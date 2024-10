José Mayans admitió que a Cristina Kirchner “le duele” que Kicillof no la respalde públicamente

José Mayans es senador por Formosa y candidato a vicepresidente del PJ en la lista de Cristina Kirchner (NA)

En medio de la creciente tensión interna en el Partido Justicialista, el senador y candidato a vice de Cristina Kirchner en la elección partidaria, José Mayans, reconoció el ya evidente malestar de la ex presidenta por la falta de respaldo público de parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y dijo que a ella “le duele” que él no la respalde públicamente.

“Ella dijo que respeta la posición que toma pero que obviamente le duele, por ser la persona que puso todo el empeño para traerlo a compartir el esfuerzo. Ella dijo ‘respeto lo que decida el gobernador pero obviamente que me duele’”, comentó el dirigente formoseño en una entrevista llevada a cabo con el programa El fin de la metáfora emitido por Radio con Vos.

“Axel llegó a la gobernación acompañado por La Cámpora, pero no le quiero dar tanta importancia, el problema central es lo que está haciendo Milei con el pueblo argentino”, intentó diluir los enfrentamientos entre la agrupación cristinista y Kicillof. Sobre Cristina, aseguró que es “la que está poniendo el cuerpo” ante la situación política nacional.

Respecto de la referencia que la ex presidenta hizo el último viernes ante sindicalistas en SMATA, donde habló de que “los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sin mencionar a ningún destinatario específico, el senador aludió que la referencia no era a Kicillof sino a los gobernadores peronistas alineados con Milei, como el tucumano Osvaldo Jaldo, o el catamarqueño, Raúl Jalil.

“No veo tan grave el tema. Viste cómo somos a veces en el tema interno. Yo estuve cuando habló Cristina de Poncio Pilatos y de Judas. Lo dijo claramente por los que se lavan las manos ante lo que está haciendo el gobierno nacional con el pueblo argentino, y Judas, son los gobernadores que han llegado con la plataforma del partido”, explicó, pero le hicieron escuchar un audio de Oscar Parrilli, donde decía que el gobernador había tenido “la conducta” del traidor bíblico.

“Parrilli no estuvo ahí. Yo estuve ahí. Al lado de ella”, insistió Mayans, y reiteró: “La frase de Judas, que dice el traidor, habló de la gente que ha venido de la mano del partido justicialista que van a comer asado con Milei”.

Mayans y CFK (NA)

En la noche del sábado el gobernador Ricardo Quintela, de La Rioja, terminó de confirmar su postulación a la presidencia del PJ. Será un duelo contra nada menos que CFK. Mayans, que está en la lista cristinista como primer candidato a vice, respetó la decisión del norteño. “No tengo dudas que Quintela y todo su equipo, esto termina una vez que el pueblo decida quién conduce y nos estamos sentando todos juntos”, detalló. “Lo importante es qué Estado queremos para Argentina, la educación, la salud. Eso hay que discutir, el tema central es ese, no lo otro”, dijo, en referencia a la interna.

“La conducción indudable de Kicillof es la conducción del estado más grande de Argentina que es la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos discutiendo el programa nacional. Y la persona que puede compatibilizar eso, con la experiencia que tiene y la visión federal de Cristina, una persona de ese nivel de experiencia... en política no se jubila nadie, sino se tendría que jubilar el Papa o Trump”, explicó sobre las diferencias con Kicillof.

“Axel es excelente y está haciendo una tarea titánica. Y para compatibilizar ese esfuerzo a nivel nacional Cristina es la indicada. No hablamos mal de nadie por eso”, amplió Mayans. “En el caso de Axel, Cristina lo postuló como secretario, como ministro, como gobernador. Por eso ella dijo en el sindicato ‘obviamente me duele’”, insistió el senador formoseño, pero aclaró que “nadie pide repago” respecto de la pertenencia del gobernador bonaerense al entorno cristinista.

Mayans remarcó que Kicillof y Quintela tienen que “ser parte” del programa federal que debe a su juicio encarnar el PJ porque a “Milei le importa tres carajos las gobernaciones” porque no tiene gobernadores. “Ahora tenemos que salir en defensa del país que queremos”, destacó.