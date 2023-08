“Oppenheimer”: Florence Pugh y la historia sobre cómo aceptó un rol de escaso tiempo en pantalla

El físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica. (Universal Pictures)

Florence Pugh es una actriz que ha ganado terreno en Hollywood desde que deslumbró en títulos como Midsommar y Mujercitas; incluso por esta última fue nominada a un Óscar. Este año, volvió a demostrar su talento en el papel de la comunista Jean Tatlock—y en un escaso tiempo en pantalla— para Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan basada en la historia real del padre de la bomba atómica. ¿Por qué aceptó un rol menor en este punto de su carrera?

Te puede interesar: Christopher Nolan y la ciencia del éxito: “Oppenheimer” superó los 700 millones de dólares

“No sabía realmente qué estaba pasando o qué se estaba haciendo, excepto que sabía que... Chris quería que supiera que no era un papel muy importante y que entiende si no quiero acercarme a él y yo estaba como: ‘No importa. Incluso si soy una barista en la cafetería del fondo de la sala. Hagámoslo’. Fue obvio y quedamos para tomar algo en Nueva York en la época en la que yo estaba rodando A Good Person”, contó en una entrevista con MTV.

Florence Pugh en su papel de Jean Tatlock en "Oppenheimer", una colaboración emocionante con el director Christopher Nolan. (Universal Pictures)

Pugh dejó claro que desde un principio no le importó el tiempo de aparición de Jean, pues solo estaba muy emocionada de trabajar con el director: “Fue uno de esos momentos extraños de tu carrera en los que dices: ‘He quedado con Christopher Nolan’. Y recuerdo que se disculpó por el tamaño del papel. Yo estaba como: ‘Por favor, no te disculpes’. Entonces, dijo que me enviaría el guion, y honestamente lo lees y [...] entiendo completamente lo del tamaño [del papel]”.

Te puede interesar: “Los Indestructibles 4″: el explosivo regreso de los veteranos mercenarios en nuevo tráiler

Así que lo primero que se le pasó por la mente al recibir el texto fue “no lo necesito... Sé que voy a hacerlo”. Para Nolan no fue difícil convencerla, y el resultado demostró una vez más que Florence Pugh es una estrella hecha para cualquier tipo de rol y que lo volverá suyo cada vez que aparezca en pantalla interpretándolo. Las escenas de Jean fueron muy comentadas tras el estreno del film en cines en América Latina, y su química con Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer en la ficción) fue esencial para generar ese efecto.

La química de Florence Pugh y Cillian Murphy fue esencial para el éxito del film. (Universal Pictures)

Nolan y su nueva obra maestra

Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, se centra en la vida del físico J. Robert Oppenheimer, quien lideró el desarrollo de la bomba atómica durante el controvertido Proyecto Manhattan. La obra es un triunfo para el drama histórico y el cine de autor, ya que ofrece una exploración profunda de un personaje clave en la historia de la ciencia y la tecnología.

Te puede interesar: “Hijos de perra”: todo lo que debes saber sobre la nueva película

En tan solo un mes, la película ha detonado en la taquilla, superando los 700 millones de dólares en ventas de boletos a nivel global. Superó con creces su presupuesto de 100 millones de dólares y se ha asegurado el cuarto puesto en la lista de la recaudación mundial de este año. Su éxito no solo se ha reflejado en Estados Unidos, sino también en grandes mercados internacionales como el Reino Unido, Alemania y Francia, sumando más de 121 millones de dólares.

"Oppenheimer" es la cuarta película más taquillera de 2023, con una recaudación siete veces mayor que su presupuesto. (Universal Pictures)

Lo nuevo de Nolan llegó a la cartelera en cines de América Latina el pasado 20 de julio.

Seguir leyendo: