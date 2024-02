Uno por uno, así votaron los bloques de la Cámara de Diputados la Ley Ómnibus

La norma obtuvo 144 votos a favor y 109 en contra

La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Ómnibus con 144 votos a favor y 109 en contra, luego de más de 30 horas de debate. La Libertad Avanza tuvo como aliados a los bloque de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para lograr destrabar el proyecto, aunque resta un camino de negociaciones hacia el próximo martes, cuando se retome el tratamiento para votar en particular.

En total, el proyecto tuvo votos positivos de La Libertad Avanza (38), el PRO (37), UCR (32), Hacemos Coalición Federal (18), Innovación Federal (9), Producción y Trabajo (2), Buenos Aires Libre (2), Por Santa Cruz (1) y La Unión Mendocina (1).Los votos negativos provinieron de Unión por la Patria (97), Frente de Izquierda y de los Trabajadores (5), Hacemos Coalición Federal (4), UCR (2) y Por Santa Cruz (1).

Javier Milei todavía no puede cantar victoria. El martes que viene se reanudará el debate de los artículos en particular, por lo que si el oficialismo no logra mayores consensos todavía podrían ser rechazados algunos puntos clave como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS. Milei aún corre el riesgo de quedarse con una cáscara vacía.

El detalle de cómo votaron los bloques

Durante el cierre de los discurso de los presidentes de bloque, Cristian Ritondo por el PRO justificó el acompañamiento y aclaró: “No somos gobierno ni cogobierno, venimos con la responsabilidad de darle al Gobierno una caja de herramientas para resolver lo que dejaron los populismo berretas”. “Queremos un país donde con libertad podemos decir lo que opinamos, donde no todo sea cepo de todo tipo. Hoy volvieron a hablar los que son responsables. Háganse cargo de que multiplicaron los planes, multiplicaron la inflación, dejaron más pobres y multiplicaron la deuda, los que criticaron la deuda de Macri”, agregó.

Germán Martínez, de Unión por la Patria, reconoció que el debate por la Ley Ómnibus “fue bueno”, dijo que aún cree que el 95% de los diputados desconocen qué es lo que se va a poner en consideración en la votación. “Eso hay que decirlo claramente”, dijo. Y apuntó contra la oposición: “El oficialismo no defiende su proyecto, lo defienden los aliados que hoy votan. Se apalancaron en el rechazo frontal de nuestro espacio político, de nuestro bloque, a este proyecto en general y en particular para después ir a negociar”.

“Con los votos agregados de los que aportábamos nosotros y otros bloques que rechazan este proyecto, iban y se sentaban en la mesa del poder para sacar cosas. Lo que ustedes consiguieron lo consiguieron con habilidad, pero sostenido en los ciento y pico de votos que nosotros vamos a poner de rechazo”, señaló.

Oscar Zago, presidente del bloque de La Libertad Avanza, apuntó contra el kirchnerismo por la inflación y apuntó contra Alberto Fernández. “Este Gobierno -para mucha gente- hace oído sordo a los reclamos sociales, es autoritario, es escalvista y negacionista. Es lo único que saben decir porque hace 50 días que el presidente Javier Milei se encontró con más de 1.000% de inflación y se preocupan por si la nafta aumenta el 10%. Mientras su presidente navega por España y disfruta de la plata que se afanó”, alertó.

Por último, Zago resaltó: “Nos queremos ir votando porque hace más de 30 horas estamos acá, el problema no somos nosotros, el problema es la gente que nos está viendo que tardamos seis días para debatir. Más de 200 oradores dijeron lo mismo. Es una vergüenza. tenemos que ser conscientes de que hay un pueblo que la está pasando mal”.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, órgano de comunicación oficial, Javier Milei les agradeció especialmente a Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto por haber apoyado el proyecto a pesar de las “diferencias”.