“Top Gun: Maverick” suma un nuevo récord impensado

La nueva película de Tom Cruise se estrenó hace unas semanas. (Paramount)

La secuela de Top Gun no deja de cosechar buenas noticias. Lejos de ser una película más en la carrera de Tom Cruise, Top Gun: Maverick se convirtió en la película más taquillera y popular de la carrera del actor que lo vuelve a consagrar a sus 60 años. Hasta el momento de este éxito, el film más taquillero de la carrera de Cruise había sido War of the Worlds (recaudó 234 millones en el año 2005).

Esta continuación les dio a los espectadores la posibilidad de conocer más acerca de Maverick (el personaje de Cruise) luego de aquel cierre en la primera entrega. Las salas de cine explotaron de público que disfrutó cada segundo de esta nueva película. Y también sucedió un fenómeno interesante: se sumaron generaciones más jóvenes que no habían vivido el fenómeno de Top Gun en plena década de los 80 y se encontraron con un gran film a 36 años después del estreno del original.

"Top Gun: Maverick": un fenómeno que no para de crecer. (Paramount)

Pero por si esto fuera poco, ahora Top Gun: Maverick logró alcanzar un nuevo récord: se convirtió en la película de Paramount más taquillera de todos los tiempos, según información publicada en el sitio Collider. Top Gun: Maverick alcanzó la cifra de 601,9 millones de dólares solamente en su país de origen, Estados Unidos, y superó así a la popular Titanic, que hasta el momento lideraba la lista con 600,7 millones de dólares. Así, el film de 1997 dirigido por James Cameron se quedó en el segundo lugar. En la taquilla mundial, Top Gun: Maverick superó la extraordinaria cifra de más de mil millones de dólares.

“Es una película fenomenal, y nos sentimos profundamente orgullosos de celebrar este tremendo logro junto a Tom Cruise, nuestros cineastas y elenco, nuestros equipos de marketing y distribución, y, por supuesto, todos los nuevos y originales fans de Top Gun, sin los cuales esto no habría sido posible”, afirmó orgulloso el Presidente y CEO de Paramount Pictures, Brian Robbins.

"Titanic", de 1997, fue superada por "Top Gun: Maverick". (Paramount)

El film logró tocar las fibras más íntimas de aquellos contemporáneos a la historia de Top Gun y supo sacarle provecho a la nostalgia, un recurso que se impuso en las tramas de las series y películas de los últimos años. “ Vi la primera película cuando era un niño, con 12 años, y me impresionó mucho el estilo de Tony Scott, pero también sabía que tenía que hacerlo mío. Que tenía que llevar la historia hacia el futuro y no mirar hacia atrás” , afirmó el director de la película, Joseph Kosinski, en una entrevista otorgada a la agencia de noticias española, Efe.

Pero también logró aggionarse con nuevas escenas de acción que contaron con una tecnología de última generación. También fue uno de los estrenos más esperados luego del año de pandemia nefasto que cerró las salas de cines y provocó que el estreno se demorara más de un año.

