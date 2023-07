“The Idol”: resurgen imágenes que demuestran el cambio en el rumbo creativo de la serie

La historia sigue a una cantante pop que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de Los Ángeles que es el líder de un culto secreto. (HBO Max)

En los últimos días, The Idol volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero no por la finalización de su única temporada. La serie de HBO Max captó la atención esta vez por el resurgimiento de unas fotografías filtradas en Twitter sobre la primera versión del proyecto que se rodó antes de que The Weeknd y Sam Levinson tomaran el control creativo. El reemplazo de Amy Seimetz con el creador de Euphoria provocó un rotundo cambio en su dirección y tuvieron que eliminarse un buen número de escenas.

El desarrollo de la ficción se remonta al año 2021 y, desde ese momento, Abel Tesfaye ya estaba involucrado como creador y productor ejecutivo. No obstante, Seimetz —conocida por The Girlfriend Experience y She Dies Tomorrow— era quien principalmente lideraba el programa protagonizado por Lily-Rose Depp. Después de haber filmado un 80% de toda la historia, la actriz y directora sorpresivamente abandonó la serie; la razón aún es desconocida y HBO solo admitió que hubo una exhaustiva revisión creativa.

Del enfoque femenino al controvertido relato estelarizado por Lily-Rose Depp. (Twitter/@ViralMaterialz)

De hecho, Tesfaye se mantuvo en el cargo de co-creador y reconoció en su momento que The Idol estaba tomando una “perspectiva femenina”, desviándose de su propuesta original. Al ingresar Levinson como director, se activó una reescritura total y reinicio de las filmaciones en base a la nueva trama. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la premisa inicial distaba de las decisiones creativas del cineasta, que dio un mayor espacio en pantalla al excesivo contenido sexual, los desnudos y el consumo de drogas.

Una posible inspiración en Britney Spears

Pasó de ser un título que englobaba la experiencia realista de una artista de pop a un relato controversial sobre una estrella del género que sufre la pérdida de su madre y planea relanzarse en la industria musical con una próxima gira y un innovador álbum. Todas las escenas del pasado de Jocelyn, el personaje de Lily-Rose Depp, fueron suprimidas y apenas quedan algunas fotografías del detrás de escenas que fueron compartidas por la joven actriz Arabella Grant en Instagram. Otras imágenes viralizadas parecen indicar que la serie habría estado inspirada en la carrera de Britney Spears por el estilo de Jocelyn.

¿Inspirada en Britney Spears? El posible vínculo entre "'The Idol'" y la carrera de la icónica cantante. (Instagram/@arabellagrant)

No queda ni un solo rezago del enfoque de Amy Seimetz en la sátira oscura que terminó de emitirse el pasado domingo tras su paso por el Festival de Cannes en mayo de este año. Fue en este importante evento para el cine que recibió sus primeras y destructivas críticas, y las opiniones tuvieron casi todas la misma conclusión: es una narrativa vacía que presenta un romance degradante con momentos que, incluso, rodean lo pornográfico.

A Jocelyn jamás se le ve tener una autonomía propia tanto en su esfera íntima como profesional. Su relación con Tedros (The Weeknd) es puramente sexual y evidencia el carácter misógino de este líder de un culto contemporáneo, quien se acerca a ella con intenciones sombrías. El personaje es sometido al abuso emocional y físico con el solo objetivo de crear música más sensual y que marque la diferencia de otros sonidos pop. La plataforma Max (su nombre actual en Estados Unidos) defendió el giro del rumbo como una consecuencia de su evolución creativa.

La salida sorpresiva de Amy Seimetz durante el desarrollo del proyecto cambió su dirección creativa. (Instagram/@arabellagrant)

Las escenas de la actriz infantil Arabella Grant fueron eliminadas tras integrarse Sam Levinson como co-creador de "The Idol". (Instagram/@arabellagrant)

Los cinco episodios de The Idol se pueden ver en el catálogo de HBO Max.

