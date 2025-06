“La marcha más grande”: mañana se movilizan jubilados, trabajadores del Garrahan y el colectivo Ni Una Menos

La marcha de jubilados de los miércoles estará acompañada por una "multisectorial" que llevará sus reclamos al Congreso (RS Fotos)

“La marcha más grande” es uno de los lemas de la protesta semanal que, cada miércoles, protagonizan los jubilados frente al Congreso de la Nación. La convocatoria de mañana se anticipa multitudinaria y reunirá un arco multisectorial que se manifiesta contra las políticas implementadas por la administración de Javier Milei. Entre los reclamos figuran el conflicto en el Hospital Garrahan, la emergencia en discapacidad, los 10 años del colectivo Ni Una Menos, el tratamiento de la Moratoria Previsional, el incremento de las jubilaciones y el bono suplementario. “Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos” es la consigna principal, a la que adhieren la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, el Colectivo Fin de un Mundo, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda, Libres del Sur y otros sectores sociales y gremiales, como ATE, Curas Opción por los Pobres y Nuestra Patria.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Patricia Bullrich, se informó que las fuerzas federales desplegarán un importante número de efectivos y unidades especiales con el objetivo de “evitar incidentes” y hacer cumplir el “protocolo antipiquetes” en cada concentración. Asimismo, se prevé vallar los alrededores del Palacio Legislativo.

El mapa de la movilización

Las columnas ya definieron sus puntos de encuentro, aunque se espera que muchos participantes arriben por transporte público y se agrupen desde las 15 en la Plaza Congreso. Los agentes de seguridad tienen instrucciones de procurar que la mayor parte de los manifestantes, entre quienes estarán integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), se concentre en la Plaza Congreso. De cumplirse las previsiones de los organizadores, la capacidad del lugar resultará insuficiente.

Ante esa posibilidad, las columnas se ubicarán sobre calles y avenidas aledañas como Hipólito Yrigoyen, desde la esquina de avenida Entre Ríos; avenida Rivadavia, a partir de Callao y otras arterias cercanas. La Policía Federal Argentina (PFA) custodiará el Congreso, donde está prevista actividad parlamentaria, y se delimitará una especie de “corralito” desde la avenida Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia. A lo largo de episodios similares, se registraron situaciones de violencia y represión policial. En una de ellas, el fotoperiodista Pablo Grillo resultó gravemente herido. Grillo recibió el alta el martes 3 de junio tras luchar por su vida durante casi tres meses, a raíz de un impacto en la cabeza provocado por el disparo de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el cabo Héctor Guerrero, de Gendarmería Nacional, el 12 de marzo, durante una movilización de jubilados. La protesta de mañana tendrá varias particularidades.

Trabajadores del Hospital Garrahan participarán de la marcha de los jubilados en Plaza Congreso (Jaime Olivos)

Una de ellas es la participación del colectivo feminista Ni Una Menos, que este año conmemora el décimo aniversario de su primera manifestación contra la violencia de género. Las organizaciones feministas decidieron postergar un día, del 3 al 4 de junio, esta conmemoración para coincidir con el reclamo de jubilados y otros sectores, como los empleados del Hospital Garrahan, del CONICET y migrantes. Este colectivo denuncia el vaciamiento de las políticas impulsadas por La Libertad Avanza para ese sector. Asimismo, advierten sobre el incremento de la violencia sexual contra mujeres y diversidades. En la convocatoria, llamaron a promover “salidas colectivas contra el ajuste y la crueldad”. “La lucha es colectiva”, señalaron desde el movimiento de mujeres al anunciar la decisión. “Contra la violencia machista y la violencia económica. Nos vemos en las calles”, añadieron.

Desde la Casa Rosada ya restan importancia al posible impacto de la movilización, mientras los organizadores de diversos sectores, incluidos los gremios que integran la CGT, como Bancarios bajo la conducción de Sergio Palazzo, subrayan el valor de que en una misma jornada confluyan demandas contra el ajuste y los recortes en jubilaciones, pensiones, salarios, salud, políticas de género, la reducción y desmantelamiento de políticas públicas y organismos estatales, y la emergencia en discapacidad, dado que ese mismo día se vota en la Cámara de Diputados el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027.

El Gobierno prepara un amplio operativo de seguridad (RS Fotos)

La consigna apunta a realizar “La Marcha Más Grande” para “unir las luchas” contra las “políticas de ajuste, crueldad, estigmatización, criminalización y represión del gobierno de Javier Milei”, según el comunicado que firman organizaciones como las dos CTA, la CCC, la UTEP y la CGT.

“Ni una jubilada menos, la deuda es con nosotras” es otra de las consignas que busca poner en relieve la denuncia de la violencia de género, la pérdida de derechos y la crueldad institucional contra mujeres y diversidades. El colectivo Ni Una Menos advirtió que la respuesta oficial frente a la violencia machista ha sido el silencio y la omisión, lo que consideran una forma de revictimización institucional. También alertaron sobre el cierre de espacios de formación con perspectiva de género, la falta de financiamiento para dispositivos de emergencia y el retiro de campañas públicas de concientización.

En diálogo con Infobae, Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, sostuvo que durante estos diez años desde la primera movilización de Ni Una Menos, las escasas políticas públicas alcanzadas fueron desarticuladas por la actual gestión. Saravia declaró: “Milei es misógino y cruel. Niega la violencia de género y la desigualdad. Además, ataca especialmente con su ajuste a áreas donde las mujeres tenemos presencia mayoritaria: moratoria para jubilarse, salud, educación y empleo doméstico”.

El colectivon "Ni una menos" atrasó un día su marcha para coincidir con otros reclamos como la emergencia en discapacidad y de los jubilados

La dirigente atribuyó al Estado la responsabilidad por los 2.589 femicidios ocurridos en la última década y por los 2.788 niños y niñas que quedaron huérfanos, según datos del colectivo. Por su parte, María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, subrayó que se cumplen diez años de la histórica marcha de Ni Una Menos y dos décadas de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lubertino expresó: “Seguimos luchando en las calles para reclamar y pedir justicia por la muerte de una mujer cada 31 horas en Argentina. En este difícil contexto, donde el gobierno de Javier Milei ha desmantelado los programas y políticas públicas de género, donde se nos prohíbe salir a la calle y manifestarnos libremente, las mujeres estamos más fuertes que nunca en defensa de nuestros derechos. Acompañaremos con nuestros reclamos la marcha de los miércoles de jubilados y jubiladas”.

“Este 3 de junio tenemos que salir en todo el país. En Buenos Aires decidimos movilizarnos el miércoles 4, junto a jubilados y jubiladas”, anunció Leonor Cruz, secretaria de Géneros de la CTA Autónoma, y agregó: “Milei no puede seguir avanzando no solo sobre los derechos de las mujeres y diversidades, sino sobre los de todo nuestro pueblo, como lo está haciendo, y nosotras no vamos a quedarnos inmóviles por temor a la represión”.

Los puntos de concentración de las organizaciones participantes son los siguientes:

Agrupaciones de jubilados: Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao

Libres del Sur: Rivadavia y Rodríguez Peña

Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP): Hipólito Yrigoyen y Virrey Ceballos

Polo Obrero: Plaza Congreso

Colectivo FindeUnMundO (FUNO): Plaza dos Congresos

Nuestra Patria, La Cámpora, GPS excombatientes, SIPREBA, Facultad de Ciencias Sociales, Sindicato de Fotógrafos: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen

Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA): Rivadavia y Rodríguez Peña

CTA y CTA Autónoma: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen

MST en el FITU: Plaza Congreso

Organizaciones de izquierda: Callao y Rivadavia

FOL: Montevideo y Rivadavia

ATE, Curas Opción por los Pobres, Nuestra Patria: Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, recordó, al ser consultado por este medio: “Este miércoles vamos a estar acompañando nuevamente a los jubilados y jubiladas en el reclamo de un aumento en la jubilación mínima. El Congreso debería sesionar y construir mayoría parlamentaria para establecer el aumento por ley. También vamos a movilizarnos por el aniversario de Ni Una Menos, en conjunto con la intersindical que integran la CGT y las dos CTA. Sin dudas, para nosotros esta es una etapa de resistencia al modelo de crueldad y hambre, y es momento de unir las diversas luchas que se desarrollan en todo el país: desde la de los trabajadores metalúrgicos en Tierra del Fuego que se transformó en la de todo el pueblo, la lucha docente en Catamarca, los cañeros en el ingenio Ledesma, los trabajadores del Garrahan, los sectores con capacidades diferentes a los que el presidente Milei se burla sin pudor, y los trabajadores de la economía popular, como lo que sucede en La Salada”.

Mañana, en Diputados, se trata el proyecto de ley por la Emergencia en discapacidad hasta 2027 (Adrián Escandar)

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP también opinó: “Hace 10 años, cuando surgió el primer ni una menos fue un punto de inflexión que nos cambió para siempre, hoy no somos las mismas Poreso no tenemos miedo de enfrentar la crueldad del gobierno de Milei, pero al mismo tiempo la violencia por motivos de género durante este gobierno recrudeció porque los discursos de odios fomentados desde el gobierno avalan la violencia de género y al mismo tiempo han desfinanciado completamente todas las políticas de género”.

Mañana, pero desde las 10, la Multisectorial Agraria, integrada a la UTEP, llevará a cabo el “encuentro por la producción y la fe” en la ciudad de La Plata, con la participación de Monseñor Gustavo Carrera, arzobispo de esa ciudad, en la intersección de las calles 206 y 431. La movilización de mañana presenta otra particularidad en cuanto a las nuevas formas de comunicación: la convocatoria, anónima, empezó a viralizarse en los últimos días en redes sociales bajo la consigna central #LaMarchaMásGrande, con el objetivo de “unir las luchas” contra las políticas de ajuste y crueldad del gobierno que lidera Javier Milei.

La jornada concluirá con una ronda en la que se exigirá un aumento para las jubilaciones, la restitución de los medicamentos con descuento total para los afiliados al PAMI y la aprobación de la Moratoria Previsional, cuyo debate está previsto para este miércoles junto con el incremento de poco más del 7% y el bono, medidas que el presidente Milei adelantó que vetará.