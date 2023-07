“Misión imposible 7”: qué dice la crítica de la nueva película de la saga con Tom Cruise

Séptima entrega de la serie cinematográfica "Misión imposible" y la tercera película de la serie dirigida por Christopher McQuarrie. (Paramount Pictures)

Han pasado 27 años desde que Tom Cruise, el inigualable y reconocido actor de 61 años, encarnó por primera vez a Ethan Hunt en la icónica película de acción y espías Misión imposible (Mission: Impossible), dirigida por el galardonado Brian De Palma. Ahora, la saga continúa con su séptima entrega que se lanzará el próximo mes, cinco años después de la aclamada Misión imposible: Repercusión. Tras las primeras proyecciones, parece que Cruise y el director Christopher McQuarrie tienen otro éxito en sus manos.

Te puede interesar: “Misión imposible 7”: Tom Cruise en los impresionantes detrás de escena para la película

En esta ocasión, la historia se despliega en dos emocionantes largometrajes y la espera para la segunda entrega está programada hasta el verano del próximo año. Ahora, en Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1 (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One), Hunt y su audaz equipo del IMF se enfrentan a una amenaza de inteligencia artificial, una trama que suena más relevante que nunca en la época actual.

Hayley Atwell regresa junto a Tom Cruise en "Misión imposible 7". (Paramount Pictures)

Las primeras reacciones ya se han dado a conocer y están llenas de elogios para lo que apunta a ser otro éxito de taquilla para Cruise. La célebre estrella regresa como Ethan Hunt, con su coprotagonista Hayley Atwell (Agente Carter) y Pom Klementieff uniéndose a la franquicia, junto con Esai Morales (Ozark). La prensa especializada destaca unánimemente la reciente entrega que ha debutado con una puntuación perfecta del 100% de aprobación por parte de más de 50 críticos en Rotten Tomatoes.

¿“Misión imposible 7” es la mejor de toda la franquicia?

Joe Deckelmeier, especialista del sitio Screen Rant, llamó a esta entrega, “su nueva película favorita” de la franquicia y elogió la participación de Hayley Atwell: “¡Misión imposible 7 es fenomenal! Hayley Atwell se roba todas las escenas en las que se encuentra. Esta es ahora mi película favorita. Con la IA como villana, esto se siente como un cuento con moraleja. La acción tenía mi corazón elevado. Esa escena del tren es alucinante”.

La prensa especializada ha elogiado el trabajo del protagonista en esta nueva entrega. (Paramount Pictures)

Steven Weintraub, de Collider: “La película de dos horas y 30 minutos más rápida que he visto en mucho tiempo. Una de las mejores películas que he visto este año y Tom Cruise lo ha vuelto a hacer. Exige ser visto en la pantalla más grande. No puedo recomendar esta película lo suficiente”.

Te puede interesar: “Barbie” es prohibida en Vietnam: por qué se restringió la distribución de la película

Umberto González, de The Wrap: “Misión imposible 7 es fantástica con escenarios locos y un villano muy oportuno”.

Algunos especialistas han descrito esta nueva entrega como la mejor de toda la franquicia. (Paramount Pictures)

Germain Lussier, de Gizmondo: “Es fantástica. Dinámica. Personajes nuevos excelentes. Gran variedad de acción y una escena final que se ubica entre los dos y tres mejores de todos los tiempos para la franquicia. Se vuelve un poco denso a veces, pero su ritmo e intensidad cubren con creces eso.

Te puede interesar: La despedida de Indiana Jones en una aventura que está a la altura de su leyenda

Erik Davis, de Fandango: “La pasé de lo mejor viendo, una película de acción impecablemente hecha que no deja de entretener. Cada secuencia de acción es larga, loca e intensa. La historia es grande y extensa, pero me gusta cómo ambas se sienten completas. y te dejo muriendo por lo que viene después. Un villano malvado con un arco genial”.

"Mision Imposible 7" sufrió de algunos retrasos debido a la pandemia por Coronavirus. (Paramount Pictures)

Con Tom Cruise liderando Misión imposible 7 y las críticas positivas que ha recibido hasta ahora, es muy probable que se convierta en un éxito de taquilla. A pesar de enfrentarse a una fuerte competencia este verano, con los estrenos de Indiana Jones 5 dos semanas antes y Barbie y Oppenheimer llegando una semana más tarde a las salas de cine.

Aunque ninguna de las películas de Misión: Imposible ha alcanzado los 800 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, prácticamente todas han superado los ingresos de la entrega anterior. Misión imposible: repercusión (2018) es la que ha obtenido la mayor recaudación con casi 787 millones de dólares.

Este es uno de los deportes más peligrosos del mundo. Ve tras bambalinas con Tom Cruise volando a gran velocidad en "Misión Imposible 7". (Paramount Pictures)

Misión imposible: sentencia mortal - Parte 1 se estrena en cines de América Latina el próximo 13 de julio.

Seguir leyendo: