambiente. No usa los químicos que usa el oro, por ejemplo, la explotación del oro. El tema está en que hay un sistema de evaporación. Y los salares son acuíferos, entonces el impacto es la evaporación. Estamos hablando de evaporación de agua veintidós veces más salada que el agua de mar. Están ya habiendo sistemas de extracción directa, que es sin evaporación. Pero el litio no mata la Pacha, el litio salva la Pacha, porque el litio es uno de los minerales críticos, fundamentales, como el cobre, como el cobalto, el níquel, para acumular, para el storage, para la acumulación de las energías renovables.

-¿Y esas otras formas, las que conllevan por ejemplo la mega minería?

-No tiene nada que ver.

-No digo el litio, otros recursos.

-Tenemos polimetálicos también. Jujuy la verdad que es un supermercado de minerales. Tiene tierras raras, tenemos polimetálicos, pero el litio es uno de los productos centrales. El año que viene vamos a exportar 4.000 millones de dólares. Pero el litio es uno de los minerales más demandados: el costo de producción es 5.000 dólares y se está vendiendo la tonelada en 50.000 dólares. Exar y Sales de Jujuy han invertido 1.000 millones de dólares cada una y el año que viene nada más van a vender 2.000 millones de dólares. Es decir, en la primera venta van a recuperar la inversión, así que imaginate, son proyectos a 50 años o 60 años, y la rentabilidad que tienen.

Pero el objetivo es que estamos fabricando ahora carbonato de litio, que es un proceso industrial. Son fábricas de 600 personas cada una. En el proceso de expansión de inversión para la explotación se han ocupado 12.000 trabajadores, 6.000 directos y 6.000 indirectos en las dos fábricas. Y queremos fabricar cátodos, un material activo, que es la segunda etapa; luego celdas de litio; y luego ensamblás las celdas y hacés las baterías. Eso lo vamos a poder hacer cuando tengamos electromovilidad.

Para mi gusto, América Latina va muy lenta en lo que es el desarrollo del cambio en la matriz de energía y en la transición energética. Así que yo creo que tenemos que tener una ley que obligue a la industria automotriz a fabricar ya versiones de autos eléctricos. Teniendo litio y teniendo industria automotriz fuerte, estimamos que en los próximos 10 años el negocio de la electromovilidad en Latinoamérica va a ser de 35.000 millones de dólares.

Política, elecciones y más

-Juan Ignacio: quería consultarte, teniendo en cuenta las próximas elecciones, sacando de lado el resultado, ¿creés que la alianza entre la UCR y el PRO tiene fecha de vencimiento?

-No, no tiene fecha de vencimiento. Vamos a gobernar el país, juntos de nuevo. Sí en un Juntos por el Cambio diferente. Con un radicalismo más fuerte. Hoy el partido más fuerte de la coalición es el radicalismo. Más allá de que el PRO, que tiene un enclave acá en la Capital, es como que irradia más información a todo el país.

Así que reafirmamos Juntos por el Cambio con el PRO, con la Coalición Cívica, el peronismo. En mi opinión hay que ampliar la coalición a más sectores del peronismo racional. Gobernamos como Cambiemos entre 2015 y 2019. Creo que desde el punto de vista como coalición política lo hicimos bien en el sentido -hicimos cosas mal y bien como todo gobierno, quiero decir que nadie es perfecto- pero en términos del funcionamiento de la coalición nosotros, el radicalismo, si teníamos diferencias con Mauricio no le hacíamos un acto.

Un país presidencialista como el nuestro lo que necesita es un líder que tenga carácter, que comande un colectivo, un grupo humano. Nosotros no hicimos lo que hace el Frente de Todos, que se hacen actos, que viene Cristina, parece que baja de un plato volador y que no tiene nada que ver, que esto, que lo otro. Eso nosotros no lo hacemos.

Diría que el problema más grave de la economía en este momento -además de que han desequilibrado los números, porque lo único que tenían que hacer era mantener el equilibrio fiscal que dejamos y hundieron el barco- el problema económico y social más grave es político y está dentro del Frente de Todos, que es la crisis política que tienen como coalición. No solo reafirmamos nuestra participación en Juntos por el Cambio, sino que tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque gobernar es poner la cabeza todos los días en resolver los problemas.

Morales participó del acto que este viernes oficializó el ingreso de José Luis Espert a la coalición de Juntos por el Cambio (foto Maximiliano Luna)

-Imanol: Te quería consultar acerca de las nuevas caras de la política y si te molestaba que, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio aparezca Manes, o Milei hace también pocos años y tengan mucha cantidad de votos y vos hace mucho que estás y por ahí te superen, por ejemplo, en una elección nacional.

-No sé. Estoy midiendo más que Manes ahora y yo lo fui a buscar. Fui uno de los que fue a buscarlo.

-¿Y que Milei?

-No, Milei es un loco. Milei es un desquiciado. ¿Vos venderías tus órganos? ¿O si tuvieras hijos, autorizarías para que tus hijos vendan sus órganos si atraviesan una situación difícil? La verdad que son insostenibles las propuestas. Un país no puede no tener moneda. Nosotros, en la década del 90, lo que pusimos en marcha, lo que puso en marcha Menem con Cavallo fue la Convertibilidad, no la dolarización.

Washington no va a poner una maquinita para imprimir dólares para Milei, para la República Argentina. Nosotros tenemos que cuidar el valor de la moneda. Un desafío central de cada país que tiene que ver con su soberanía es hacer esfuerzos para devolverle valor a la moneda devaluada que tenemos. Pero no perderla. Es como perder la bandera.

Me parece que son consignas que no comparto para nada. No comparto la privatización de la educación pública. Esa persona no conoce el país. Estoy construyendo 258 escuelas nuevas en Jujuy, con la renta de Cauchari. Cuando llegué al gobierno recibí 700 escuelas. Yo empecé 100 e inauguré 50. Voy a empezar 100 más este año. Y después le va a tocar al gobernador que ya está electo (NdR: el radical Carlos Sadir fue electo para suceder a Gerardo Morales como gobernador de Jujuy). Ya licité 2.000 kilómetros de fibra óptica, para llegar con conectividad hasta la última escuela del último rincón de la provincia, porque tenemos que garantizarles el acceso a la información y al conocimiento a los chicos de cada rincón de la provincia. La educación pública iguala. Pero es más, la educación pública te hace libre. La educación te hace libre. Entonces no comparto la privatización ni de la salud pública ni de la educación.

Mi problema con Milei es que yo creo que es un desquiciado que va a poner peor al país que lo que lo ha puesto Alberto. Que no tiene un corte con que sea nuevo o viejo. Además es viejo, ha sido ñoqui del Senado, del Congreso por mucho tiempo. Entonces también hay mucha hipocresía en todo eso.

Creo que sí hay una expectativa, y yo entiendo que los chicos estén con bronca con la política, pero tampoco comparto el método de Milei de cabalgar sobre el peor sentimiento de un chico que se quiere ir del país, que no ve un rumbo. Nosotros somos un gran país y estamos predestinados a ser una potencia en el mundo, por eso hay que estabilizar la economía y hay que ponerla en marcha. Pero bueno, no comparto esa lógica que me parece que es muy mala porque construye de la peor manera.

Javier Milei y sus candidatos para las próximas elecciones (foto @DianaMondino)

-¿Pero en qué creés que han fallado para que hoy un político como Milei, a tres años más o menos de que inició en la carrera política, esté sacando tanta cantidad de votos, según las encuestas?

-Son procesos. Mucha gente, chicos especialmente, que tienen bronca con la política, que también tienen razón en tener bronca con la política, pero no hay otro camino en la democracia que la política. Yo hago política hace 40 años, desde que era jovencito igual que vos. Sigo siendo ciudadano de clase media, no me hice rico. Y luché contra todos los corruptos que andan dando vueltas, que circularon desde Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime, Cristina Kirchner.

La tengo presa a Milagro Sala no porque yo decidí meterla presa sino porque yo la denuncié e hice activar los mecanismos de la Justicia. No derramé una gota de sangre y actué con la ley y la Constitución. Una persona que le robó al pueblo. Cuando llegué al gobierno faltaban 2.000 viviendas que ya habían sido pagadas para la gente pobre. Entonces no hay peor delito que robarles a los pobres. Y después había 1.500 viviendas que estaban a medio construir, que tuve que hacerme autorizar por la Legislatura para volver a poner la plata para terminarlas y entregarlas a las pobres familias, porque ya habían sido pagadas.

Además hubo muerte en Jujuy. Mucha gente que anda dando vueltas que habla, no quiero decir malas palabras, lo que ha pasado en Jujuy es imperdonable. Entonces, hace 40 años que hago política. Y bueno, tiene que ver con situaciones. Que ese señor mida no quiere decir que la verdad esté ahí.

-Camila: Mi bisabuelo y mi abuela eran de Jujuy, específicamente de Maimará. Con orgullo digo que soy jujeña, amo mi tierra y festejo la Pacha con mucho orgullo ¿No creés que hay como una cierta soledad en relación a la presencia que tendría que haber, más allá de los lugares turísticos de Jujuy que son hermosos? ¿No crees que falta todavía llegar a esos lugares?

-Nosotros no tenemos gente durmiendo en la calle en Jujuy. En la Quebrada tenés una situación con el turismo, con la vitivinicultura. Ahí en Maimará hay un par de bodegas. Hay muy buenas expectativas de trabajo para la gente, especialmente con el tema del turismo. El año pasado invertí 5.000 millones de pesos en alimentos para 160.000 chicos en los comedores escolares. Fortalecí los comedores escolares. Ahora este año le voy a meter 10.000 millones. Y los abrí a los comedores escolares porque tenemos más de un 40% de la gente que no come, que no tiene para comer, bajo la línea de pobreza. Hay Estado presente.

Yo diría que hay pueblos un poco más complicados, que llegás con caminos de herradura, como Molulo, donde estoy haciendo un camino. O El Durazno, donde fui caminando como gobernador. Pero no hay una desatención.

-Victoria: Mi pregunta es más que nada personal, me gustaría conocerte a vos. ¿Qué lugar le das a tu salud mental? ¿Hacés terapia?

-No, no hago terapia. No me gusta ir a los psicólogos. Sí me recluyo bastante en la familia. Me fortalezco ahí. En mis hijos, en mi mujer. Tengo tres hijos de mi primer matrimonio que son grandes ya, 38, 35 y 32 años la mujer. Y tengo una hijita de 1 año y 9 meses. Así que ahí volví a recuperar proyecto de vida, volví a recuperar, así que es la que me da energía.

-¿Y te considerás una persona romántica?

-Soy medio aburrido, bastante. Te diría que soy bastante… Mi pasión es trabajar. Estoy todo el día, desde chico.

-¿Alguna anécdota linda de tu infancia o algo que te haga acordar a tu infancia?

-Muchas cosas. Con mi hermano, el que me acompaña ahora, que es secretario general, que está pegado conmigo desde chico. Empecé a militar en Franja en el 82 y ahí estaba, estudiamos juntos. Y siempre tenía problemas porque era bastante, en la escuela, en la primaria, los jodía a mis compañeros y siempre me tenía que agarrar a trompadas con mis compañeros por culpa de mi hermano. Así que desde chico es como que estuvo siempre bajo mi ala pero bueno. Él es contador, él también además de militar en la Franja se recibió de contador en la Universidad de Jujuy igual que yo.

Gerardo Morales, su esposa Tulia Snopek, la hiijta de ambos y el multipremiado cineasta James Cameron (foto Instagram)

-Leandra: Quería saber qué lugar tiene la religión en tu vida.

-Creo en Dios. Soy respetuoso de las creencias. No lo quiero mucho al Papa. Somos seres humanos. No soy tan devoto. No te olvides que fui militante de Franja, bastante anticlericales. Pero sí, soy respetuoso. Me llevo muy bien con el obispo. Con el obispo Pedro Olmedo también. El obispo Olmedo siempre decía “che, vos sos tremendo, a vos te gusta el lío, vivís metiéndote en quilombos siempre” (risas). Pero tengo una muy buena relación y creo en eso. Pero no soy tan devoto.

-¿Por qué no te gusta el Papa?

-Porque creo que tiene una misión y acá en el país se metió en otra. Se metió a hacer política.

-¿Y qué le dirías si lo ves?

-Que no interfiera en la política de la República Argentina. Que se dedique a hacer para lo que lo eligieron, que bastante tarea tiene. Ha hecho cosas bien, con una visión progresista de la Iglesia, que en mi opinión tiene que cambiar. En eso sí le doy la derecha. No comparto en cómo ha metido sus narices acá, pero después me parece que es la expresión del ala progresista de los cambios de la Iglesia a nivel global y en eso le doy la derecha ahí.

-El Papa es bastante inclusivo con temáticas más actuales. ¿Por qué pensás que la religión tiene que justificar tanta violencia y exclusión de las personas trans, específicamente de la población jujeña? Porque la población es hostil contra la comunidad. ¿Por qué pensás que tiene que justificar la religión esto?

-No, no comparto. Si tu reflexión va a que pudiera haber alguna situación de violencia institucional, te la niego terminantemente.

Una imagen antigua, pero igual incómoda. Milagro Sala, que está presa por varios condenas, y el papa Francisco.

-¿Se cumple el cupo laboral trans en la provincia?

-Estamos en eso. Es un cambio cultural. Tenemos el Consejo Provincial de la Mujer, tenemos un área de diversidad, un secretario de diversidad, trabajamos mucho con las personas trans y voté por la Ley de Matrimonio Igualitario. Obviamente hay un pensamiento retrógrado que hay que cambiar, pero no veo eso, más bien veo lo que vos decís como las consecuencias de todavía una impronta cultural que tenemos que cambiar, que va a llevar tiempo. Son procesos que llevan tiempo.

Por eso el Estado tiene que intervenir. El otro día me preguntaron en un canal si yo eliminaría el Ministerio de la Mujer. Yo no lo haría. Sí lo cambiaría. Acá han hecho planes, han metido guita para meter militantes K y ahí tenés que poner todos los recursos para políticas activas.

Creé cuatro juzgados de violencia de género. Fui el primer gobernador que creó juzgados de violencia de género específicos. Creé fiscalías especializadas en violencia de género. Formé a la policía, cambié el Instituto de Seguridad en Universidad Provincial y soy uno de los autores de la ley de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; y la protección de derechos de la mujer en el Senado. .

-¿Entonces como gobernador vas a seguir trabajando para que la sociedad sea más inclusiva de las personas trans?

-Obviamente. Obviamente.

-Virginia: Hace un rato mencionaste la industria del cannabis. Te quería preguntar si vos alguna vez fumaste y si pensás que en algún momento la sociedad va a llegar a un punto en el que se va a fumar en la calle como se fuma el cigarrillo hoy.

-No fumé nunca. Fumé cuando era chico cigarrillos comunes, hasta los 20 años y dejé de fumar gracias a Dios. Pero bueno, hace seis años que venimos trabajando en eso. Ni te cuento las marchas y cómo me trataban de narco. Pero estamos cumpliendo con la ley. Nos controla mensualmente la Gendarmería -tenemos 65 efectivos policiales- cada planta tiene una identificación, algunas un chip, las plantas madre. Y otras con un código QR.

-¿Y otras drogas pensás que podrían llegar al nivel de consumo medicinal o…?

Estamos ya produciendo aceite con CBD, y hemos cerrado un contrato con laboratorios europeos para venderles flor de THC, flor premium. Va a ser la primera exportación de flor de la República Argentina. Cerramos un contrato de 20 millones de dólares -invertí 18 millones de dólares así que vamos a recuperar con este primer contrato- y luego tengo un contrato de 5 millones de dólares para vender IFA, que es el ingrediente farmacéutico activo. Vamos a ampliar la producción: ahora estoy convocando a 40 empresas o empresarios que inviertan del sector privado y la idea es llegar a 600 hectáreas.

-Me pasa mucho como joven con los político que escucho lo que hacés y me parece buenísimo, ¿pero no creés que ahora la juventud se está fijando en eso o se está fijando en aspectos más de la economía y de que estamos cansados? ¿Cómo creés que con esas propuestas de lo que hiciste, que está buenísimo, podés llegar a los jóvenes?

-¿Qué es lo que te parece mal? Dame tu opinión.

Gerardo Morales apuntó contra el papa Francisco. "No comparto cómo ha metido sus narices acá", dijo.

-No, no me parece nada mal. Me parece que hiciste un montón de cosas buenísimas, pero siento que eso no atrae el voto joven.

-No sé si quiero atraer el voto joven por el objetivo de atraer el voto joven. Quiero hacer cosas, quiero resolver problemas y resolver problemas también de la juventud. El problema que hay que resolverle a la juventud es la educación y la oportunidad de trabajo. Hice un contrato con Digital House, 750 becas para el primer empleo digital. Y Digital House va a formar a los formadores de la provincia de Jujuy, porque ya el viejo esquema de la computación se terminó.

Mercado Libre necesita a los chicos que hacen esos cursos de siete meses, los contrata, empiezan con sueldos de 1.500, 2.000 dólares, y el que sabe inglés cobra 3.000 o 4.000 dólares de sueldo. Mercado Libre prefiere recibir a los chicos recibidos en Digital House que a los chicos recibidos como ingenieros en sistemas, que son el viejo esquema de ingeniería en computación. Por eso las universidades tienen que reformularse.

Mi objetivo es resolver temas concretos de la educación y darte herramientas para tu lucha. Estoy convencido que hay que cambiar el modelo educativo. En cuarto y quinto año ya los papás me piden oficios. Yo soy bachiller y me recibí de contador. El bachiller no sirve para nada y ese es el desafío. Más que buscar el voto tuyo prefiero ver cómo puedo mejorar las condiciones para que, primero, seas ciudadana libre. Si te educás sos una ciudadana libre. Mejorar el sistema educativo y generar modelos de inclusión para el trabajo. Tenemos un programa de empleo joven. Entonces es eso. Yo no sé si con el cannabis voy a atraer más votos o no, sí es un proyecto. Y que nos está generando, abriendo la cabeza, y por eso les pido a los chicos que se metan y se involucren más, con la cabeza puestas en desarrollos tecnológicos.

Vamos a producir fibras textiles. Ahora tenemos un par de proyectos en un concurso que hicimos que ganaron que les vamos a dar. Tenemos cino hectáreas, les vamos a dar un predio, les doy a dar créditos a startups, y luego que sigan ellos. Queremos producir bioplástico. Vamos a producir semillas, dos millones de semillas de cannabis ya el año que viene. Es una industria que va a crecer.

Las 600 hectáreas van a ocupar 2.400 trabajadores directores, la mayoría son jóvenes, trabajadores rurales, del campo. Ahora tengo 220 trabajadores y todo eso va a ser ya con inversión privada. Pero no sé, yo, viste, no estoy especulando en eso en términos de gestión.

-Victoria: Quería ir más a lo personal, para ir cerrando. Si te digo que mañana podés hacer una última cena ¿con qué personas la quisieras compartir y qué te gustaría comer también?

-¿Última cena?

-Sí, ponele la última cena de tu vida.

-Bueno, con la familia, obvio. Mi mujer, mis hijos, mis hermanos. Mi vieja que tiene 97 años.

-Si no fueses político qué serías en tu vida.

-Docente. Yo soy contador pero yo quería ser abogado, pero no había carrera de abogacía en Jujuy, así que lo único que había en la Universidad pública, además no tenía un mango, así que tenía que entrar en la universidad pública y me recibí de contador. Pero yo soy un abogado frustrado y a veces hago ejercicio ilegal de la profesión (risas). La verdad que me gustó mucho la docencia. Fui jefe de trabajos prácticos en macro, fui ayudante de segunda y después ayudante de primera en microeconomía. Pero me gustaba más la macro. Así que ahí tengo una profesión frustrada digamos.

-¿Y sos feliz en tu vida hoy?

-Soy feliz. Vivo la política intensamente. Amo la política. Es lo que me hace feliz. Y soy feliz con lo que tengo.

-Muchas gracias.

-Bueno, un gusto.

