Los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba apoyarán la Ley Bases y el Pacto de Mayo

La reunión entre los gobernadores Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora

El gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) se reunieron en el ámbito de la Región Centro que nuclea a las tres provincias del país para definir el apoyo al Pacto de Mayo y la reformulada Ley Bases.

El encuentro entre los tres mandatarios ocurrió de manera desdoblada, en las ciudades de Paraná y Santa Fe, donde Frigerio le entregó a Pullaro la presidencia pro tempore del bloque regional.

“El acompañamiento nuestro al proyecto de ley y al Pacto de Mayo como el que planteó el Presidente es por convicción, no por interés. Vamos a apoyar porque estamos convencidos. Si no lo estuviéramos, no acompañaríamos”, afirmó Frigerio durante la conferencia de prensa.

Por su parte, Llaryora ratificó que “acordamos con el Pacto de Mayo porque la mayoría de los temas son parte de nuestro plan de gobierno”, y también destacó que el proyecto de la Ley Bases, que reenvió el Ejecutivo al Congreso, llega “tamizado”. En tanto, el gobernador Pullaro sostuvo que “el desafío de la Región Centro es liderar una agenda política en el orden nacional sobre estos ejes”, puntualizó.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (Adrián Escandar)

Los tres gobernadores marcaron, sin embargo, algunos puntos sobre los cuales deberán trabajar con el Gobierno. Entre ellos situaron los aportes a las cajas de jubilaciones que no fueron transferidas al Anses, que se redujeron a cero en los últimos cuatro meses. Además, se enfocaron en los subsidios al transporte y el planteamiento de un proyecto productivo que acompañe el programa de déficit cero que sostiene a rajatabla la administración de Javier Milei y que negociarán por la tarde con el ministro de Interior, Guillermo Francos.

Vale recordar que la Región Centro, en donde las provincias de Santa Fe y Córdoba conformaron originalmente el bloque y luego en 1998 se sumó Entre Ríos, es un conglomerado con un importante peso político. En el Congreso coloca sobre la mesa a 46 de 257 diputados y 9 de 72 senadores. Además, constituye el corazón productivo del país y un bloque industrial de relevancia en el producto nacional. Y representa el 25% del PBI% y el 38% de las exportaciones totales.

Estos mandatarios, provenientes de espectros políticos diversos, se unieron en un momento clave, justo cuando las conversaciones sobre la Ley Ómnibus y la disputa por la distribución de fondos nacionales cobran mayor intensidad.

Pullaro y Frigerio durante una reunión de la mesa productiva de la Región Centro

El encuentro representó una estrategia coordinada para apoyar la herramienta legislativa que reclama el gobierno y manifestar su voluntad de participar en el Pacto de Mayo. Este último es una convocatoria realizada por Milei con el objetivo de acordar diez políticas de estado esenciales junto a líderes de todo el país, así como destacados actores del ámbito social y económico argentino.

“Se concibió como una plataforma para el desarrollo de las tres provincias, entendiendo a la integración como la herramienta que multiplica la potencialidad de cada una por separado abriendo nuevos horizontes”, refleja la visión detrás de la creación de la Región Centro, según se indicó en un comunicado oficial.

Abanderados como el “corazón de la producción agroalimentaria del país”, estas tres provincias juntas lideran la producción de gran parte de los alimentos y commodities que Argentina exporta a más de 100 países. La región se destaca no solo por su aporte al Producto Bruto del país, sino también por ser un polo de innovación y desarrollo en sectores claves como la industria y la agroindustria.