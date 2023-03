“Power Rangers: Once & Always”: se revela primer vistazo a la villana y fecha de estreno

Echa un vistazo detrás de las cámaras de "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" 30th aniversario.

A unas semanas de que estrene Power Rangers: Once & Always, el especial por el 30 aniversario de Power Rangers, se ha dado a conocer un nuevo póster de la esperada producción. Con un estilo retro, que recuerda a los clásicos carteles de la serie de los 90, en la imagen también se revela quién y cómo lucirá la villana de la historia. El programa llegará a través de Netflix el próximo 19 de abril.

Como se puede apreciar en el cartel recién lanzado, la emperatriz Rita Repulsa, la villana original de la franquicia. A diferencia de la apariencia que tenía el personaje en la versión original, ahora la antagonista aparece que ha evolucionado y presenta una imagen robótica. El póster también muestra un nuevo vistazo a los trajes de los Rangers Azul, Negro, Rosa y Rojo.

"Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" estrena el 19 de abril de 2023. (Netflix)

Power Rangers: Once & Always llegará a Netflix dentro de aproximadamente un mes. Las primeras temporadas del programa seguían a cinco adolescentes que se unían para proteger a su ciudad Angel Grove de las amenazas alienígenas. Para lograr eso, se transformaban en guerreros multicolores que utilizaban armas especiales y robots gigantes para luchar contra sus enemigos.

El especial que celebra el 30 aniversario de la serie trae a los miembros del elenco original: David Yost como Billy (Blue Ranger), Walter Jones como Zack (Black Ranger), Karan Ashley como Aisha (Yellow Ranger), Catherine Sutherland como Kat (Pink Ranger) y Johnny Yong Bosch como Adam (Green Ranger), así como Richard Horvitz como Alpha 5 y Barbara Goodson como la villana clásica Rita Repulsa. No se sabe si el especial incluirá una referencia u homenaje a Jason David Frank, que murió en 2022.

El especia reunirá al elenco original de la serie. (Netflix)

La nueva producción fue escrita por Alwyn Dale y Becca Barnes, ambos con una larga experiencia en la franquicia: El dúo escribió todos los episodios de Power Rangers: Ninja Steel, Power Rangers: Beast Morphers y Power Rangers: Dino Fury, las tres temporadas y spin-offs más recientes de la serie original. Once & Always será un especial de dos partes, y Netflix aún no ha revelado la duración de la experiencia completa.

Mighthy Morphin’ Power Rangers se estrenó originalmente en 1993. La serie original mezclaba imágenes japonesas con escenas filmadas en los Estados Unidos, pero los niños apenas se dieron cuenta. La serie llegó a ser increíblemente exitosa y se emite hasta el día de hoy. Tres películas inspiradas en la serie fueron llevadas a la gran pantalla, la más reciente en 2017, protagonizada por Bryan Cranston, Elizabeth Banks y Bill Hader.

Se desconoce si el especial hará un homenaje a Jason David Frank, quien murió en 2022. (Saban)

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always estrena el 19 de abril, solo en Netflix.

