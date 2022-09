Ana de Armas, protagonista de “Rubia”, finalmente llega a Netflix como Marilyn Monroe

Blonde, la biopic de Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas

La vida de Marilyn Monroe es relatada en esta nueva biopic de la diva de Hollywood que se podrá ver en Netflix a partir del 28 de septiembre. La película se basa en la novela Blonde escrita por Joyce Carol Oates en el año 2000 y que toma el mismo nombre para esta versión ficcionada.

Rubia está protagonizada por la actriz nacida en Cuba pero criada en España Ana de Armas, conocida por sus papeles en Entre navajas y secretos, Sin tiempo para morir o la reciente El hombre gris entre otras películas. La interprete está logrando hacerse un lugar privilegiado en Hollywood que le dio la chance de interpretar a esta diva de Hollywood, un ícono dentro de la industria.

Brad Pitt es el productor de "Blonde" el film que protagoniza Ana De Armas (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

El film tiene una calificación para un público mayor de 17 años por el alto contenido de escenas íntimas en las que la mayoría forma parte la actriz. La publicación Variety publicó declaraciones que Armas le dio a IndieWire sobre su apreciación con respecto a este tema. “Hice cosas en esta película que nunca hubiera hecho por nadie más”, dijo Ana que fue criticada por muchos que consideraban que su acento español se notaba en su interpretación. “Lo hice por ella [Marilyn] y lo hice por Andrew”, resaltó la actriz.

En Blonde son muchas las escenas donde se la ve sin ropa, completamente desnuda y con respecto a eso De Armas pidió que no “se vuelvan virales” y así lo expresó: “Sé que se va a volver viral y es repugnante. Es molesto solo pensar en eso y realmente no puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No creo que me diera dudas; simplemente me dejó un mal sabor de boca pensar en el futuro de esos clips.”, reflexionó la actriz.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Ana de Armas como Marilyn Monroe en "Blonde". (Netflix via AP)

Brad Pitt, uno de los productores de esta película salió a respaldar a Ana de Armas luego de que fuera criticada por su acento. Mientras tanto el director de film, Andrew Dominik dio su opinión sobre la interpretación de la actriz que se preparó durante mucho tiempo para este papel: “En cierto modo, Ana no es consciente de lo buena que es”, afirmó también en una entrevista en IndieWire. “Ciertamente, cuando estábamos filmando la película, no creo que ella tuviera idea de lo extraordinaria que era en realidad”, resaltó el director.

Ya en 2020, Dominik había asegurado que De Armas era la actriz ideal para darle vida a Marilyn Monroe, y que estuvo casi diez años buscando a la mujer que pudiera darle vida a la diva. Ana de Armas no tuvo más que palabras de agradecimiento y demostró que podía apropiarse de este rol: “Sabía que podía hacerlo. Interpretar a Marilyn fue innovador, una cubana interpretando a Marilyn Monroe. Lo quería tanto. Ves esa famosa foto de ella y ella está sonriendo en ese momento, pero eso es solo una parte de lo que realmente estaba pasando en ese momento.”, analizó la actriz que con una sola audición pudo conquistar a los productores y al director para quedarse con el papel de Marilyn.

