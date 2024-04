Martín Menem vuelve a convocar a la comisión de Juicio Político, pero Marcela Pagano resiste y no renuncia

Marcela Pagano habla durante la Comisión de Juicio Político que terminó en un escándalo

La disputa interna de La Libertad Avanza, que tuvo su epicentro en la anterior reunión de Comisión de Juicio Político, sigue sin encontrar un final y mañana habrá un nuevo capítulo.

La presidencia de la Cámara de Diputados citó para mañana a las 11 de la mañana a ese grupo parlamentario, con la idea de constituirlo nuevamente. Entiende que la votación que eligió a Marcela Pagano como presidenta no fue válida y por eso hizo un nuevo llamado. Sin embargo, ni la diputada libertaria ni los miembros de la oposición entienden lo mismo.

“Marcela no va a renunciar. No le hicieron ninguna propuesta para que lo haga, no le ofrecieron ninguna comisión, ni Martín Menem ni Gabriel Bornoroni, porque ellos entienden que no está conformada y entonces no hay nada que intercambiar”, explicó una fuente cercana a la legisladora y ex periodista.

Mientras sigue la interna a cielo abierto del bloque de LLA, que ya tuvo su primera consecuencia con la salida de Oscar Zago (armó su bancada propia), la oposición ya le hizo saber a Menem que es él quién tiene que resolver el problema.

Gabriel Bornoroni y Martín Menem posan con Karina Milei

“La presidencia es para el oficialismo, sea Pagano o Bertie Benegas Lynch. Lo que sí quedó claro es que tanto Emilio Monzó como Paula Oliveto firmaron la conformación de la comisión y para ellos es válida”, aseguran en un mensaje dirigido al oficialismo.

La presidencia de la cámara dice que comunicó con tiempo que se suspendía la comisión. Sin embargo, los referentes de la oposición hablaron con Menem para que sea él quien lo resuelva. “No tiene que coparticipar los problemas internos del bloque con el resto. La comisión fue válida porque se consiguió el quorum, porque el mail a Oliveto le llegó 37 segundos antes de las 11, a la secretaria parlamentaria de HCF le llegó 11:02, y la comisión estaba citada a las 11. Hubo quórum, la comisión se conformó, los diputados firmaron el papel que dice que Pagano es la presidenta... que lo resuelvan ellos”, explicaron desde el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto.

Por su parte, el ahora presidente del bloque libertario, el cordobés Bornoroni, mantiene su postura de que hoy la Comisión no tiene presidente y busca bajarle el tono. “Esta comisión no habíamos logrado el consenso y Menem pide que se aplace. Eso fue todo”, señaló. Luego hizo referencia a lo mismo que le señala la oposición, pero con una lectura diferente. “Acá hay un tema reglamentario a respetar. El presidente de la Cámara dispone suspender la comisión y pasarlo para esta semana. Lo toma el secretario de la comisión, va al lugar y explica que se suspendió, en ese momento se terminó y se levanta la reunión”.

“Después se quedaron los diputados que pueden hacer lo que quieran, pero no había quórum y el secretario de la comisión tenía el comunicado y levantó la reunión de conformación. Hoy no tiene presidente la comisión”, aseguró el diputado libertario. “Hay 46 comisiones, esta es una más, no sé por qué tanta trascendencia”, sentenció en busca de bajarle trascendencia.

La comisión es de vital importancia porque es la que tiene entre sus funciones llevar adelante un posible juicio político contra el Presidente de la Nación, algo que algunos sectores ligados al kirchnerismo señalan como una posibilidad.

Así lo hizo saber el abogado constitucionalista, defensor de los Derechos Humanos, Eduardo Barcesat, en una reunión informativa para discutir la constitucionalidad del DNU 70/2023 que desreguló la economía y que ya tiene el rechazo de la Cámara de Senadores de la Nación, que está a la espera de que sea tratado por Diputados.