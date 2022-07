De “Better Call Saul” a “Breaking Bad”: 4 momentos claves del capítulo de esta semana

Se despide una de las series más importantes de los últimos 10 años

Faltan solo cuatro capítulos para la despedida de Better Call Saul, el spin-off/precuela de Breaking Bad y este martes 19 de julio Netflix estrenó uno de sus episodios claves. Ya no es una novedad que la transición de una serie a otra se dará en esta temporada y tampoco que Bryan Cranston y Aaron Paul, Walter White y Jesse Pinkman respectivamente, aparecerán en lo que queda de la ficción, pero con “Fun and Games”, el estreno de esta semana, Bob Odenkirk y la serie empiezan a despedirse de su público.

Vince Gilligan, creador de ambas producciones, dejó algo bien en claro antes del debut de la sexta temporada: “Después de Better Call Saul, van a ver los hechos de Breaking Bad de una manera totalmente diferente”. Y ya lo está cumpliendo. A continuación vamos a repasar cuatro hechos claves del capítulo estreno. Pero antes una aclaración: deberías estar al día con la serie si quieres seguir leyendo.

Último aviso: lo que sigue contiene spoilers del último capítulo de la temporada 6B de Better Call Saul.

El momento (no) tan esperado: el adiós de Kim Wexler (Rhea Seehorn). Algunas de las preguntas claves de Better Call Saul desde la segunda o tercera temporada en adelante era qué pasó con Kim y por qué no está en Breaking Bad. Y cada temporada, mientras el amor entre Jimmy (Bob Odenkirk) y ella seguía creciendo, esta incógnita iba aumentando. Finalmente, con el episodio de esta semana, se concretó la despedida del personaje. Más de la mitad del episodio se trató de ellos dos, de su final, de su último beso y despedida, y las razones para llegar hasta ahí.

Kim y Jimmy venían de afrontar una relación que nadie aceptaba. Ella era una brillante abogada con un futuro prometedor y muy distante a la carrera de Jimmy, un abogado menor que elegía el camino corto, lleno de artimañas y trucos para evadir a la justicia y lograr sus objetivos. No era una pareja aceptada por nadie, pero finalmente lograron afianzarse. Ella empezó a entender las claves de la vida de Jimmy: nada es fácil para él, pero de alguna manera iba a conseguir todo lo que se propusiera, algo que la terminó conquistando pero también contaminando. Juntos pensaron y ejecutaron la peor de las bromas, una que, no directamente pero llevó a la muerte de Howard Hamlin (Patrick Fabian). Justificar ese hecho fue la estocada final a su historia de amor.

Kim terminó aceptando ante Jimmy que ella sabía que Lalo Salamanca (Tony Dalton) estaba vivo. Reconoció, con mucha culpa y angustia, que se podrían haber anticipado a los hechos y evitado la muerte de Howard. En palabras de Kim, ella “no quería suspender los planes porque se estaba divirtiendo” y antes agregó que si esos planes se suspendía se iban a terminar separando. Finalmente reconoció que esa diversión, nacida de la mente de ambos, no les hacía bien a ninguno de los dos. En el capítulo se ve cómo ella se aleja para terminar de hacer las valijas y queda Jimmy, lo último de él.

Ese punto final en la relación, lo único que quedaba del viejo Jimmy, se va con un zoom a la nuca del personaje, un corte a negro y un pequeño paneo a las sábanas de símil leopardo en la casa de Saul Goodman, ese que que conocimos en Breaking Bad. Así fue la despedida del personaje que a lo largo de seis temporadas y nueve capítulos protagonizó Better Call Saul. Ahora solo queda el abogado y su camino a la historia protagonizada por Walter White y Jesse Pinkman.

Pero no solo fue una despedida para Kim, también fue un breve, brevísimo pantallazo a la minúscula vida privada de Gustavo Fring (Giancarlo Esposito). Fin de la guerra interna entre Lalo, los Salamanca y el dueño de Pollos Hermanos. La reunión con Don Eladio (Steven Bauer) le dio más poder a Gustavo y le dejó el camino servido para que finalmente lo veamos avanzar en su laboratorio. Pero hubo algo más, algo de la humanidad de este personaje que hasta ahora desconocíamos.

Finalizado el conflicto, Gustavo se entregó a un breve recreo. Llegó a lo que parece ser un bar donde suele ir a descansar y pasar el rato. Se pidió una copa y buscó la mirada y complicidad de un mozo del lugar, alguien que lo registró de inmediato. Él es David (Reed Diamond), hace años que trabaja en ese bar y lo conoce a Gustavo. Sus gustos, los temas de conversación que los entretienen a ambos y la atracción se palpa, hay algo mutuo. Pero cuando podría dar un paso más, Fring decide guardarse una invitación y escapar de la velada. No hay tiempo para esto y el personaje lo dejó claro en pocos minutos. Hay un laboratorio que armar y drogas que producir. Un amor, una compañía, serían una complicación y no un beneficio. La transición a Breaking Bad está en acción para otro de los personajes.

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) es que falta. Pero antes desea una vida en paz y que sabe que no es posible. Desea disfrutar de los suyos, de su nuera y nieta y este descanso, aunque breve, le sirve para pensar su postura frente a Fring, los Salamanca y su rol en todo esto. La conversación con el padre de Nacho Varga (Michael Mando) era necesaria y ahí Mike vuelve a repensar su postura sin conocer lo que se viene. Acá los dichos de Vince Gilligan vuelven a tomar más peso, imposible ver a Mike, el laboratorio y todo lo que sucede en Breaking Bad en esta línea será visto y entendido de la misma manera. Tercer personaje listo para la siguiente y ya popular historia.

Y para finalizar, es momento de abordar el caso de James McGill y su muerte. No real y física, sino espiritual. Saul Goodman termina matando a Jimmy con ayuda del resto. El primero decide ponerse un nombre artístico, se cambia el Jimmy McGill en función de “limpiar” su imagen y crea a Saul Goodman. Luego, Gustavo y Mike hacen su parte junto a Lalo Salamanca, involucrándolo en casos directamente relacionados con el narcotráfico. Y la estocada final viene de parte de Kim, algo que no la convierte en responsable absoluta, pero sí en partícipe necesario de este asesinato. Sin embargo, fue Saul quien enterró a Jimmy cuando se dio cuenta que ya nada, hermano, carrera o pareja, lo ataban en su antigua vida. Ahora mejor que lo llamen Saul.

Con estas cuatro historias ya listas para entrar en Breaking Bad, todavía quedan cuatro episodios para el final definitivo de la serie. Y aunque quedan cuestiones por definir que no tienen que ver con si aparecen o no Cranston y Paul, todavía falta resolver la historia de Gene. Se espera que la serie protagonizada por Bob Odenkirk y creada por Vince Gilligan entregue episodios memorables como lo han hecho en los últimos años. Se despide para siempre a Better Call Saul, a disfrutar de los últimos capítulos porque se la va a extrañar.

