10 datos que tienes que conocer antes de ver “Matrix Resurrecciones” en HBO Max

Han pasado 18 años desde el final de la trilogía de Matrix, 23 años desde el estreno de la primera película de la saga, que redefinió el cine de acción y ciencia ficción del siglo XXI. Y la cineasta Lana Wachowski regresó, sin su hermana Lilly, con una continuación, Matrix Resurrecciones, que se estrenó con gran éxito de taquilla (USD 427,3 millones) y desde el viernes 28 de enero está disponible en HBO Max.

También Keanu Reeves volvió como Neo al distópico escenario de una realidad simulada; con él Carrie-Anne Moss reeditó a Trinity. En cambio, los papeles de Laurence Fishburne y Hugo Weaving tuvieron nuevos intérpretes: Yahya Abdul-Mateen II (Acquaman, The Trial of the Chicago Seven) es Morfeo, el legendario guerrero que conduce el combate contra las máquinas, y Jonathan Groff (Glee) es el agente Smith.

La nueva película reúne a las estrellas Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles icónicos que los hicieron famosos, Neo y Trinity. (Foto cortesía)

The Matrix (1999) ganó cuatro premios Oscar: a la Mejor Edición, al Mejor Sonido, a los Mejores Efectos Sonoros y a los Mejores Efectos Especiales Visuales; entre estos se destacó la técnica del tiempo bala (bullet time), que permite ralentizar las acciones veloces mientras la cámara se desplaza y muestra nuevas perspectivas. El bullet time, una marca de las Wachowski, se usó en el resto de la trilogía original, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Pero además de su impacto cinematográfico, la saga tiene un fondo filosófico que explora temas centrales como la fe y el progreso.

En estas dos décadas mucho ha cambiado en el mundo que se vuelve a enamorar de la historia de Matrix, pero algunas cosas curiosamente se han acercado a la idea central: la humanidad, que en la saga había logrado la inteligencia artificial a mediados del siglo XXI, ha avanzado seriamente en esas investigaciones; el Metaverso que promete Mark Zuckerberg evoca la tranquilizadora vida inexistente que elige la mayoría de las personas.

Lana Wachowski (con Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves en el estreno de "Matrix Resurrecciones") rodó esta vez sin su hermana Lilly. (REUTERS/Fred Greaves)

Matrix Resurrecciones parece comentar ese tiempo transcurrido: el avance tecnológico ha mejorado la versión de la Matrix y la gente deambula por su realidad simulada con los ojos fijos en las pantallas de sus dispositivos móviles.

Estos 10 datos sobre la historia te ayudarán a disfrutar al máximo de la cuarta película:

1) El origen

En la primera película una desconocida, que será Trinity, llevó a Neo a un espacio clandestino, donde el experto en informática descubrirá una verdad angustiante: lo que cree que es su vida en realidad es una creación sofisticada, y falsa de punta a cabo, de la inteligencia cibernética.

"The Matrix", estrenada en 1999, ganó cuatro premios Oscar. (Foto cortesía)

La Matrix es una simulación de realidad virtual, que alberga la conciencia de la mayoría de la población humana. Es la tercera versión que desarrolló el Arquitecto.

Neo se une a Morfeo, un líder en el combate contra la ilusión que esclaviza a la humanidad. Así se inicia su lucha por escapar de Matrix, y por su vida.

2) Pastilla roja o pastilla azul

En esta versión de la Matrix, lograda por un programa llamado el Oráculo, los humanos pueden elegir entre dos opciones: aceptar la simulación o rechazarla. Cada una está representada por una pastilla: azul y roja, respectivamente.

"Tú eliges": el 99% de los humanos ha elegido la realidad simulada que abre la pastilla azul. (Foto cortesía)

El 99% de la población ha elegido la ilusión. La realidad que no ven está en manos de las máquinas, que mantienen los cuerpos humanos en unas cápsulas, para utilizar su energía. La mayoría se ubica en la ciudad donde la interfaz principal, Deus Ex Machina, dirige el nuevo orden.

3) Sion

El 1% restante de la población vive en la última ciudad del mundo real, Sion, en las profundidades de la Tierra. Son los que han elegido la píldora roja y resisten a los centinelas, que quieren destruir el último enclave humano. Hace 100 años que intentan recuperar su mundo de manos de las máquinas. Algunos creen en la llegada de un mesías, el Elegido, y Morfeo es uno de ellos. Regresa, con Trinity y Neo, a la Matrix, para enfrentar a las fuerzas maquinales de explotación.

Lawrence Fishburne interpretó a Morfeo en la trilogía original. (Foto cortesía)

4) La muerte de Neo

En Matrix Revoluciones el trío intenta defender el enclave humano, pero ni Zion ni el concepto del Elegido son lo que parecen. Thomas Anderson, como se llamaba Neo cuando era un programador, es la sexta versión del Elegido, pero se distingue de sus predecesores por su capacidad para establecer lazos humanos, como su amistad con Morfeo o el amor que comparte con Trinity. Su regreso a la Fuente tiene por fin estabilizar la Matrix para luego elegir un puñado de personas y revivir Sion.

Lo que descubre lo lleva a hacer un pacto con Deus Ex Machina para derrotar al agente Smith, y eso lo conduce a una muerte sacrificial en la Fuente.

Neo se sacrificó por la humanidad en "Matrix Revoluciones". (Foto cortesía)

5) El regreso de Neo

En una alegoría cristiana, Neo ha dado su vida por la humanidad pero se alza entre los muertos: en Matrix Resurrecciones se lo ve vivir una vida normal —excepto por lo que ve cuando mira al espejo—, nuevamente como Thomas Anderson, luego de la tregua entre máquinas y humanos.

Poco a poco, Neo recuerda quién fue alguna vez; las extrañas visiones y los ataques de pánico hacen que vuelva a encontrarse frente a la opción de pastillas: la azul o la roja.

En "Matrix Resurrecciones", Neo regresa como Thomas Anderson y poco a poco recuerda quién era. (Foto cortesía)

6) La nueva Matrix

Varias pistas en la cuarta película —y la declaración final del Oráculo en la tercera, sobre el mantenimiento de la Matrix por “tanto tiempo como se pueda”— sugieren que en Matrix Resurrecciones es una nueva versión, tecnológicamente más avanzada.

7) Los nuevos personajes

Además de Abdul-Mateen II y Groff, la cuarta entrega trae otras caras nuevas: Jada Pinkett Smith como Niobe, Lambert Wilson como Merovingio, Daniel Bernhardt como el agente Johnson, Pryanka Chopra como Sati, Eréndira Ibarra como Lexy, Jessica Henwick como Bugs y Neil Patrick Harris como el terapeuta.

Yahya Abdul-Mateen II ("Acquaman", "The Trial of the Chicago Seven") es Morfeo en lugar de Fishburne. (Foto cortesía)

8) El amor olvidado

Luego de sacrificarse para salvar la humanidad y quedar libre de la inteligencia artificial, Neo vuelve a encontrar a Trinity en Matrix Resurrecciones. Pero, como les gustaría a muchas personas en la vida real, vuelven a pasar por el proceso de enamorarse, como si vivieran a experimentar el amor. Eso los hará recordar lo que habían vivido juntos.

9) Morfeo murió en un videojuego

La franquicia Matrix ha generado videojuegos, cortos animados y cómics. En uno de estos derivados, The Matrix Online, un videojuego de 2005, que se considera canónico, el personaje de Morfeo muere. Sin embargo, ahora regresa también, aunque en una realidad completamente diferente a la del personaje que interpretaba Fishburne.

Hugo Weaving ya no es el agente Smith: lo reemplazó Jonathan Groff ("Glee"). (Foto cortesía)

10) La prehistoria en The Animatrix

Otro de los derivados de la franquicia fue una serie de nueve cortos animados, The Animatrix, producida por las Wachowski y dirigida por célebres creadores de animación, con una gran variedad gráfica. Algunos son secuelas; otros, precuelas. Entre estas, “The Second Renaissance” (El segundo renacimiento), partes I y II, dirigida por Mahiro Maeda, cuenta el conflicto que dio origen a The Matrix.

Los humanos utilizaban la inteligencia artificial (IA) para tareas menores hasta que, a mediados del siglo XXI, la unidad B1-66ER se resistió y mató a sus propietarios. Comenzó entonces un debate sobre los derechos de las máquinas, que dividió a la humanidad y terminó con la segregación de la IA. Libres de los humanos, los sistemas comenzaron a crear sus propias vidas y fundaron 01, una ciudad-estado, que fue rechazada por las Naciones Unidas.

La franquicia Matrix ha generado videojuegos, cortos animados y cómics. (Foto cortesía)

El crecimiento de 01 llevó a la guerra nuclear, que oscureció el planeta y mató a millones. Las máquinas encerraron a los sobrevivientes en cápsulas para alimentarse de su energía.

