El Gobierno oficializo la designación de Demián Reidel como jefe de asesores de Milei

Demián Reidel

Si bien trabaja desde comienzos de la gestión junto a Javier Milei, el Gobierno oficializó este miércoles a Demián Reidel como jefe de asesores del presidente.

El nombramiento se hizo efectivo a través del Decreto 558/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.

El exvicepresidente del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, en el gobierno de Macri, había sido confirmado en el mes de marzo como jefe de asesores económicos del Poder Ejecutivo. Hoy se formalizó su lugar en la administración de La Libertad Avanza como jefe de Gabinete de Asesores de Javier Milei. Reidel fue designado con carácter “ad-honorem”, con rango y jerarquía de Secretario.

El funcionario se recibió de físico en el Instituto Balseiro, tiene un máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, donde además fue investigador.

Meses atrás, cuando Milei le encargó la jefatura del consejo de asesores económicos, agradeció la confianza depositada en su persona y remarcó: “Es para mi un honor y un privilegio poder aportar mi esfuerzo para pensar en la Argentina del futuro”.

Cuando aún se estaban definiendo los cargos en Casa Rosada, el nombre de Reidel sonó para el BCRA, luego de que Emilio Ocampo, el dolarizador preferido de Milei se bajara de la futura conducción del Banco Central antes de asumir, también se supo que él no quería cargos públicos. Ocampo había sido uno de los primeros funcionarios confirmados por el presidente electo y se fue cuando crecieron los rumores de que Luis “Toto” Caputo ocuparía el sillón principal del Palacio de Hacienda.

Reidel fue vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Macri

Reidel vivió muchos años en EEUU y mantiene estrechos contactos en Wall Street: fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan, y dueño de un fondo de inversión en EEUU, QFR Capital Management.

En su anterior paso por la administración pública, cuando fue el número dos de Sturzenegger, fue señalado por el kirchnerismo duro como responsable de la fuga de capitales del macrismo. En aquellos años de la gestión de Macri tuvo un decidido protagonismo en la implementación del esquema de flotación libre del tipo de cambio, a través del cual se eliminaron todas las normas para comprar y vender dólares. También fue uno de los impulsores del esquema de metas de inflación, que preveía llegar al final del gobierno de Cambiemos, en 2019, con una inflación del 5%, un objetivo que obviamente estuvo lejos de ser cumplido (54% en 2019).

El archivo dejó una frase de Reidel en aquellos días en que las metas inflacionarias no se cumplían y desde muchos sectores políticos y económicos, incluyendo la jefatura de Gabinete de entonces, se pedía su modificación.

“Cambiar las metas de inflación es no tener metas de inflación”, sentenció en una conferencia de prensa en mayo de 2017. Pocos meses después, por decisión del gobierno las metas cambiaron hacia números más cercanos a la realidad. La decisión fue presentada a través de una conferencia de prensa, recordada en círculos financieros como el “28-D”, en la que la credibilidad del Banco Central quedó herida de muerte. En junio de 2018, desde el Ejecutivo le pidieron la renuncia a Sturzenegger y, junto con él, también Reidel dejó su cargo.

Luego se supo que regresaba a EEUU como investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Allí llevó adelante un programa de investigación y tuvo como jefe a Larry Summers, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos y ex director del Consejo Nacional de Economía de EEUU que depende de la Casa Blanca.

En este último tiempo fue parte de la comitiva que acompañó al jefe de Estado en sus giras internacionales. De hecho, estuvo junto a Milei en Silicon Valley, California, EEUU, donde el presidente se entrevistó con los máximos ejecutivos de empresas como Google, Meta, OpenAI y Apple.

A fines de junio, cuando fue distinguido por el Instituto Liberal de República Checa, el propio economista libertario puso en valor el trabajo realizado por Reidel.

Allí, el jefe de Estado se refirió a cómo cada empresa, con la idea de la “destrucción creativa”, crea su propio monopolio y están todo el tiempo tratando de capturar rendimientos crecientes, hacen innovaciones y se genera el mencionado proceso de “destrucción creativa”, que es lo que permite ver el fuerte crecimiento.

“Este tipo de cuestiones son importantes, medulares, a punto tal que con mi jefe de asesores, el doctor Demián Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estático como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas”, explicó Milei en el Palacio Zofín durante la ceremonia. Además, agregó: “Es decir que si me termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”.