La oscura película belga que es furor en Netflix y no te puedes perder

Después de mudar a su familia a la casa de su infancia, la investigación de un hombre sobre un accidente en una fábrica local relacionado con su padre revela oscuros secretos familiares.

La sinopsis oficial de la película generó intriga en más de un espectador: “Matt, un influencer y padre del recién nacido Julius, descubre un oscuro secreto del pasado de su padre. Comienza una investigación en profundidad que abrirá una caja de secretos y revelará más dramas familiares de los previstos. Al mismo tiempo Liv, su esposa, está profundamente preocupada por la actitud de su marido y hará todo lo posible para ayudarle.” Sin lugar a dudas, una película que pondrá los pelos de punta a quien decida verla.

Steffen Geypens es el director de la película, con 9 en su haber y todas relacionadas al thriller o drama, se podría decir que es un experto en la materia. Mientras que en la actuación se puede encontrar a Sallie Harmsen (The wonder weeks), Ward Kerremans (Zilion) y Jennifer Heylen (H4Z4RD), todas estrellas del cine europeo belga que van a buscar aprovechar la ventana mundial que Netflix les ofrece para hacerse reconocidos por fuera del viejo continente.

Cuando se descubren los secretos la familia correrá peligro

Según Martin Cid en IMDb: “La película tiene muy buena fotografía, gran dirección y muy buenas escenas para un guion que no se arriesga mucho de los patrones establecidos en las películas de terror basadas en una casa en los suburbios”. El director fue bastante inteligente, debido a que la producción entregó un producto fácil de ver y masificable sin comprometer su visión artística que le da un nivel superior a las películas de thriller psicológico más básicas en la competencia.

Por parte de Netflix, la película de Steffen Geypens acumula 8.75 millones de horas visionadas esta semana lo que la coloca en el top 3 de películas con habla no inglesa más vistas de la semana detrás de Still time y la laureada Sin novedad en el frente. Esto es todo un logro por si mismo, debido a que normalmente esos lugares están ocupados por películas en español o realizadas por el mercado asiático debido a una mayor demanda en el idioma original, que una película belga se codee entre las más vistas de Netflix de seguro incrementará la demanda del resto de películas europeas no hispanas.

El misterio del padre de Matta dejó a más de una persona con los pelos de punta, puedes ver la película y tratar de descubrirlo junto a él en Netflix.

