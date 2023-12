Victoria Villarruel hará base en el Senado pero también utilizará la oficina de Casa Rosada

Victoria Villarruel (Adrián Escándar)

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, entró hoy a la Casa Rosada con una sonrisa. Sabe que los tiempos son difíciles, pero también que hoy se iba a sentar en la mesa donde se realizó la reunión de Gabinete con una victoria bajo el brazo. La primera desde que preside el Senado de la Nación.

Busca imponer un estilo propio que la diferencie rápidamente de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando llegó, se reunió con los bloques y les aseguró que su despacho iba a ser de puertas abiertas. Participó de la jura de los nuevos senadores desde un palco y planea tener una presencia casi diaria en el Palacio Legislativo.

Sin embargo, a diferencia de Cristina Kirchner, utilizará su despacho de la Casa Rosada. “Todavía no lo tiene acondicionado, pero la idea es que esté ahí también. Ella participa de las reuniones de Gabinete, es parte del Ejecutivo y no va a esquivar esa responsabilidad”, explicaron desde su entorno.

Victoria Villarruel toma juramento durante la sesión en el Senado (Departamento de Fotografía - Senado de la Nación).

“La idea que tiene es la de estar la mayoría del tiempo en el Senado porque busca que el Congreso trabaje lo más que se pueda. Es con ese objetivo que cuando tenga que estar en Rosada va a utilizar su espacio, pero buena parte de la semana va a estar en el Palacio”.

Villarruel intentará sesionar todas las veces que el quórum se lo permita. Ayer logró cerrar un acuerdo con los bloques del PRO, UCR y los partidos provinciales e impuso a las autoridades de la Cámara y se quedó con mayoría en las comisiones. Por lo menos en lo que significa relegar a Unión por la Patria.

Pero tanto Villarruel como su equipo saben que la victoria de ayer tiene tantas posibilidades de repetirse como no, y que dependerá de la forma en la que pueda mantener el acuerdo con el resto de los bloques de la Cámara Alta, por lo que la presencia en el Palacio será fundamental para mantener el “día a día”. Mucho más teniendo en cuenta que el bloque libertario no tiene una gran experiencia parlamentaria y las lealtades no están totalmente confirmadas.

De todas formas, la Presidenta del Senado quiere imponer la idea que hay que mostrarle a la sociedad “que el Congreso tiene que funcionar de la mano de los consensos y no de los Decretos de Necesidad y Urgencia”, algo que vienen repitiendo como una herramienta a utilizar desde diferente despachos de la Casa de Gobierno.

La nueva vicepresidenta de Argentina Victoria Villarruel jura en su cargo junto al presidente Javier Milei en el Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. REUTERS/Matias Baglietto

Por otro lado, también la propia interna de LLA está presente en esta decisión. Victoria Villarruel y Cristina Kirchner comparten cierto parecido en el carácter. Son mujeres que no dudan en imponer su posición y que entienden que deben cuidar sus espacios. La ex Vicepresidenta convirtió al Senado en su tierra. No pasaba nada sin que ella lo supiera y, en el mejor de los casos, sin que ella lo dejara. Villarruel busca hacer lo mismo.

Esto quedó claro ayer a la tarde en la sesión en la que se definió al Presidente Provisional del Senado. El presidente Javier Milei había propuesto que fuera el senador libertario por Formosa, Francisco Paoltroni. Sin embargo, Villarruel definió que no era el indicado para quedar primero en la línea de sucesión presidencial y definió que ese lugar era para el senador Bartolomé Abdala.

Con esta decisión no sólo que corre de la definición a Milei y busca establecer la idea de que en el Senado es ella quien define. Sino que, además, establece sus propios puentes con el PRO ya que Abdala fue presidente del partido amarillo en San Luis y se fue peleado con Patricia Bullrich, la persona que terminó ocupando Seguridad y Defensa, las carteras que iban a ser para quien hoy preside la Cámara Alta.