“Alba” y el fenómeno de las series españolas en Netflix

"Alba": la ficción, inspirada en la telenovela turca "¿Qué culpa tiene Fatmagül?" es un drama que cuenta la violación que sufre una joven en su pueblo natal. (Atresmedia)

Alba (Elena Rivera) es una joven que dejó su pueblo para ir a Madrid a estudiar. Allí se encontrará con Bruno (Eric Masip), un muchacho que conoce desde pequeña que viene del mismo lugar. Aunque parecían opuestos en sus gustos y formas de ver la vida, el amor enciende la mecha y comienzan una relación. Así es como deciden volver para las vacaciones al pueblo y contarles a familiares y amigos que han comenzado una relación de novios.

Pero este viaje se convierte en la peor de las pesadillas para ambos, más que nada para Alba, quien en la primera noche sale a bailar con una amiga y luego de ser drogada es violada por los amigos de Bruno. Ellos son Jacobo Entrerríos (Álvaro Rico), Rubén Entrerríos (Pol Hermoso) y Hugo Roi (Jason Fernández), hijos de las familias más poderosas del pueblo y que recibirán el sostén de sus padres para que esto no salga a la luz. La sorpresa de la trama se centra en el cuarto integrante del grupo que viola a Alba y va ser la clave para generar más intriga a lo largo de los 13 episodios que tiene la temporada. El problema es que la joven Alba no recuerda nada con claridad de lo que sucedió aquella noche porque fue previamente drogada: alguien le colocó una sustancia en su bebida cuando la perdió de vista y esto provoca que no pueda identificar con claridad lo que le hicieron.

La joven Alba es violada por un grupo de hombres luego de que le colocan una droga en su trago. (Atresmedia)

Esta ficción presenta en primer plano un tema que preocupa mucho a la sociedad española como es la violación y de la mano de este crimen, el abuso, la violencia y la falta de intimidad. El caso real conocido y enunciado como el “Caso de la Manada”, que remite al año 2016 durante los festejos de San Fermín, dejó las heridas abiertas en todo el país. Allí, un grupo de cuatro amigos violadores abusaron de una joven de 18 años en Pamplona. Las repercusiones de este caso atravesaron fronteras e invadieron horas de televisión y noticias, hasta el punto de ser conocido en todo el mundo.

Alba enfrenta a sus violadores mientras se apoya en su novio, Bruno. (Atresmedia)

Y muchas veces las series o cualquier producto cultural, son consecuencia de las problemáticas que vivimos o intentan ser un reflejo de ella. Lamentablemente, las agresiones sexuales aumentan día a día y resulta un recurso importante contar con los relatos ficcionados para que nos demos cuenta de la gravedad y de la importancia de denunciar y hablar con los jóvenes y víctimas de estos casos.

Alba entonces recorre la pesadilla de esta joven que verá su vida truncada y frenada como consecuencia de esta agresión. Tomó como punto de partida la telenovela turca ¿Qué culpa tiene Fatmagül? (Fatmagül’ün Suçu Ne?) y fue emitida a través de Atresmedia Televsion (no es una producción de Netflix). El guion estuvo a cargo de un grupo compuesto por Melek Gençoglu, Carlos Martín, Ignasi Rubio, Vedat Türkali, Ece Yörenç, Irma Correa, Javier Holgado, Susana López Rubio y Carlos Vila.

Elena Rivera interpreta a Alba en la serie que tomó como punto de partida una novela turca. (Atresmedia)

El estreno de Alba en la televisión fue un éxito total cuando llegó a la pantalla en marzo pasado. Es por eso que Netflix tomó esta ficción y la sumó a su oferta de títulos. El resto del elenco lo componen Miquel Fernández, Bea Segura, Antonio Gil, Franky Martín, Jorge Silvestre, Caterina Mengs, Adriana Ozores, Luis Iglesia, Alistair McKenzie, Jordi Ballester, Candela Cruz y Susan Angelo.

Las ficciones españolas han descubierto en Netflix un nicho superprometedor. Han sido un trampolín para muchos actores y actrices que viene trabajando en la industria hace muchos años. Así hemos conocido en este continente a actores de la talla de José Coronado (Vivir sin permiso, Entrevías), Álvaro Morte (La casa de papel), Itziar Ituño (Intimidad) o Miguel Ángel Silvestre (Velvet), por solo mencionar algunos.

