“Ted Lasso” temporada 3: el regreso de la serie más feliz del mundo

Jason Sudeikis interpreta a un entrenador de fútbol americano de poca trascendencia, quien es contratado para entrenar a un equipo de fútbol profesional en Inglaterra a pesar de no tener experiencia

Cuando en el año 2020 se estrenó Ted Lasso en Apple TV, su aparición fue bastante sobria y sin estridencias. Cómo el propio personaje protagonista de la historia, se fue ganando la confianza y el cariño de todos poco a poco, boca a boca, hasta convertirse en un verdadero fenómeno que hoy está por su tercera temporada. El éxito de público fue acompañado por el de crítica y a la hora de los premios la primera temporada rompió récords al tener veinte nominaciones a los premios Emmy. En total lleva ganados treinta y cuatro premios y un total de ciento veinte nominaciones.

Para los que recién conocen la serie hay que contar que esta comienza con una mujer recién divorciada, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) que en la separación se queda con el club de la Premier League AFC Richmond. Como era el bien más preciado de su marido, ella decide boicotearlo, aunque la institución ya viene en decadencia. Ella, y su ayudante Higgins (Jeremy Swift) conciben el plan de contratar al peor entrenador posible. Así es que eligen a Ted Lasso (Jason Sudeikis), un entrenador de fútbol americano de Kansas City. Ted tiene como único antecedente el haber sacado campeón a un equipo de fútbol americano de segunda división. Pero de fútbol, al que por supuesto llama soccer, no sabe nada. Su única asistencia es su amigo el entrenador Beard (Brendan Hunt), que al menos conoce las reglas del deporte. Al instante de llegar, todos estarán en su contra: los fans, los jugadores y el periodismo. El chiste de esta brillante comedia es que contra todo pronóstico, el optimista nato Ted Lasso, tal vez no sea la peor opción, incluso tal vez sea la mejor.

El personaje de Ted Lasso, interpretado siempre por Jason Sudeikis, ya había hecho breves apariciones en NBC Sports. Pero esta serie tiene vida propia y arranca desde cero. Sus episodios de treinta minutos le dan un gran ritmo y una perfecta economía narrativa. El timing de Ted Lasso está entre los mejores de las series contemporáneas. Su creador, guionista, productor y protagonista, Jason Sudeikis, es el autor absoluto y responsable del producto que vemos en la pantalla. Si bien a la comedia no le falta drama e incluso tiene mucha emoción, en ningún momento se olvida de ser una comedia. No sólo sabe como colocar humor dentro del drama, también es capaz de manejar diferentes estilos de comedia en una misma escena. Pasa de lo sencillo a lo sofisticado y tiene una velocidad para los diálogos que es digna de admiración.

A los personajes mencionados se suman otros que irán evolucionando en la segunda temporada, generando en parte los conflictos de la serie. Está el utilero Nathan Shelley (Nick Mohammed) quien sabe mucho de fútbol pero se mantiene en silencio con absoluta timidez. Keeley Jones (Juno Temple) una modelo que sale con la estrella del equipo y que busca abrirse paso en su carrera profesional. Cuando deje a una de las estrellas por enamorarse de otra armará una de las subtramas más sabrosas de la serie. Jamie Tartt (Phil Dunster), el novio inicial de Keeley, engreído y egoísta, no piensa nunca en el equipo, y Roy Kent (Brett Goldstein) es un jugador veterano que antagoniza con Tartt y es el líder natural del grupo. Keeley terminará enamorándose de él.

Ted Lasso fue la mejor comedia del 2020 y aún sigue estando en lo más alto. No tiene ni la oscuridad ni la perversión de otras comedias. No se nutre de personajes crueles y miserables, aun cuando nadie esté exento de tener conductas egoístas. Básicamente, como el propio Ted, es una historia que cree en las personas y las observa con más fe en el espíritu humano que desconfianza. Es bastante clásica narrativamente aunque en la temporada 2, por motivos contractuales, tuvo que agregar dos episodios, uno de los cuales, protagonizado por el asistente de Lasso, es un homenaje muy divertido a la película Después de hora de Martin Scorsese.

No hay una fórmula única para hacer buenas series, pero uno puede elegir que clase de historia contar y desde donde elige mirar el mundo. Ted Lasso explora lo mejor de las personas, confía en que es posible la redención y que los vínculos finalmente terminan salvándonos. Para poner drama crea conflictos, por supuesto, pero al final del camino podemos confiar en que no será ni cruel ni cínica. También prueba, de esta forma, que las comedias que viven de hacer humor destrozando a la gente no son la única forma de tener éxito y prestigio. Ted Lasso tiene tres temporadas que se pueden disfrutar y esperemos que tenga todavía más en el futuro.

Ted Lasso estrena capítulos nuevos todos los miércoles por Apple TV+.

