El mensaje de Emiliano Yacobitti al Gobierno, tras la masiva marcha por las universidades: “Es momento de sentarse a dialogar”

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, junto a la presidenta de la FUA, Piera Fernández. (foto Gustavo Gavotti)

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, habló tras la masiva convocatoria que tuvo la marcha en defensa de la educación pública y del funcionamiento de las universidades y le envió un fuerte mensaje al gobierno de Javier Milei: “Es momento de sentarse a dialogar para resolver el problema”.

El dirigente de la UCR también se refirió al planteo que hizo el oficialismo sobre la realización de auditorías a cargo del Poder Ejecutivo, un argumento sembrado más para confrontar con los sectores que demandan más presupuesto y que salieron a calle ante el riesgo de que se paralice la actividad académica. Yacobitti negó que haya una resistencia a que se ponga bajo la lupa el destino de los recursos y reiteró que es la Auditoría General de la Nación la que está a cargo de esa tarea.

El número dos de la Universidad de Buenos Aires mencionó los mensajes que publicó la presidencia de la Auditoría General de la Nación en X (la ex Twitter), a cargo del peronista Juan Manuel Olmos. “La AGN es el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales. El Congreso Nacional dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario (...) se realizaron distintas auditorías que fueron programadas. En los recientes ejercicios se realizaron informes sobre las universidades de Rosario, del Litoral y de Buenos Aires y se comenzaron auditorías en las universidades nacionales de Formosa, Jujuy y Córdoba”, es el mensaje al que hizo referencia Yacobitti. “Con este mensaje, es un tema saldado”, dijo el vicerrector de la UBA.

Panorámica. La foto desde el drone de Infobae que pone dimensión a una movilización por las universidades que fue masiva

“Las universidades se auditan tanto como los ministerios. Como el de Economía, el de Capital Humano, y todos los demás. Todos tienen el mismo método de auditoría que las universidades. Para nosotros no hay ningún problema que la AGN haga auditorías de todas las universidades a la vez o de cada una, no es un problema. Lo que no aceptamos es que se diga que no las hay, porque eso es falso”, consideró Emiliano Yacobitti, que fue uno de los líderes de la masiva movilización, que convocó a más de 500 mil personas sólo en Plaza de Mayo y alrededores.

Más allá de la polémica y los cruces de declaraciones entre las autoridades universitarias y el gobierno de Milei, lo cierto es que la Ley de Educación Superior en su artículo 59 bis establece: ”El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.

En ese sentido, el vicerrector de la UBA advirtió que detrás del planteo del oficialismo lo que hay es un objetivo: “Quieren confundir a la sociedad. Quieren confundir autonomía con que no haya auditoría. Las auditorías en las universidades se hacen y son exactamente iguales que las dependencias del Poder Ejecutivo”.

El vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR, Emiliano Yacobitti

“Es momento para sentarse a dialogar. La sociedad mostró que quiere defender las universidades públicas, porque es de las pocas cosas que el Estado le brinda de calidad”, manifestó Emiliano Yacobitti en diálogo con Infobae, tras concluir una jornada en la que estimaron las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires que pudieron haberse movilizado en todo el país cerca de un millón de personas.