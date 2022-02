“La crónica francesa”: llega a Star+ esta “carta de amor a los periodistas”

“La crónica francesa” se estrenó el año pasado en las salas de cine y ahora lega a Star Plus.

Desde este miércoles los fanáticos de Wes Anderson podrán ver en el streaming su última creación: La crónica francesa (The French Dispatch). La película ya puede verse en Star+ y cuenta con un elenco de estrellas: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray y Owen Wilson.

La historia está dedicada al periodismo, y a esa época dorada en la que la pasión, la calidad y la investigación eran las protagonistas a la hora de escribir e informar. Justamente, el mismo Anderson ha asegurado en diferentes conversaciones que la película está inspirada en el trabajo de medios de comunicación como el The New Yorker y The Paris Review.

"La crónica francesa", de Wes Anderson, está inspirada en el periodismo. (IAN LANGSDON/EFE/EPA)

La crónica francesa más allá del nombre del film, es el nombre de la revista que es protagonista de este relato. Se trata de un medio que publica reportajes sobre política, artes, gastronomía, sociedad y temas varios. Sin embargo, tiene un giro radical cuando Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), su editor, muere repentinamente de un ataque al corazón.

De acuerdo con su testamento, la revista debe acabarse y tener un último número de despedida. En entonces cuando la película se divide en diversas historias... historias que precisamente serán parte de la última edición. A partir de ese momento se muestra a los periodistas buscando las historias y a sus protagonistas, rematando con su llegada al medio para escribirlas y editarlas.

Bill Murray en "La crónica francesa". (SEARCHLIGHT PICTURES/Europa Press)

“Imitado por varios cineastas y un número insólito de publicidades, Wes Anderson ya tiene un estilo tan reconocible que hasta se han hecho parodias de su cine en Internet y televisión. Ahora con La crónica francesa, el director realiza un homenaje a la prestigiosa revista The New Yorker y confirma todas sus obsesiones personales, así como su habitual tono de comedia melancólica, el mismo de prácticamente todos sus filmes, incluso los dos de animación cuadro a cuadro que hizo”, aseguró Santiago García en una crítica sobre la película para Infobae.

¿Quién es Wes Anderson?

El director de cine estadounidense nació un 1 de mayo del año 1969. Bottle Rocket (1996) es su primer largometraje, el cual escribió junto a Owen Wilson. En su lista lleva más de nueve largometrajes, entre los cuales se destacan Los excéntricos Tenenbaums (The Royal Tenenbaums, 2001) y El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel, 2014).

El director Wes Anderson lleva más de 20 años trabajando en el cine. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo)

