Javier Milei confirmó que se mudará este lunes a la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei vive desde hace unos meses en un hotel porteño (foto Adrián Escándar)

El presidente Javier Milei tiene previsto mudarse a vivir a la Quinta de Olivos este lunes, cuando concluyan las reformas previstas y, sobre todo, a la espera de la finalización de la construcción de caniles especialmente adaptados para sus “hijos de cuatro patas”, cuatro mastines ingleses. El jefe de Estado lo confirmó este domingo en declaraciones a Radio Mitre, donde detalló que los trabajos no sólo tienen que ver con cuestiones edilicias.

Te puede interesar: Javier Milei se mudará la próxima semana a la Quinta Presidencial de Olivos

Milei retuiteó ayer un video donde la periodista Liliana Franco contó en televisión los pormenores de la mudanza y reveló que el demorado traslado se debía, entre otros motivos, a que todavía no habían concluido los trabajos para adaptar una dependencia de la residencia presidencial como espacio para sus perros. En las últimas horas, el primer mandatario confirmó la decisión y expresó: “Mañana me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos. Sucede que los mastines son muy grandes y salieron excedidos en el promedio de la raza”.

En esa línea, Milei manifestó: “Hay uno que mide dos metros en dos patas -en referencia a “Milton”- y pesan más de 100 kilos. La casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy firme como para que estén caniles de hierro y todas esas cosas. Necesitábamos refuerzos con materiales que son importados. Como no quiero utilizar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola de esperando que lleguen los materiales para hacer eso”.

Te puede interesar: Milei le dio a Posse el control total de las empresas del Estado: bajar el gasto y avanzar con privatizaciones, entre los objetivos

Por otra parte, el presidente dejó en claro no usará el helicóptero para trasladarse y que tiene previsto trabajar en la residencia oficial excepto los martes y jueves, cuando encabezará reuniones de Gabinete en la Casa Rosada.

El afecto de Milei por sus hijos de cuatro patas quedó expuesto al incluirlos en el bastón de mando presidencial

La obra para los caniles es financiada personalmente por el propio Presidente y fue encargada a una arquitecta que es conocida por Javier y Karina Milei y un par de personas de su círculo más íntimo. El celo en la reserva del nombre de la profesional a cargo de las refacciones, como también cuál es el insumo importado que no ingresa al país y la empresa involucrada en la importación, tiene que ver con que el Presidente exigió a su equipo no recibir ningún trato especial. Así fue que desde el 10 de diciembre se esperaba la autorización de los dólares del Banco Central para la importación de estos insumos.

Te puede interesar: El arranque del año define el juego de Milei: mensaje al núcleo duro y visión acotada del apoyo electoral

Anteriormente, el Jefe de Estado había adelantado en una entrevista - también en Radio Mitre, con la periodista Liliana Franco - los detalles de la mudanza del hotel Libertador a Olivos y agregó detalles que no había mencionado en la televisión ni en el diario Ámbito Financiero. Reveló que además de las tareas de refacciones y el tema de los perros, en la Quinta de Olivos también hicieron “limpieza de malas energías”.

La reunión de Alberto Fernández y Javier Milei

“Milei se va a mudar sin los perros. Son cosas distintas. Él hubiera querido irse con ellos, pero no es que no se muda por los perros. No es que no se muda hasta que no estén los caniles, son cosas que van por carriles paralelos. Uno son las adecuaciones de la casa -pintura-, la compra de colchones y... cómo lo digo elegantemente... ¿creen en la buena onda o en la mala onda?... yo creería”, dijo.

Y al ser consultada sobre si se trató de tareas de “limpiar energías”, Franco respondió: “Sí. No fue solo pintar o acondicionar... Se encontraron cositas raras”, consideró. “Me refiero cuando vos te vas y dejás mala onda al que viene... Una limpieza... Esto le pasó a Macri también”.

Más allá de las especulaciones, el jefe de Estado confirmó en las últimas horas que se muda mañana y desde allí va a trabajar con su equipo. Diferentes dependencias de la Quinta Presidencial -distintas de la “casa” propiamente dicha, donde el jefe de Estado va a dormir- serán asignadas a su hermana, Karina Milei, y a otros integrantes de su círculo más cercano, entre los que figuran la ministra Sandra Pettovello.