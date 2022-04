“La burbuja”, una comedia sobre la locura de un rodaje en tiempos de pandemia

"La burbuja" es una sátira de la industria del cine durante la pandemia, en particular de las franquicias taquilleras que no saben cuándo parar. (Netflix)

Hubo varios intentos de retratar la pandemia en las películas. Algunos mejores, otros desconocidos, muchos solo excusas para filmar con pocos recursos y no morir de aburrimiento. Pero La burbuja (The Bubble) tal vez sea la primera comedia de alto presupuesto y estrellas famosas en acercarse de manera crítica a la locura que se vivió debido a la pandemia. No solo eso: al mismo tiempo realiza una sátira sobre el mundo del cine, en particular de las franquicias taquilleras que no saben cuándo parar.

En este caso, Cliff Beasts es la serie de películas inventadas para La burbuja. Una exitosa saga de la cual se va a filmar una sexta parte, motivo por el cual el elenco se vuelve a reunir en una mansión en la campiña inglesa para poder filmar dentro de una burbuja en plena pandemia.

Entre la locura de los efectos sociales del coronavirus y las personalidades de los actores, el rodaje se va complicando cada vez más. El director, que supo ser antes un realizador independiente, sufre las presiones del productor y de los ejecutivos del estudio, mientras todo la filmación se desarrolla con pantallas verdes de fondo, en un ácido apunte crítico sobre cómo se hace el cine actual.

El cineasta, guionista y productor es Judd Apatow, casi un prócer de la comedia norteamericana de las últimas décadas: dirigió películas como Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, Funny People, The King of Staten Island y produjo Happy Gilmore, The Cable Guy, La mejor de mis bodas, Anchorman, Damas en guerra entre muchas otras. No hay comediante contemporáneo de primer nivel que no haya participado de una película producida, dirigida o escrita por Apatow.

Es la fama del director lo que le ha permitido reunir a un elenco tan importante y —sin anticipar nombres— conseguir varios cameos sorprendentes de personalidades de gran fama. Karen Gillan, Iris Apatow, Pedro Pascal, Leslie Mann, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key y Kate McKinnon son algunas de las figuras principales. Actores vencidos, adictos a las drogas, con problemas matrimoniales o secretos inconfesables. Historias conocidas, vistas en muchas sátiras, aunque aquí Apatow logra momentos de una ferocidad poco habitual. Igual hay que recordar que a la gente de cine le gusta burlarse de ellos mismos. Cada uno tiene su momento, pero es Pascal, en su rol de actor delirante, quien consigue algo más allá de la burla.

La película recuerda demasiado a Una guerra de película (Tropic Thunder, 2008) dirigida por Ben Stiller, con Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black y Tom Cruise. En la comparación queda claro que no está en ese nivel.

Apatow mira con algo de desconfianza el mundo del cine filmado con tanta pantalla verde de fondo y aun más el de los directores que se llaman independientes y abandonan todos sus principios para realizar cualquier cosa. Pero inesperadamente donde consigue sus mejores resultados es cuando exhibe la locura de los tiempos de la pandemia, cuando repasa varias de las situaciones ridículas y de abuso autoritario que sufrieron las personas. Ese delirio es lo que equilibra La burbuja, que no es tan original en los otros aspectos y que se pierde en chistes muy malos antes de conseguir decir lo que desea.

Comparada con el resto de la filmografía de Judd Apatow, esta película disponible en Netflix es un retroceso, aun con sus varios buenos momentos. Pero cuando muchos hayan olvidado lo que la humanidad vivió en los últimos dos años, La burbuja tal vez nos recuerde algunas cosas que acá son graciosas pero no lo fueron en la realidad.

