“Only Murders in the Building”: cuándo se estrena la temporada 3 en Star+

El misterio y la comedia continúan en la temporada 3 de "Only Murders in the Building". (Star Plus)

Los vecinos del Upper West Side, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) ya tienen marcado en el calendario el día de su regreso a Star+. Only Murders in the Building, la aclamada serie nominada y ganadora del Emmy, anunció la fecha de estreno de su tercera temporada en la plataforma de streaming para Latinoamérica. Con estrellas de Hollywood mundialmente reconocidas en su elenco, este es uno de los estrenos más esperados por lo seguidores de esta serie de misterio y comedia.

Para esta nueva entrega, los actores Paul Rudd (Ant-Man and The Wasp: Quantumania) y Meryl Streep (El diablo viste a la moda) ya tienen confirmadas sus apariciones. La trama, tal como adelantó el episodio final de la segunda entrega, dará un importante salto de tiempo hacia el futuro y abarcará un nuevo asesinato que tendrá más que ocupados a sus hilarantes y ocurrentes protagonistas.

La serie de comedia y misterio cuenta con varias nominaciones a los premios Emmy 2023. (Star+)

Asimismo, por si la ganadora del Oscar y la estrella de Marvel no fuesen suficientes, otras estrellas de reconocidas series de televisión a nivel mundial también se unirán al elenco. Ashley Park (Emily en París) y Jesse Williams (Grey’s Anatomy) aparecerán en escenas junto al trío de investigadores interpretados por Martin, Short y Gómez mientras siguen desenredando los misterios detrás de otro curioso homicidio que escandalizara a la gente.

De momento, no ha vuelto a adelantar mayores detalles de los que se aprecian en el avance de la serie. Lo último fue la revelación de una imagen del rodaje, donde se ve a Selena Gómez vistiendo un traje de novia, fotografía que provocó conjeturas entre los seguidores. ¿Será que Mabel contraerá matrimonio en los nuevos capítulos? Cabe resaltar que al final de la segunda temporada, el personaje de Gómez no parecía tener ninguna relación amorosa, por lo que se podría esperar un nuevo romance para la investigadora.

Paul Rudd y Meryl Streep se unen al elenco de "Only Murders in the Building" en su nueva temporada. (Star+)

Cuándo se estrena “Only Murders in the Building”

La tercera temporada de Only Murders in the Building se estrenará en Latinoamérica (Star+) el mismo día que en EE.UU. (Hulu). De tal manera, los fanáticos ya pueden separar el próximo 8 de agosto de 2023 para disfrutar de la continuación de esta característica historia que mezcla de manera magistral el género de la comedia y el misterio.

El anuncio se dio mediante las redes sociales de la plataforma de streaming. “Vuelven ellos, vuelve el Arconia y vuelven los sospechosos”, colocó en un tuit la página oficial del servicio de video. “El cast de OMITB resuelve su mayor misterio hasta la fecha”, agrega el video promocional en el que Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) anuncian la tan ansiada fecha de estreno.

El estreno de la temporada tres se dará el mismo día en EE.UU que en Latinoamérica. (Star+)

Mientras tanto, puedes ver la primera y segunda temporada de Only Murders in the Building en Star+.

