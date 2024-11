Rogelio Frigerio: “Juntos por el Cambio no existe más, implosionó”

Fuertes definiciones del gobernador Frigerio sobre la coalición del PRO y la UCR

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, puso blanco sobre negro en algo que era un secreto a voces: “Juntos por el Cambio, como tal, no existe más”.

Según afirmó el jefe provincial, durante una entrevista con el canal ElOnce de la ciudad de Paraná, la razón de esta afirmación es que el espacio “ha implosionado”. Y agregó: “Hay partidos políticos que integraban JxC, que han decidido tomar otros rumbos”.

El gobernador entrerriano, además, consideró que esto es algo “que suele pasar después de dos derrotas electorales consecutivas, como fueron las de 2019 y 2023″.

Luego, dejó en claro que la liga de gobernadores que integra con Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ha decidido “sostener lo más importante (de JxC) que son los valores y las ideas”.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio

“El grupo se ha mantenido incólume, a pesar de muchísimas cuestiones, en este año tan difícil que nos ha tocado atravesar a todos”, destacó. La razón de la cohesión es que “defendemos valores, ideas”, remarcó Frigerio, durante una entrevista realizada en el programa Quién dice qué. Luego, reseñó que el grupo de mandatarios provinciales quiere “darle gobernabilidad a esta Administración Nacional”, apuntó.

Por otro lado, Frigerio contrastó que a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, su alianza provincial (Juntos por Entre Ríos - JxER) “está más fuerte que nunca”. En la provincia, este armado cuenta con 30 partidos y agrupaciones y actuó también como aspiradora de dirigente de la diáspora peronista que se produjo tras la derrota luego de 20 años de gobierno.

“Nuestro espacio es muy amplio, generoso y abierto. Como debe ser. No nos creemos dueños de la verdad, pero entendemos que el rumbo que ha tomado la provincia hace 12 meses tiene que sostenerse en el tiempo”, agregó el gobernador entrerriano. Y sostuvo: “Todos los que tengan ganas de no volver al pasado, de modernizar y transparentar la provincia y fomentar el sector privado, la inversión, el crecimiento y el empleo, tienen lugar en JxER”.

Proyecciones al futuro

Con respecto a qué actitud tomará JxER de cara a las legislativas del año venidero, fue prudente. “Lo analizaremos el año próximo. No he tenido tiempo ni ganas de ocuparme de la cuestión electoral y partidaria. No digo que no sea importante, todavía no tuve la energía para eso”, consignó.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

En 2025, Entre Ríos elegirá 5 diputados nacionales y tres senadores. En la Cámara baja, terminan los mandatos de los legisladores electos en 2021, año de fundación de JxER y de la peor derrota electoral del peronismo. En esos comicios, Frigerio como cabeza de lista se impuso con el 54% de los votos frente al 30% que cosechó el PJ.

El año próximo concluirán sus períodos en la Cámara Baja la radical Marcela Antola (del grupo de Martín Lousteau) y Atilio Benedetti. También Nancy Ballejos (PRO) y los justicialistas Tomás Ledesma (La Cámpora) y Carolina Gaillard, también enrolada en el kirchnerismo.

Además, vencerá el mandato de los senadores Alfredo de Angeli (PRO); Stella Olalla (UCR) y Edgardo Kueider, electo en 2019 en la boleta de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, espacio que luego abandonó. Hoy integra el bloque Unidad Federal, de la oposición dialoguista.