Causa Vialidad, en vivo: Cristina Kirchner escuchará la sentencia en el Instituto Patria y hay un fuerte operativo de seguridad en Comodoro Py

Causa Vialidad: quiénes son los 13 acusados sobre los que Casación deberá resolver sus condenas y absoluciones Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Baez, José López y otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz. Nueve de ellos fueron condenados y cuatro absueltos en el juicio oral. Hoy Casación dará a conocer su fallo

La Cámara Federal de Casación resolverá hoy las condenas y absoluciones de los 13 acusados de la causa de Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal resolverá hoy la situación de los 13 acusados en el caso de la obra pública en Santa Cruz. La Sala IV del tribunal resolverá si confirma o revoca las condenas y las absoluciones que fueron dictadas en diciembre de 2022. Se trata de las condenas a la ex presidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, entre otros.