Malestar y escepticismo en la oposición dialoguista tras el anuncio del proyecto para eliminar las PASO

José Luis Espert y María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este viernes que el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para eliminar las PASO y para modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La decisión de la Casa Rosada no fue bien recibida por los bloques de la oposición dialoguista principalmente porque aseguran que no existió ningún intento de reunir un consenso político previo.

“Nos avisaron que lo iban a mandar y les dijimos que no estábamos de acuerdo. No es un problema porque muchas veces nosotros también mandamos proyectos que no están en línea con lo que el Gobierno quiere, por ejemplo el de democratización sindical”, explicaron desde el PRO.

En la bancada que conduce Cristian Ritondo recordaron que tienen presentado un proyecto propio para eliminar solo la obligatoriedad de las elecciones primarias. Las PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas) no obligan a los electores a votar y tampoco a competir a los espacios políticos con lista única. Por otro lado, también libera al Estado de financiar boletas y publicidad. Solo debe hacerse cargo de la logística, el recuento y poco más. Por lo tanto el ahorro fiscal sería menor en comparación a la eliminación total de las PASO que impulsa el Gobierno.

Desde la UCR también tomaron el anunció con escepticismo. “Ya saben que no estamos de acuerdo con eliminar las PASO. Son esos anuncios para que nosotros los rechacemos y paguemos algún costo político”, lamentaron en la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

En la misma línea, un diputado del bloque Encuentro Federal minimizó la maniobra y la calificó como “fulbito para la tribuna”. “No tienen ni los votos de sus aliados”, recordó.

El vocero presidencial Manuel Adorni

Durante el anuncio, el vocero Manuel Adorni destacó el elevado costo de las PASO como uno de los principales argumentos para su eliminación. Señaló que en 2023, las primarias requirieron un desembolso de $45.445 millones, lo que, según él, representa una carga significativa para los ciudadanos, quienes además debieron acudir a las urnas en tres ocasiones. Por otro lado, hizo referencia a que desde su instauración, solo diez agrupaciones políticas han utilizado las PASO para dirimir internas presidenciales, y de estas, el 40% no alcanzó el umbral del 1.5% necesario para participar en las elecciones generales.

En términos políticos, desde los partidos de la oposición señalan que la eliminación de las elecciones primarias favorece al oficialismo porque “desde el poder es más fácil ordenar las internas”. Justamente por eso los libertarios apuestan a que los gobernadores miren la reforma con buenos ojos, ya que les allanaría el camino en sus respectivos territorios.

Ante la consulta de Infobae, en la bancada de Unión por la Patria recordaron que las PASO fueron implementadas durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner y minimizaron las posibilidades de que el peronismo apoye mayoritariamente a los libertarios.

A su vez, otro punto clave será el cronograma, dado que solo quedan 9 días hábiles para que terminen las sesiones ordinarias, por lo que el anuncio de Adorni vendría a ratificar lo que Infobae adelantó días atrás: el Gobierno tiene pensado llamar a sesiones extraordinarias para diciembre.

Intentar aprobar esta iniciativa antes de enero sería lo más lógico debido a que en el ámbito legislativo existe una tradición -una especie de norma no escrita- que desaconseja tratar proyectos que modifiquen el sistema electoral en años de elecciones. Sin embargo, desde el oficialismo argumentan que, al no ser una norma formal, existe la posibilidad de avanzar con la propuesta, y se encuentran evaluando las opciones disponibles.

Pero el proyecto también trae atada una modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos por la cual los libertarios buscan incrementar la participación de los aportes del sector privado. También apuntan a eliminar o reducir los espacios gratuitos en medios de comunicación para hacer publicidad. Actualmente se sortea y todos tienen el mismo tiempo para poder pasar sus spots. Así se busca democratizar los espacios publicitarios para poner en igualdad de condiciones a los partidos políticos con menos ingresos.

En línea con la eliminación de los espacios para los partidos con menos recursos y la ampliación de los aportes privados, el proyecto del Ejecutivo también plantea otra medida que “ahorcaría” financieramente a los partidos políticos: la eliminación del financiamiento público para las campañas. Quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales.